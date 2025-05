Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Wer in Kryptowährungen mit Zukunft investieren möchte, konzentriert sich meist auf Nutzen und Vision. Diese Merkmale müssen aber nicht nur auf etablierte Coins zutreffen. Die folgenden 3 neuen Projekte bieten vielversprechende Ansätze.

Solaxy (SOLX)

Solana zählt zweifellos zu den aktivsten und technologisch fortschrittlichsten Blockchains der letzten Jahre. Die Plattform überzeugt durch schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und eine lebendige Entwickler-Community. Doch auch bei einem so effizienten System zeigen sich mit zunehmender Nutzung erste Engpässe – insbesondere in Phasen hoher Auslastung. Hier setzt das neue Projekt Solaxy (SOLX) an, das im Mai 2025 erstmals breite Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das vom Team erklärte Ziel ist es, die Skalierung von Solana durch eine native Layer-2 grundlegend zu verbessern.

Im Zentrum der Architektur stehen sogenannte Rollups. Dabei handelt es sich um eine Technologie, um Transaktionen außerhalb des Solana-Mainnets zu bündeln und gesammelt zurückzuführen. Diese Methode entlastet das Mainnet, reduziert die Gebühren spürbar und erhöht die Verarbeitungskapazität erheblich. Ergänzt wird das System durch eine speziell entwickelte Bridge, die einen nahtlosen Datentransfer zwischen Layer 1 und Layer 2 ermöglicht.

Solaxy geht jedoch noch einen Schritt weiter: Die Plattform ist modular aufgebaut und bietet ein integriertes Launchpad für neue Projekte. Entwickler können dadurch direkt auf der Layer-2-Infrastruktur aufbauen, ohne zusätzliche Schnittstellen oder Drittanbieter. Parallel arbeitet das Team an der Integration weiterer Blockchains, um langfristig ein Cross-Chain-Ökosystem zu etablieren, das Liquidität und Nutzungsmöglichkeiten über Solana hinaus vernetzt.

Die starke Nachfrage im laufenden Presale unterstreicht das Marktinteresse: Über 41 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Frühzeitige Investoren erhalten aktuell laut Projektangaben Renditen von über 100 Prozent beim Staking. Der offizielle Token-Swap ist über ETH, USDT oder SOL möglich – doch der Presale von SOLX endet bereits in weniger als drei Wochen.

Direkt zum Solaxy Presale

MIND of Pepe (MIND)

Ein neuer Krypto-Trend sind Projekte, die Künstliche Intelligenz mit realem Nutzen im Kryptohandel verbinden. Ein Beispiel ist MIND of Pepe – eine Kryptowährung mit Zukunft, die weit über den typischen Meme-Charakter hinausgeht. Statt auf rein virale Popularität zu setzen, kombiniert das Projekt ein ikonisches Branding mit einem leistungsfähigen KI-System für Trader und Investoren. So steht zwar Pepe the Frog im Mittelpunkt, doch primär handelt es sich um ein sinnvolles KI-Ökosystem, das beim Investieren und Trading Mehrwert bieten soll.

Der Mittelpunkt der Plattform ist ein autonomer KI-Agent, der auf modernsten Machine-Learning-Strukturen basiert. Durch die Integration eines sogenannten Retrieval-Augmented Generation-Frameworks (RAG) wird es möglich, Datenquellen wie Blockchain-Feeds, Markt-APIs und Social-Media-Analysen in Echtzeit zu verarbeiten. Unterstützt wird dies durch ein dezentrales Kollektivmodell – die “Hive-Mind”-Struktur –, das eine laufende Optimierung und Anpassung an Marktbewegungen ermöglicht.

Der Zugriff erfolgt über eine intuitive Oberfläche, die dem Dialogprinzip moderner Sprach-KIs folgt. Nutzer können individuelle Anfragen stellen, komplexe Strategien simulieren oder automatisierte Token-Aktionen ausführen. Das System lernt dabei kontinuierlich dazu und liefert datenbasierte Vorschläge, die sich direkt in die Handelsstrategie einbinden lassen.

Besonders bullisch wirkt hier der Entwicklungsstand: Der Agent ist bereits live nutzbar, was MIND of Pepe deutlich von vielen anderen Projekten in der Frühphase abhebt. Geplant ist zudem ein umfassendes KI-Terminal, das als zentrales Dashboard alle Funktionen bündelt – inklusive technischer Analysen, Risikomodelle und Handelssignale in Echtzeit.

Wer hier dabei sein möchte, muss zeitnah eine Analyse durchführen – denn bereits Ende Mai wird der Vorverkauf beendet sein. Wer MIND kauft, kann also direkt die KI-gestützten Insights verwenden.

Direkt zum MIND of Pepe Presale

BTC Bull (BTCBULL)

Wenn die Märkte in eine bullische Phase eintreten, richtet sich der Blick vieler Anleger auf Assets mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Besonders gefragt sind Projekte, die klassische Marktmechanismen neu denken und zugleich von der Dynamik führender Kryptowährungen profitieren. Ein solcher Ansatz wird aktuell durch BTCBULL verfolgt – ein innovatives Konzept, das Bitcoin-Performance mit strukturellen Anreizsystemen kombiniert. Wer also auf einen Bitcoin-Bullenmarkt wettet, könnte dieses Setup auch mit BTCBULL bespielen.

Statt rein spekulativer Kursgewinne bietet BTCBULL eine direkte funktionale Verknüpfung mit dem Bitcoin-Kurs. Steigt der Preis bei Bitcoin über definierte Schwellenwerte, aktiviert sich ein zweistufiger Mechanismus: Die zirkulierende Menge des Tokens wird automatisch reduziert, während gleichzeitig Bitcoin-basierte Airdrops an die Halter ausgeschüttet werden. Diese Struktur schafft nicht nur eine deflationäre Token-Dynamik, sondern koppelt die Nutzerbelohnung unmittelbar an die Entwicklung des Bitcoin-Marktes. Wer BTCBULL hält, kann also theoretisch echte Bitcoins verdienen.

Unterstützt wird dieses Modell durch eine interne Staking-Funktion, die aktuell eine Rendite von rund 65 Prozent pro Jahr verspricht. Auch optisch bedient sich das Projekt des Meme-Trends.

Mit einem bisherigen Presale-Volumen von über 6,5 Millionen US-Dollar zeigt sich ein wachsendes Vertrauen in das Konzept. BTCBULL könnte sich damit als Kryptowährung mit Zukunft im Bereich der Bitcoin-Derivate etablieren.

Direkt zum BTCBULL Presale

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.