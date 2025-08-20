Mit dem OKX Grid Bot automatisch traden – auch während du schläfst. Die clevere ETH/EUR-Strategie bringt laut Backtest bis zu 60 Prozent Jahresrendite. Jetzt einfach über die OKX App starten – ideal für Einsteiger.

Stell dir vor, du müsstest dich nicht mehr um Timing, Charts oder Kursschwankungen kümmern und könntest trotzdem vom Ethereum-Handel profitieren. Genau das übernimmt der OKX Grid Trading Bot für dich. Eine automatisierte Trading-Strategie, die rund um die Uhr Kauf- und Verkaufsorders platziert – ganz ohne dein Zutun.

Was ist ein Grid Bot und warum ist er spannend für Einsteiger?

Der Spot Grid Bot ist ein automatisierter Handelsassistent, der in einem festgelegten Preisbereich handelt. Anstatt auf einen Kursausbruch zu spekulieren, setzt der Bot auf kurzfristige Preisschwankungen. Er kauft niedrig, verkauft etwas höher und wiederholt diesen Vorgang bei jeder Bewegung innerhalb der Preisspanne.

Ein Konzept, das sich besonders bei seitwärts verlaufenden Märkten bewährt, also dann, wenn andere Trader auf klare Trends warten.

Beispiel: Ethereum-Bot mit über 60 Prozent Jahresrendite im Backtest

Ein konkretes Beispiel liefert die Strategie “Kurze Schwankungen” auf dem Handelspaar ETH/EUR. Laut OKX-Backtest generierte der Bot hier eine potenzielle Jahresrendite von 60,36 Prozent allein durch wiederholte Mikrogewinne im Grid-Handel.

Dabei braucht es keine Marktanalyse, kein Vorwissen, keine manuellen Trades. Der Bot übernimmt das komplette Setup, passt Orders automatisch an und läuft rund um die Uhr – auch wenn du gerade schläfst.

Wie funktioniert das in der Praxis?

Die Einrichtung ist simpel. Allerdings ist das Ganze derzeit nur über die OKX Mobile App möglich:

OKX App installieren und registrieren “Trading Bots” im Menü öffnen Spot Grid Bot auswählen Preisrange und Startkapital festlegen (optional vordefinierte Strategien nutzen) Starten und der Bot beginnt zu handeln

Gerade für Einsteiger bietet das einen sanften Einstieg in den automatisierten Handel ohne Komplexität.

Aktuelle Aktion: OKX feiert Launch in Deutschland mit bis zu 100 Euro BTC-Bonus

Zum Launch in Deutschland bietet OKX aktuell eine Promokampagne mit bis zu 100 Euro in Bitcoin. Wer sich jetzt registriert und einzelne Aufgaben abschließt – etwa eine erste Einzahlung tätigt oder mit dem Bot handelt – hat die Chance auf gestaffelte BTC-Prämien so lange der Vorrat reicht. Auch bestehende Nutzer können teilnehmen.

Hier geht’s zur Kampagne. Jetzt mitmachen und einen Bot starten!

Hinweis: Die Aktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur, solange das Bonus-Budget verfügbar ist.

Fazit: Automatisierter Krypto-Handel – einfach, effizient, mobil

Der OKX Grid Bot ist kein Versprechen auf sichere Gewinne, aber ein spannendes Tool für alle, die:

an volatilen Märkten teilhaben wollen,

keine Zeit für ständiges Trading haben,

oder erste Erfahrungen mit automatisiertem Handel sammeln möchten.

Jetzt über die OKX App ausprobieren und mit dem Grid Bot erste Strategien testen. Ganz ohne Vorwissen und jederzeit pausierbar.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von OKX.

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.