Mehrere Hiobsbotschaften setzen den OP-Token unter massiven Druck. Während die langfristige Vision wackelt, liefert das Chartbild ein klares Signal.

Optimism Prognose: Diese Marke darf jetzt nicht fallen

Angesichts der jüngsten Entwicklungen könnte Optimism ein Rebranding in Betracht ziehen. Das Layer-2-Projekt steht unter Druck – und das gleich von mehreren Seiten. Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin kritisierte die gesamte Layer-2-Roadmap vor kürzem öffentlich. Kurz darauf kündigte Coinbases Base-L2 an, die Optimism Superchain verlassen zu wollen.

Das Gewicht dieses Abgangs ist kaum zu überschätzen: Base ist laut Blockworks-Daten für 95 Prozent des Real Economic Value des Superchain-Kollektivs verantwortlich. Der OP-Kurs reagierte entsprechend – minus 30 Prozent in sieben Tagen.

Im Hintergrund zeichnet sich zudem ein technischer Richtungsstreit ab. Die Ethereum Foundation könnte im Zuge von Buterins Kritik eine Vereinheitlichung der L2-Landschaft anstreben – mit zkEVMs als bevorzugtem Standard. Optimistic Rollups wie OP und Arbitrum würden dabei technisch ins Hintertreffen geraten. Auch der ARB-Kurs gab entspechend merklich nach.

OP-Labs-CEO Jing Wang widersprach dem Narrativ vom Niedergang ihres Projekts. Der “Unified Base Stack” teile weiterhin 99 Prozent seines Codes mit dem OP Stack. “Wenn Sie den skalierbarsten, zuverlässigsten und produktionserprobten Stack wollen, dann ist das der OP Stack”, schrieb Wang auf X.

Für Anleger bleibt die entscheidende Frage, ob Optimisms technische Substanz den Reputationsverlust kompensieren kann – oder ob der Abgang von Base einen strukturellen Bruch markiert, der das Superchain-Modell grundlegend infrage stellt. Das kurzfristige Chartbild hat sich auf jeden Fall eingetrübt.

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,1278 und 0,1402 USD (High/Low der letzten 3–6 4h-Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1317 USD und damit unter dem Vortagsniveau (0,1397 USD), was einen kurzfristigen Rückgang signalisiert. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 276.569.047 USD. Das zeigt, dass der Coin-Wert trotz geringer Marktkapitalisierung spürbar unter Verkaufsdruck steht.

Der Kurs notiert klar unter dem EMA-20 (0,1568524159911283), und die Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs bestätigt eine kurzfristige Abwärtsstruktur. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,1278 USD (aktuelles Tagestief) und beim unteren Bollinger-Band bei ca. 0,11715 USD; erste Widerstände bei 0,1402 USD (letzte Intraday-Spitze) und am EMA-20 bei ~0,15685 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage technisch bärisch.

Der RSI liegt bei geschätzt 26,5 und signalisiert überverkaufte Bedingungen. Das Momentum-Histogramm zeigt beschleunigten Abwärtsdruck, wobei die negative Beschleunigung zuletzt anhielt.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell etwa 0,09410 USD (Upper minus Lower), was auf erhöhte, kurzfristige Schwankungsbreite hindeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Abwärtsphase mit erhöhtem Risiko für weitere Ausbrüche nach unten.

Kurzfristige Prognose und Fazit OP

Kurzfristig bleibt die Prognose für OP am 20.02.2026 bärisch bis neutral, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert und das Momentum schwach ist. Unterstützungen: 0,1278 USD (aktuelle Struktur) und 0,11715 USD (Bollinger-Unterband).

Widerstände: 0,1402 USD (Intraday-High) und 0,15685 USD (EMA-20). Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,15685 USD würde das Kurzfrist-Risiko mindern; ein Bruch unter 0,11715 USD würde Ausweitung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich machen.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.