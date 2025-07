Tokenisierte Vermögenswerte, Bitcoin in Staatsreserven und Krypto-ETPs im Aufwind: Der neue Halbjahresreport von 21Shares gibt tiefe Einblicke in die Lage der Branche – und liefert Anlegern wertvolle Hinweise für die kommenden Monate.

Jahresmitte 2025 – Zeit für eine Zwischenbilanz

Wie steht es um Bitcoin, Ethereum und den gesamten Krypto-Markt? Welche Trends setzen sich durch, welche verlieren an Relevanz? Und wo lohnt sich jetzt ein zweiter Blick?

Antworten liefert der neue Marktüberblick von 21Shares: State of Crypto: Mid-year Review 2025. Die Analyse geht über einfache Kursentwicklungen hinaus und beleuchtet strukturelle Veränderungen in Regulierung, Adoption und institutionellem Verhalten.

Bitcoin wird zur strategischen Staatsreserve

Ein zentrales Thema im Report ist die Rolle von Bitcoin als “Treasury Asset”. Während Strategy und Co. bereits seit Jahren BTC als Unternehmensreserve halten, gewinnt 2025 eine neue Entwicklung an Fahrt: Staatliche Stellen in den USA beginnen damit, Bitcoin offiziell in ihre Bilanz aufzunehmen.

Mehrere Bundesstaaten nutzen BTC bereits als strategischen Währungsbestand – ein Novum, dass das Narrativ um Bitcoin als “digitales Gold” entscheidend untermauert. Seite 3 des Reports zeigt deutlich: Die Akzeptanz als realwirtschaftlich relevantes Asset steigt – nicht nur bei Firmen, sondern jetzt auch auf staatlicher Ebene.

Krypto-ETPs: Regulatorik öffnet neue Türen

Im Bereich Exchange Traded Products (ETPs) verzeichnet 21Shares laut Grafik auf Seite 5 ein bemerkenswertes Wachstum: Das verwaltete Vermögen kletterte im zweiten Quartal auf über 160 Milliarden US-Dollar, begleitet von massiven Nettozuflüssen.

Noch wichtiger als die Zahlen sind die regulatorischen Entwicklungen dahinter. Der Report berichtet von einer Lockerung der Zugangsbeschränkungen für Privatanleger, vor allem in Europa und Asien. Damit rücken professionelle Krypto-Investments für breite Bevölkerungsgruppen in greifbare Nähe.

Real-World Assets (RWAs) und Stablecoins im Aufwind

Neben Bitcoin und Ethereum nimmt auch der Markt für sogenannte tokenisierte Real-World Assets (RWA) weiter Fahrt auf. Immobilien, Staatsanleihen oder Unternehmensanteile – tokenisiert auf der Blockchain – schaffen neue Anlageklassen, die Effizienz und Liquidität vereinen.

Stablecoins spielen hierbei eine Schlüsselrolle: Laut dem Report sind sie immer stärker in klassische Zahlungsinfrastrukturen eingebunden, insbesondere in Schwellenländern. Die Blockchain fungiert dabei nicht nur als Technologie, sondern als Brücke zwischen alter und neuer Finanzwelt.

Was Anleger jetzt wissen sollten

Für Anleger ergibt sich aus dem Mid-Year-Report ein klares Bild: Die Krypto-Industrie wird nicht nur größer – sie wird institutioneller, diversifizierter und politisch relevanter.

Die wichtigsten Takeaways:

Bitcoin etabliert sich als strategisches Reserve-Asset

Krypto-ETPs wachsen trotz Marktvolatilität stabil

Regulatoren schaffen zunehmend Zugang für Privatanleger

Real-World Assets und Stablecoins treiben echte Use Cases voran

Gerade die Verbindung zwischen traditionellen Märkten und Krypto-Innovation macht die zweite Jahreshälfte 2025 so spannend – auch für Anleger, die bisher gezögert haben.

Jetzt mehr erfahren: Exklusiver Zugang zu den Research-Einblicken von 21Shares

Wer tiefer einsteigen will, sollte einen Blick in die vollständige Analyse werfen. 21Shares stellt den State of Crypto: Mid-year Review kostenlos zur Verfügung:

Alle Research-Insights hier entdecken

Mit dabei: Charts, Prognosen und verständliche Einschätzungen zu aktuellen Trends und Entwicklungen.

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.