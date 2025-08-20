App herunterladen
Sponsored Post
Ethereum-Kurs4,224.33 $-1.53 %
Ein Roboter präsentiert ein Diagramm mit steigenden Finanzdaten, Kryptowährungssymbolen und Balkendiagrammen auf einem schwarzen Hintergrund. Der Text hebt OKX und EINE NEUE ALTERNATIVE als eine neue Option in der Kryptowelt hervor.

Beitragsbild: OKX

Stell dir vor, du müsstest dich nicht mehr um Timing, Charts oder Kursschwankungen kümmern und könntest trotzdem vom Ethereum-Handel profitieren. Genau das übernimmt der OKX Grid Trading Bot für dich. Eine automatisierte Trading-Strategie, die rund um die Uhr Kauf- und Verkaufsorders platziert – ganz ohne dein Zutun.

Was ist ein Grid Bot und warum ist er spannend für Einsteiger?

Der Spot Grid Bot ist ein automatisierter Handelsassistent, der in einem festgelegten Preisbereich handelt. Anstatt auf einen Kursausbruch zu spekulieren, setzt der Bot auf kurzfristige Preisschwankungen. Er kauft niedrig, verkauft etwas höher und wiederholt diesen Vorgang bei jeder Bewegung innerhalb der Preisspanne.

Ein Konzept, das sich besonders bei seitwärts verlaufenden Märkten bewährt, also dann, wenn andere Trader auf klare Trends warten.

Beispiel: Ethereum-Bot mit über 60 Prozent Jahresrendite im Backtest

Ein konkretes Beispiel liefert die Strategie “Kurze Schwankungen” auf dem Handelspaar ETH/EUR. Laut OKX-Backtest generierte der Bot hier eine potenzielle Jahresrendite von 60,36 Prozent allein durch wiederholte Mikrogewinne im Grid-Handel.

Dabei braucht es keine Marktanalyse, kein Vorwissen, keine manuellen Trades. Der Bot übernimmt das komplette Setup, passt Orders automatisch an und läuft rund um die Uhr – auch wenn du gerade schläfst.

Screenshot des OKX Trading-Bots-Dashboards, das Handelsstatistiken, Bot-Performance und Optionen für Spot Grid Trading und Spot DCA auf einer eleganten OKX-Oberfläche mit dunklem Design anzeigt.

Wie funktioniert das in der Praxis?

Die Einrichtung ist simpel. Allerdings ist das Ganze derzeit nur über die OKX Mobile App möglich:

  1. OKX App installieren und registrieren
  2. “Trading Bots” im Menü öffnen
  3. Spot Grid Bot auswählen
  4. Preisrange und Startkapital festlegen (optional vordefinierte Strategien nutzen)
  5. Starten und der Bot beginnt zu handeln

Gerade für Einsteiger bietet das einen sanften Einstieg in den automatisierten Handel ohne Komplexität.

Aktuelle Aktion: OKX feiert Launch in Deutschland mit bis zu 100 Euro BTC-Bonus

Zum Launch in Deutschland bietet OKX aktuell eine Promokampagne mit bis zu 100 Euro in Bitcoin. Wer sich jetzt registriert und einzelne Aufgaben abschließt – etwa eine erste Einzahlung tätigt oder mit dem Bot handelt – hat die Chance auf gestaffelte BTC-Prämien so lange der Vorrat reicht. Auch bestehende Nutzer können teilnehmen.

Hier geht’s zur Kampagne. Jetzt mitmachen und einen Bot starten!

Hinweis: Die Aktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur, solange das Bonus-Budget verfügbar ist.

Fazit: Automatisierter Krypto-Handel – einfach, effizient, mobil

Der OKX Grid Bot ist kein Versprechen auf sichere Gewinne, aber ein spannendes Tool für alle, die:

  • an volatilen Märkten teilhaben wollen,
  • keine Zeit für ständiges Trading haben,
  • oder erste Erfahrungen mit automatisiertem Handel sammeln möchten.

Jetzt über die OKX App ausprobieren und mit dem Grid Bot erste Strategien testen. Ganz ohne Vorwissen und jederzeit pausierbar.

Ethereum jetzt automatisiert handeln

Weitere Informationen findest du im Brandhub von OKX.

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Sponsored Post
Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.
