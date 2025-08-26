Ob Krypto-Neuling oder erfahrener Trader: Kraken bietet für jede Erfahrungsstufe das passende Werkzeug. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du die Plattform richtig nutzt: von der Kontoerstellung bis zu komplexen Trading-Strategien.

So nutzt du die Kypto-Börse sicher und effizient

Kraken kurz erklärt: Was macht die Plattform besonders?

Kraken zählt zu den ältesten und renommiertesten Krypto-Börsen weltweit. Die Plattform wurde 2011 gegründet und startete im September 2013. Die Plattform steht für hohe Sicherheitsstandards, regulatorische Konformität und eine breite Auswahl an handelbaren Kryptowährungen. Die Börse ist dank intuitiver Benutzeroberfläche sowohl für Einsteiger attraktiv als auch für Profis, die erweiterte Trading-Tools und API-Anbindung nutzen möchten.

Für Einsteiger: So startest du auf Kraken

1. Konto erstellen und verifizieren

Registrierung mit E-Mail, Passwort und Land.

Identitätsnachweis hochladen (z.B. Ausweis oder Reisepass).

Die Verifizierung erfolgt je nach Region oft innerhalb weniger Stunden.

2. Erste Einzahlung tätigen

Fiat-Währungen wie Euro per SEPA-Überweisung oder Kreditkarte einzahlen.

Alternativ kannst du auch direkt Kryptowährungen auf dein Wallet transferieren.

3. Kryptowährungen kaufen

Über die Funktion “Schnellkauf” kannst du sofort Coins wie Bitcoin, Ethereum oder Solana erwerben.

Auch wiederkehrende Käufe lassen sich einrichten (“Recurring Buys”), z.B. für Sparpläne.

4. Sicherheit einrichten

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren.

Optional: YubiKey oder andere physische Sicherheitsschlüssel nutzen.

Für Fortgeschrittene: Kraken Pro, Margin und Staking

1. Kraken Pro für detailliertes Trading

Nutze das erweiterte Orderbuch, Charting-Tools von TradingView und zahlreiche Order-Typen.

Ideal für Daytrader und technische Analysten.

2. Margin Trading

Mit bis zu 5-fachem Hebel traden (nur für verifizierte Nutzer).

Geeignet für erfahrene Trader mit Risikomanagement-Erfahrung.

3. Staking und Rewards

Verdiene passive Erträge durch Staking von Coins wie ETH, DOT, ADA oder ATOM.

Flexible Laufzeiten, variable Renditen.

Direkt über die Plattform zugänglich.

Nützliche Funktionen und Tipps

Steuerreporting : Kraken bietet CSV-Exporte für deine Transaktionen. Das ist besonders praktisch für die Steuererklärung.

: Kraken bietet CSV-Exporte für deine Transaktionen. Das ist besonders praktisch für die Steuererklärung. Mobile App : Kompakt, intuitiv, mit vollem Funktionsumfang. Ideal für unterwegs.

: Kompakt, intuitiv, mit vollem Funktionsumfang. Ideal für unterwegs. API-Zugang: Für Entwickler und Algo-Trader mit automatisierten Strategien.

Fazit: Kraken für jede Erfahrungsstufe

Ob du deine ersten Bitcoin kaufen oder fortgeschrittene Strategien mit Margin und Staking testen willst: Kraken bietet dir eine vertrauenswürdige Umgebung mit professionellen Tools. Dank regulatorischer Einbindung, transparentem Gebührenmodell und solider Reputation ist die Plattform ein idealer Begleiter für deine Krypto-Reise.

Weitere Informationen zu Kraken erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.

