Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Initial Coin Offerings (ICOs) zählen zu den risikoreicheren, aber auch potenziell renditestarken Instrumenten im Krypto-Ökosystem. Anleger investieren in frühe Projektphasen und erhalten dafür Token, die später im Markt gehandelt werden können. Besonders spekulativ orientierte Investoren nutzen ICOs, um mit kleinen Beträgen hohe Gewinne zu erzielen – wissen aber auch um die Volatilität dieser Investments.

Aktuell bieten drei ganz unterschiedliche Krypto-ICOs Chancen: ein Trading-Bot, eine Bitcoin-Layer-2 und ein Meme-Token. Alles Wissenswerte über SNORT, HYPER und BTCBULL.

Snorter (SNORT)

Im Kryptomarkt nehmen automatisierte Tools immer mehr Raum ein – vor allem dann, wenn sie klaren Mehrwert für Trader bieten. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Snorter. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das im Rahmen eines viel beachteten Krypto ICOs mittlerweile rund 1 Million US-Dollar einsammeln konnte. Das Konzept: ein vollintegrierter Trading-Bot, der Telegram zur zentralen Handelsplattform für das Trading macht.

Mit Snorter entfällt der Wechsel zwischen Browser-Extensions, Wallets und dezentralen Plattformen. Stattdessen werden Käufe, Verkäufe und Token-Analysen direkt im Telegram-Chat abgewickelt. Das System greift auf ein MEV-resistentes Netzwerk zurück und ermöglicht blitzschnelle Swaps – unterstützt wird zunächst Solana, weitere Netzwerke wie Ethereum und BNB sind in Vorbereitung. Über einfache Textkommandos können Nutzer Limit-Orders, Stop-Loss-Funktionen oder auch Sniping-Aufträge auslösen.

Spannend für das tägliche Trading über DEX dürfte auch der integrierte Risiko-Scanner sein. Dieser analysiert vor jedem Kauf automatisch die Smart Contracts und erkennt laut interner Tests rund 85 Prozent verdächtiger Token. Zusätzlich erlaubt Snorter das Copy-Trading erfolgreicher Wallets, ergänzt durch ein umfassendes Echtzeit-Tracking von Portfolios inklusive Performancekennzahlen.

Im Mittelpunkt des Trading-Bots steht der SNORT Token, bald schon verfügbar als SPL- und ERC-20-Variante. Neben der Reduzierung von Handelsgebühren bietet er Zugang zu Premium-Funktionen sowie einem attraktiven Staking-Modell mit derzeit über 300 Prozent APY. Über einen Ethereum-basierten Smart Contract werden 25 Millionen Token verteilt – blockweise über zwölf Monate. Auch die Governance ist bereits angedacht: Nutzer sollen perspektivisch über Gebührenstrukturen, neue Funktionen oder Chain-Integrationen mitbestimmen.

Durch seine funktionale Tiefe, die einfache Bedienung und den Einsatz in bekannten Kommunikationskanälen wie Telegram trifft Snorter den Nerv der Zeit – und dürfte damit für viele Trader Mehrwert bieten. Wer günstig den Trading-Bot nutzen möchte, kann im Presale in SNORT investieren – einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann einen Token-Swap durchführen.

Mehr über Snorter erfahren

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin hat sich im vergangenen Jahrzehnt als globales Wertaufbewahrungsmittel etabliert – doch technische Einschränkungen begrenzen bis heute sein volles Potenzial, so die Entwickler von Bitcoin Hyper. Lange Transaktionszeiten, geringe Skalierbarkeit und fehlende Smart-Contract-Funktionalität lassen die erste Kryptowährung in modernen Web3-Ökosystemen alt aussehen. Genau hier setzt das neue Layer-2-Projekt Bitcoin Hyper an: Es soll Bitcoin in eine Ära echter Programmierbarkeit und hoher Transaktionsgeschwindigkeit führen.

Die zentrale Facette des Projekts ist eine modulare Layer-2-Struktur, die auf der Solana Virtual Machine basiert und parallel zur Bitcoin-Blockchain läuft. Dieses Design erlaubt es, Transaktionen in Echtzeit abzuwickeln, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu kompromittieren. Eine speziell entwickelte “Canonical Bridge” ermöglicht zudem die Übertragung von BTC ins Layer-2-System, wo sie in tokenisierter Form für dezentrale Anwendungen genutzt werden können.

Die technischen Details machen Bitcoin Hyper spannend: Durch die Kombination von hoher Ausführungsgeschwindigkeit auf Layer 2 und sicherer Abwicklung auf Layer 1 entsteht ein leistungsfähiges Hybridmodell. Smart Contracts lassen sich damit auf Bitcoin-Basis implementieren, laut Whitepaper schneller als auf Solana selbst.

Die Roadmap zeigt ein ambitioniertes Ziel: Vom laufenden ICO über den Mainnet-Start im dritten Quartal 2025 bis hin zur vollständigen Dezentralisierung durch eine DAO Anfang 2026. Der native HYPER-Token steht dabei im Zentrum des Ökosystems.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

BTC Bull (BTCBULL)

Memecoins gibt es viele – doch nur wenige Projekte kombinieren unterhaltsame Mechanismen mit einem echten Nutzen. BTCBULL gehört zu den seltenen Ausnahmen: Das Projekt nutzt die Dynamik des aktuellen Bitcoin-Bullenmarktes gezielt, um Anlegern nicht nur Kursfantasie, sondern auch reale Bitcoin-Ausschüttungen in Aussicht zu stellen. Der Presale befindet sich in der finalen Phase – bereits in rund zwei Wochen endet die Chance auf eine günstige Beteiligung.

BTCBULL funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Steigt der Bitcoin-Kurs, erhalten Token-Halter BTC-Airdrops. Die erste Ausschüttung ist ab einem Kursniveau von 150.000 US-Dollar geplant. Weitere Belohnungen folgen bei jeder weiteren 50.000-Dollar-Stufe. Dieser Mechanismus erinnert an das klassische Mining – allerdings ohne Energieverbrauch, Mining-Hardware oder komplexe Einrichtung. Wer BTCBULL hält, kann sich bei steigenden Kursen automatisch qualifizieren.

Ergänzt wird dieses Modell durch einen deflationären Mechanismus: Ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 US-Dollar werden Token planmäßig verbrannt. Das zirkulierende Angebot sinkt dadurch kontinuierlich, was mittelfristig das Verhältnis von Angebot und Nachfrage zugunsten der Halter verändern kann.

Mit einem Fundraising-Volumen von über 7,15 Mio. US-Dollar zählt BTCBULL zu den erfolgreichsten Memecoin-Presales im Juni 2025. Der Kauf ist aktuell noch über die offizielle Website möglich. Unterstützt werden mehrere Zahlungsmittel, darunter Ethereum, USDT und Kreditkarten. Die Kombination aus Bitcoin-Brand, realen Airdrops und Burn-Mechanismus gibt dem Projekt eine besondere Struktur.

Mehr über BTCBULL erfahren

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.