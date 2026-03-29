Ripple modernisiert die Sicherheit des XRP Ledgers mit KI-gestützten Tools. “Das ist eine riesige Chance”, heißt es. Auch für den Kurs?

Ripple setzt auf KI-Offensive: Explodiert der XRP-Kurs jetzt?

Ripple setzt auf KI-Offensive: Explodiert der XRP-Kurs jetzt?

Ripple treibt die Weiterentwicklung des XRP Ledgers mit einer umfassenden Neuausrichtung seiner Sicherheitsstrategie voran. Wie das Unternehmen am 26. März mitteilte, sollen künftig KI-gestützte Systeme eingesetzt werden, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Angesichts der steigenden Komplexität und zunehmenden institutionellen Nutzung versteht Ripple Sicherheit nicht mehr als einmalige Maßnahme, sondern als kontinuierlichen Prozess.

Im Zentrum der neuen Strategie steht der Einsatz von KI entlang des gesamten Entwicklungszyklus. Die Systeme analysieren Code, simulieren Grenzfälle und identifizieren potenzielle Fehlerquellen, die mit klassischen Testverfahren schwer auffindbar sind. Ripple betont, dass dadurch ein Übergang von reaktiver Fehlerbehebung hin zu proaktiver Risikoanalyse möglich werde.

Ripple sieht “riesige Chance”

“Für die XRPL ist dies eine riesige Chance. Dank KI können wir von reaktivem Debugging zu einer proaktiven, systematischen Erkennung von Schwachstellen übergehen und so das Ledger schneller und mit größerer Sicherheit als je zuvor stärken”, schreibt Ripple.

Ergänzend kommt ein KI-gestütztes Red Team zum Einsatz, das reale Angriffsszenarien simuliert und bereits erste Schwachstellen identifiziert hat. Zudem wird der Code des Netzwerks überarbeitet, um strukturelle Inkonsistenzen zu beseitigen. Künftige Updates unterliegen strengeren Prüfprozessen, einschließlich unabhängiger Audits und erweiterter Bug-Bounty-Programme.

Doch kann davon auch der XRP-Kurs profitieren? Das haben wir analysiert:

XRP-Analyse: Das bewegt den Kurs jetzt

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,3582 USD (High) und 1,3285 USD (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,3337 USD und damit leicht unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1,3403 USD), was einen moderaten Rückgang signalisiert. Die Marktkapitalisierung beträgt 81.863.052.142 USD und gibt dem Kursgewicht im Krypto-Markt Kontext. Die kurzfristige Entwicklung zeigt verhaltenen Verkaufsdruck ohne starke Panikbewegung.

Der XRP-Kurs ist zuletzt gefallen. Geht es jetzt wieder bergauf? I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (1,3507 USD) und bildet zuletzt eine Abfolge von teilweise tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was technische Schwäche signalisiert. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 1,3285 USD und 1,3184 USD; Widerstände sind der EMA-20 bei 1,3507 USD und das jüngste Hoch bei 1,3582 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage eher bearisch.

“Markt in erhöhter Unsicherheit”

Der RSI liegt bei 43,0 und befindet sich damit im schwächeren Bereich, aber nicht überverkauft. Das MACD-/Histogramm-Setup zeigt einen negativen Histogramm-Wert mit abnehmender Beschleunigung, was auf nachlassenden Abwärtsdruck hindeutet.

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Die aktuelle Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 0,0686 USD, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit, solange der Kurs unter dem EMA-20 verweilt.

XRP-Prognose: So könnte sich der Kurs entwickeln

Die kurzfristige Prognose für XRP am 29.03.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,3285 USD und 1,3184 USD; direkte Widerstände bei 1,3507 USD (EMA-20) und 1,3582 USD.

Der XRP-Kurs könnte stagnieren I Quelle: BTC-ECHO

Ein stabiler Ausbruch über 1,3507 USD mit Volumen kann eine Rallye in Richtung 1,3800–1,4200 USD auslösen, während ein Bruch unter 1,3184 USD das Abwärtsmomentum deutlich verstärken dürfte. Für dich als Anleger bleibt Risikomanagement unverändert zentral: Stopps knapp unter Schlüssel-Unterstützungen platzieren.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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