OKX bietet Krypto-Tradern die Möglichkeit, automatisierte Handelsstrategien einfach zu testen. Wer jetzt Trading-Bots ausprobiert, erhält bei Verlusten bis zu 20 USDC erstattet. Damit wird der Einstieg in DCA- und Grid-Bots einfacher und sicherer als je zuvor.

Mit Trading-Bots einfach automatisiert traden: OKX erstattet bis zu 20 USDC bei Verlusten

Mit Trading-Bots einfach automatisiert traden: OKX erstattet bis zu 20 USDC bei Verlusten

Krypto-Handel trifft Innovation: Mit den Trading-Bots von OKX können Anleger ihre Strategien automatisieren und jetzt sogar mit Rückerstattung bei Verlusten.

OKX startet Bot-Aktion für neue Nutzer

Automatisiertes Krypto-Trading war noch nie so einfach. OKX, eine der führenden globalen Börsen, bietet neuen Nutzern die Möglichkeit, ihre Bots zu testen. Wer einen Trading-Bot startet und Verluste macht, erhält bis zu 20 USDC zurückerstattet.

Damit will OKX den Einstieg in die Welt des algorithmischen Tradings erleichtern und das ganz ohne Angst vor Fehlstarts oder volatilen Märkten.

Zwei smarte Strategien: DCA und Grid

OKX bietet gleich zwei automatisierte Handelswerkzeuge, die sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader eignen:

1. DCA-Bot: Investieren mit System

Der Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Bot kauft in regelmäßigen Abständen automatisch Krypto-Assets. So können Anleger Preisschwankungen ausgleichen und ihren Durchschnittspreis langfristig senken.

Ideal für: langfristig orientierte Investoren, die regelmäßig in Bitcoin oder Ethereum investieren wollen, ohne den Markt timen zu müssen.

2. Grid-Bot: Gewinne aus Schwankungen ziehen

Der Grid-Trading-Bot platziert automatisch Kauf- und Verkaufsorders in einem definierten Preisbereich. Er kauft günstig, verkauft teurer und wiederholt diesen Vorgang rund um die Uhr.

Ideal für: volatile Marktphasen oder Seitwärtsbewegungen, in denen der Bot kleine Preisschwankungen nutzt.

Beide Bots sind direkt über die OKX-App aktivierbar.

So einfach startest du deinen ersten Bot

OKX-App herunterladen und registrieren Im Menü „Trading-Bots“ öffnen Grid-Bot oder DCA-Bot auswählen Parameter festlegen oder eine vordefinierte Strategie nutzen Bot starten und der Handel läuft automatisch

Dank intuitiver Oberfläche und klarer Statistiken behalten Nutzer jederzeit die Kontrolle über ihre Positionen und Renditen.

Warum auch Profis OKX-Bots nutzen

Selbst erfahrene Trader greifen auf Bots zurück, um Strategien zu automatisieren oder Emotionen aus dem Trading zu entfernen.

OKX bietet dafür erweiterte Features wie:

Backtesting auf historischen Kursdaten

auf historischen Kursdaten Mehrfach-Handelspaare und flexible Preisraster

und flexible Preisraster Manuelle Anpassung oder Pausierung jederzeit möglich

jederzeit möglich Transparente Performance-Daten direkt in der App

Diese Kombination aus Automatisierung und Kontrolle macht OKX zu einer beliebten Plattform auch für fortgeschrittene Strategien.

20 USDC Rückerstattung bei Verlusten für neue Nutzer

OKX möchte den Einstieg in die Welt des Bot-Tradings erleichtern.

Deshalb gilt derzeit eine Sonderaktion:

Neue Nutzer, die einen Bot starten, erhalten bei realisierten Verlusten bis zu 20 USDC erstattet.

Voraussetzungen:

Teilnahme über die Aktionsseite in der App oder auf der OKX-Homepage

Aktivierung eines Bots (Grid oder DCA)

Aktionszeitraum beachten

Hier geht’s zur Aktion:

Fazit: Einfach, bequem und automatisiert

Mit der Rückerstattungsaktion senkt OKX die Einstiegshürde für automatisiertes Trading deutlich. Ob langfristig investieren oder kurzfristige Schwankungen ausnutzen: Die Bots übernehmen das aktive Handeln, während du die Kontrolle behältst.

OKX bringt Automatisierung und Sicherheit zusammen und macht Krypto-Trading smarter denn je.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von OKX.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden