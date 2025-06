Snorter bringt Trading direkt in deinen Telegram-Chat – schnell, sicher und mit echten Vorteilen für SNORT-Holder. Erfahre mehr über den Presale.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Dezentrale Trading-Tools erleben im Jahr 2025 einen weiteren Boom. Mitten in dieser Bewegung stellt sich Snorter als neues Projekt vor – mit Meme-Flair, echte Utility und einen innovativen Ansatz für Telegram-basiertes Trading. Der Memecoin Snorter führt 2025 einen neuen Trading-Bot ein.

Der Kryptomarkt präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung – insbesondere kleinere Projekte mit technologischem Anspruch gewinnen an Momentum. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Snorter als Telegram-Bot mit Trading-Fokus und viraler Markenidentität. Innerhalb kürzester Zeit hat der Presale ein Volumen von rund 300.000 US-Dollar erreicht – ein klares Zeichen für die Resonanz in der Krypto-Community.

Snorter tritt dabei nicht als reiner Memecoin auf, sondern verbindet funktionale Trading-Werkzeuge mit einem markanten visuellen Auftritt. Gerade weil der Markt zunehmend fragmentiert ist, suchen viele Anleger nach leicht zugänglichen und intuitiven Lösungen. Telegram-basierte Bots wie Snorter bieten hier eine zeitgemäße Antwort. Denn diese können Krypto-Tradern Mehrwert bieten.

Direkt zum Snorter Presale

Snorter als Werkzeug für Trader – direkt im Messenger

Im Zentrum des Projekts steht ein vollständig integriertes Trading-System, das direkt über den Telegram-Messenger bedient wird. Snorter erlaubt es, Token blitzschnell zu kaufen oder zu verkaufen, Wallets in Echtzeit zu verfolgen, automatisierte Stop-Losses zu setzen und komplexe Limit-Orders anzulegen – ganz ohne klassische Börsenoberfläche oder Web-App. Die multifunktionale Konzeption macht Snorter als Trading-Bot zu einem intelligenten Helfer.

Die Bedienung erfolgt über einfache Befehle im Chatfenster, wodurch sich Snorter ideal für mobile Nutzer eignet. Ferner gibt es hier auch eine Sniping-Funktion: Hier können neue Token direkt nach dem Listing über Pool-ID oder Smart-Contract-Adresse automatisch gekauft werden. In Verbindung mit MEV-resistenten Transaktionen ergibt sich ein spürbarer Geschwindigkeitsvorteil gegenüber browserbasierten Lösungen.

SNORT Token mit Nutzen

Der SNORT Token ist das Rückgrat des gesamten Systems. Nutzer, die SNORT halten, erhalten Zugang zu erweiterten Features wie Copy-Trading, Risikoanalyse in Echtzeit und vergünstigten Transaktionen. Die Gebührenstruktur sinkt durch das Halten von SNORT von regulären 1,5 Prozent auf nur noch 0,85 Prozent pro Trade – eine der niedrigsten Raten im Solana-Ökosystem.

Gleichzeitig ermöglicht der Token das Aktivieren von Premium-Funktionen wie Sicherheitschecks gegen Rugpulls oder Honeypots. Darüber hinaus soll SNORT künftig auch Governance-Rechte beinhalten, etwa zur Abstimmung über neue Funktionen.

Wer SNORT kauft, kann den Trading-Bot somit noch besser nutzen. Der Einstieg ist im Presale günstig möglich.

Das plant Snorter für die Zukunft

Snorter ist aktuell auf Solana aktiv, doch das Entwicklerteam plant bereits eine Erweiterung auf weitere Netzwerke wie Ethereum, BNB Chain, Polygon und Base. Mit der Portal Bridge lassen sich SNORT-Token zwischen Solana und Ethereum transferieren – ein Schritt in Richtung Multi-Chain-Kompatibilität.

Der technische Fokus liegt auf Geschwindigkeit, Sicherheit und Bedienbarkeit. Geplant sind zudem eigene APIs für fortgeschrittene Nutzer, Copy-Trading-Leaderboards sowie eine dezentrale Community-Steuerung in Form einer DAO. Auch eine offene Strategie-Bibliothek für Nutzer soll mittelfristig aufgebaut werden, um Wissen zu teilen und gemeinsame Erfolge zu ermöglichen.

SNORT Token günstig kaufen

Das Gesamtangebot des Tokens beläuft sich auf 500 Millionen Einheiten. 60 Prozent davon werden im Presale angeboten, wobei ein gestaffeltes Preismodell mit bis zu 60 Stufen Anwendung findet. Je früher der Kauf, desto niedriger der Einstiegspreis. So bauen Anleger schon frühzeitig Buchgewinne auf.

Die verbleibenden Token werden gezielt eingesetzt: Ein Viertel fließt in die Produktentwicklung, während ein Fünftel für Marketingmaßnahmen vorgesehen ist. Weitere 20 Prozent sichern die Handelsliquidität. Zusätzlich werden 10 Prozent für Community-Belohnungen und Airdrops vorgesehen, außerdem weitere 10 Prozent für die Treasury. Staking-Belohnungen machen die restlichen 5 Prozent aus. Dieser Plan zeigt: Snorter verfolgt keinen kurzfristigen Hype, sondern baut auf eine funktionale, wachsende Infrastruktur.

Der SNORT Token kann direkt über die offizielle Website erworben werden. Akzeptiert werden Zahlungen in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC sowie Kreditkarte. Frühphasen-Investoren sichern sich den günstigsten Preis vor dem Listing. Dann kann schon bald der Trading-Bot intelligent eingesetzt werden.

Direkt zum Snorter Presale

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.