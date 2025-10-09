App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.32 T $
Bitcoin-Kurs123,376.00 $0.53%
Ethereum-Kurs4,395.63 $-1.82%
XRP-Kurs2.83 $-1.51%
Cardano-Kurs0.815758 $-0.75%
Solana-Kurs224.51 $1.12%
Dogecoin-Kurs0.248902 $-0.81%
BNB-Kurs1,283.43 $-1.68%
Polkadot-Kurs4.06 $-2.06%
IOTA-Kurs0.180433 $-2.30%
Official Trump-Kurs7.58 $0.61%
TRON-Kurs0.338578 $0.26%
Stellar-Kurs0.379838 $-0.95%

Automatisiertes Krypto-Trading Mit Trading-Bots einfach automatisiert traden: OKX erstattet bis zu 20 USDC bei Verlusten

OKX bietet Krypto-Tradern die Möglichkeit, automatisierte Handelsstrategien einfach zu testen. Wer jetzt Trading-Bots ausprobiert, erhält bei Verlusten bis zu 20 USDC erstattet. Damit wird der Einstieg in DCA- und Grid-Bots einfacher und sicherer als je zuvor.

Sponsored Post
Teilen
Bitcoin-Kurs123,376.00 $0.53 %
Bitcoin kaufen
Ein schwarzer Hintergrund mit dem Text Dein Trading-Bot wartet auf Dich, OKX-Logo und Tastaturtasten mit der Aufschrift control, eine grüne Taste mit einem Robotersymbol für automatisiertes Traden und win.

Beitragsbild: OKX

 | Automatisiere dein Krypto-Trading mit den intelligenten Bots von OKX – jetzt mit bis zu 20 USDC Rückerstattung bei Verlusten

Krypto-Handel trifft Innovation: Mit den Trading-Bots von OKX können Anleger ihre Strategien automatisieren und jetzt sogar mit Rückerstattung bei Verlusten.

OKX startet Bot-Aktion für neue Nutzer

Automatisiertes Krypto-Trading war noch nie so einfach. OKX, eine der führenden globalen Börsen, bietet neuen Nutzern die Möglichkeit, ihre Bots zu testen. Wer einen Trading-Bot startet und Verluste macht, erhält bis zu 20 USDC zurückerstattet.

Damit will OKX den Einstieg in die Welt des algorithmischen Tradings erleichtern und das ganz ohne Angst vor Fehlstarts oder volatilen Märkten.

Jetzt Bots ausprobieren auf OKX

Zwei smarte Strategien: DCA und Grid

OKX bietet gleich zwei automatisierte Handelswerkzeuge, die sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader eignen:

1. DCA-Bot: Investieren mit System

Der Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Bot kauft in regelmäßigen Abständen automatisch Krypto-Assets. So können Anleger Preisschwankungen ausgleichen und ihren Durchschnittspreis langfristig senken.

Ideal für: langfristig orientierte Investoren, die regelmäßig in Bitcoin oder Ethereum investieren wollen, ohne den Markt timen zu müssen.

2. Grid-Bot: Gewinne aus Schwankungen ziehen

Der Grid-Trading-Bot platziert automatisch Kauf- und Verkaufsorders in einem definierten Preisbereich. Er kauft günstig, verkauft teurer und wiederholt diesen Vorgang rund um die Uhr.

Ideal für: volatile Marktphasen oder Seitwärtsbewegungen, in denen der Bot kleine Preisschwankungen nutzt.

Beide Bots sind direkt über die OKX-App aktivierbar.

Ein Liniendiagramm mit grünen und grauen Linien, dem OKX-Logo oben links und dem fetten weißen Text "61% Gewinn im Backtest" in der Mitte - perfekt für alle, die mit Trading-Bots automatisiert handeln möchten.

So einfach startest du deinen ersten Bot

  1. OKX-App herunterladen und registrieren
  2. Im Menü „Trading-Bots“ öffnen
  3. Grid-Bot oder DCA-Bot auswählen
  4. Parameter festlegen oder eine vordefinierte Strategie nutzen
  5. Bot starten und der Handel läuft automatisch

Dank intuitiver Oberfläche und klarer Statistiken behalten Nutzer jederzeit die Kontrolle über ihre Positionen und Renditen.

Warum auch Profis OKX-Bots nutzen

Selbst erfahrene Trader greifen auf Bots zurück, um Strategien zu automatisieren oder Emotionen aus dem Trading zu entfernen.

OKX bietet dafür erweiterte Features wie:

  • Backtesting auf historischen Kursdaten
  • Mehrfach-Handelspaare und flexible Preisraster
  • Manuelle Anpassung oder Pausierung jederzeit möglich
  • Transparente Performance-Daten direkt in der App
    Diese Kombination aus Automatisierung und Kontrolle macht OKX zu einer beliebten Plattform auch für fortgeschrittene Strategien.

20 USDC Rückerstattung bei Verlusten für neue Nutzer

OKX möchte den Einstieg in die Welt des Bot-Tradings erleichtern.
Deshalb gilt derzeit eine Sonderaktion:

Neue Nutzer, die einen Bot starten, erhalten bei realisierten Verlusten bis zu 20 USDC erstattet.

Voraussetzungen:

  • Teilnahme über die Aktionsseite in der App oder auf der OKX-Homepage
  • Aktivierung eines Bots (Grid oder DCA)
  • Aktionszeitraum beachten
Eine schwarze digitale Karte mit dem OKX-Logo und dem Text 20 USDC mit USDC-Währungssymbolen in den Ecken, perfekt für diejenigen, die automatisiert traden oder Trading-Bots auf OKX nutzen.

Hier geht’s zur Aktion:

OKX Bots ausprobieren

Fazit: Einfach, bequem und automatisiert

Mit der Rückerstattungsaktion senkt OKX die Einstiegshürde für automatisiertes Trading deutlich. Ob langfristig investieren oder kurzfristige Schwankungen ausnutzen: Die Bots übernehmen das aktive Handeln, während du die Kontrolle behältst.

OKX bringt Automatisierung und Sicherheit zusammen und macht Krypto-Trading smarter denn je.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von OKX.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren
Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail!
Jetzt anmelden
Sponsored Post
Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.
Das könnte dich auch interessieren