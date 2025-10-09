Krypto-Handel trifft Innovation: Mit den Trading-Bots von OKX können Anleger ihre Strategien automatisieren und jetzt sogar mit Rückerstattung bei Verlusten.
OKX startet Bot-Aktion für neue Nutzer
Automatisiertes Krypto-Trading war noch nie so einfach. OKX, eine der führenden globalen Börsen, bietet neuen Nutzern die Möglichkeit, ihre Bots zu testen. Wer einen Trading-Bot startet und Verluste macht, erhält bis zu 20 USDC zurückerstattet.
Damit will OKX den Einstieg in die Welt des algorithmischen Tradings erleichtern und das ganz ohne Angst vor Fehlstarts oder volatilen Märkten.
Zwei smarte Strategien: DCA und Grid
OKX bietet gleich zwei automatisierte Handelswerkzeuge, die sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader eignen:
1. DCA-Bot: Investieren mit System
Der Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Bot kauft in regelmäßigen Abständen automatisch Krypto-Assets. So können Anleger Preisschwankungen ausgleichen und ihren Durchschnittspreis langfristig senken.
Ideal für: langfristig orientierte Investoren, die regelmäßig in Bitcoin oder Ethereum investieren wollen, ohne den Markt timen zu müssen.
2. Grid-Bot: Gewinne aus Schwankungen ziehen
Der Grid-Trading-Bot platziert automatisch Kauf- und Verkaufsorders in einem definierten Preisbereich. Er kauft günstig, verkauft teurer und wiederholt diesen Vorgang rund um die Uhr.
Ideal für: volatile Marktphasen oder Seitwärtsbewegungen, in denen der Bot kleine Preisschwankungen nutzt.
Beide Bots sind direkt über die OKX-App aktivierbar.
So einfach startest du deinen ersten Bot
- OKX-App herunterladen und registrieren
- Im Menü „Trading-Bots“ öffnen
- Grid-Bot oder DCA-Bot auswählen
- Parameter festlegen oder eine vordefinierte Strategie nutzen
- Bot starten und der Handel läuft automatisch
Dank intuitiver Oberfläche und klarer Statistiken behalten Nutzer jederzeit die Kontrolle über ihre Positionen und Renditen.
Warum auch Profis OKX-Bots nutzen
Selbst erfahrene Trader greifen auf Bots zurück, um Strategien zu automatisieren oder Emotionen aus dem Trading zu entfernen.
OKX bietet dafür erweiterte Features wie:
- Backtesting auf historischen Kursdaten
- Mehrfach-Handelspaare und flexible Preisraster
- Manuelle Anpassung oder Pausierung jederzeit möglich
- Transparente Performance-Daten direkt in der App
Diese Kombination aus Automatisierung und Kontrolle macht OKX zu einer beliebten Plattform auch für fortgeschrittene Strategien.
20 USDC Rückerstattung bei Verlusten für neue Nutzer
OKX möchte den Einstieg in die Welt des Bot-Tradings erleichtern.
Deshalb gilt derzeit eine Sonderaktion:
Neue Nutzer, die einen Bot starten, erhalten bei realisierten Verlusten bis zu 20 USDC erstattet.
Voraussetzungen:
- Teilnahme über die Aktionsseite in der App oder auf der OKX-Homepage
- Aktivierung eines Bots (Grid oder DCA)
- Aktionszeitraum beachten
Hier geht’s zur Aktion:
Fazit: Einfach, bequem und automatisiert
Mit der Rückerstattungsaktion senkt OKX die Einstiegshürde für automatisiertes Trading deutlich. Ob langfristig investieren oder kurzfristige Schwankungen ausnutzen: Die Bots übernehmen das aktive Handeln, während du die Kontrolle behältst.
OKX bringt Automatisierung und Sicherheit zusammen und macht Krypto-Trading smarter denn je.
Weitere Informationen findest du im Brandhub von OKX.