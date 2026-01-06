SUI steigt um 20 Prozent: Spot-ETF-Hoffnungen und positive Onchain-Daten treiben die Rallye. Diese Marken werden jetzt wichtig.

SUI mit 20 Prozent-Kurssprung: Geht die ETF-Rallye jetzt weiter?

SUI mit 20 Prozent-Kurssprung: Geht die ETF-Rallye jetzt weiter?

SUI steigt um fast 20 Prozent. Haupttreiber ist das Momentum um die beantragten Spot-ETFs für die Blockchain von Bitwise und 21Shares. Auch Onchain sieht es positiv aus: Das im Netzwerk gebundene Kapital (TVL) durchbricht die kritische 2,2 Milliarden US-Dollar-Marke, während das tägliche Handelsvolumen um über 100 Prozent auf 2 Milliarden US-Dollar hochschießt. Kann SUI diese beeindruckende Rallye fortsetzen? Das sagt der Chart.

Struktur & Sui Kurs

Der Kurs von Sui (SUI) hat in den vergangenen 24 Stunden deutlich zugelegt. Er bewegte sich zwischen 1,83 und gut 2,02 US-Dollar und liegt aktuell bei rund 2,00 US-Dollar. Zum Vergleich: Vor einem Tag lag der Kurs noch bei etwa 1,71 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von Sui beträgt inzwischen rund 7,5 Milliarden US-Dollar.

Der Trend zeigt klar nach oben. Sui erreicht Schritt für Schritt höhere Kursniveaus, Rücksetzer fallen bislang überschaubar aus. Wichtige Unterstützungszonen liegen im Bereich um 1,84 US-Dollar sowie etwas tiefer bei rund 1,78 US-Dollar. Auf der Oberseite stößt der Kurs derzeit im Bereich um 2,02 US-Dollar an eine erste Hürde. Solange Sui über den jüngsten Zwischentiefs bleibt, ist der kurzfristige Trend positiv.

Sui Momentum-Check

Die Dynamik ist aktuell sehr hoch. Der Kurs ist in kurzer Zeit stark gestiegen, was zeigt, dass viele Käufer in den Markt gedrängt sind. Gleichzeitig deutet das darauf hin, dass Sui kurzfristig überhitzt sein könnte. In solchen Phasen kommt es häufig zu kurzen Pausen oder kleineren Rücksetzern, auch wenn der übergeordnete Trend positiv bleibt.

Volatilität & Risiko Sui

Mit dem Kursanstieg haben auch die Schwankungen deutlich zugenommen. Der Markt bewegt sich aktuell schneller und stärker als zuvor. Das erhöht zwar die Chancen auf weitere Gewinne, macht den Kurs aber auch anfälliger für plötzliche Rücksetzer, wenn Anleger Gewinne mitnehmen.

Kurzfristige Prognose Sui & Fazit

Kurzfristig bleibt das Bild für Sui freundlich, der Aufwärtstrend ist intakt. Gleichzeitig ist Vorsicht angebracht, da der Kurs sehr schnell gestiegen ist. Rücksetzer in Richtung 1,84 oder 1,78 US-Dollar wären nicht ungewöhnlich. Gelingt hingegen ein nachhaltiger Ausbruch über 2,02 US-Dollar, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Sui kannst du auf der Krypto-Plattform Coinbase kaufen. Neukunden erhalten dort 30 Euro in Bitcoin, wenn sie Kryptowährungen in Höhe von 30 Euro oder mehr handeln.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Risk-On Modus oder Bullenfalle?

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.