Der Kurs von Internet Computer zieht spürbar an. So könnte sich ICP in den kommenden Tagen entwickeln.

Internet Computer steigt deutlich: Was hinter dem ICP-Kursanstieg steckt

Internet Computer steigt deutlich: Was hinter dem ICP-Kursanstieg steckt

Internet Computer (ICP) meldet sich von gestern auf heute mit einem kräftigen Kursanstieg von aktuell rund sieben Prozent zurück. Die Bewegung erfolgt in einem vergleichsweise ruhigen Nachrichtenumfeld und steht wohl weniger im Zusammenhang mit neuen projektbezogenen Meldungen als vielmehr mit marktinternen Dynamiken, in der der Markt vermehrt technische Erholungen bei zuvor schwächer gelaufenen Coins zeigt. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Bewegung eher als Teil einer breiteren Rotation einordnen.

The Internet Computer ecosystem keeps growing – more launches, more breakthroughs and even more momentum across the stack. Let’s explore its latest achievements:



👇



1/6 — DFINITY Foundation (@dfinity) December 2, 2025

Auch wenn der Kursanstieg nicht auf eine einzelne aktuelle Meldung zurückzuführen ist, lässt er sich in einen inhaltlichen Zusammenhang einordnen. Anfang Dezember hatte die DFINITY Foundation mehrere Weiterentwicklungen vorgestellt, die den Internet Computer als Infrastrukturplattform stärken sollen. Dazu zählen Fortschritte bei der Integration von KI-Anwendungen, der Ausbau der Interoperabilität sowie Verbesserungen bei Identitätslösungen, Datenschutz und Entwickler-Tools.

Internet Computer (ICP) nach dem jüngsten Kurssprung

Nach dem deutlichen Ausschlag vom 20. Dezember zeigt sich der ICP-Kurs aktuell in einer Phase der Beruhigung. In den vergangenen Handelssitzungen pendelte sich der Preis in einer Spanne zwischen rund 3,16 und 3,44 US-Dollar ein. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 3,17 US-Dollar und damit rund sieben Prozent über dem Niveau, auf dem ICP noch einen Tag zuvor gehandelt wurde.

Damit deutet vieles auf eine technische Erholung hin, die nach einer Phase erhöhter Volatilität nun in eine Konsolidierung übergeht. Positiv fällt auf, dass sich der Kurs oberhalb seines kurzfristigen Durchschnittsniveaus stabilisieren konnte. Gleichzeitig zeigt der Verlauf, dass nach dem schnellen Anstieg zunächst die Dynamik fehlt, um unmittelbar weiter nach oben durchzuziehen.

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 3,16 US-Dollar derzeit die erste wichtige Haltezone. Darunter gewinnt die Region um knapp 3,00 US-Dollar an Bedeutung, die in den vergangenen Wochen mehrfach als Auffangbereich fungierte. Auf der Oberseite bleibt der Bereich zwischen 3,44 und 3,49 US-Dollar die zentrale Hürde, an der sich entscheidet, ob aus der Erholung ein tragfähiger Aufwärtstrend werden kann.

Momentum und Marktverhalten

Das kurzfristige Marktverhalten spricht aktuell eher für Zurückhaltung als für neuen Kaufdruck. Nach dem impulsiven Anstieg hat sich das Momentum spürbar abgekühlt, ohne jedoch ins Negative zu drehen. Käufer und Verkäufer halten sich derzeit die Waage – ein typisches Bild nach einem schnellen Richtungswechsel.

Auch die weiterhin erhöhte Schwankungsbreite zeigt, dass der Markt noch auf der Suche nach einer klaren Richtung ist. Kurzfristige Ausschläge in beide Richtungen bleiben möglich, solange sich kein klarer Impuls durchsetzt.

Kurzfristiger Ausblick

Kurzfristig bleibt das Bild damit ausgeglichen. Solange sich ICP oberhalb der Zone um 3,00 US-Dollar hält, ist eine Fortsetzung der Erholung nicht ausgeschlossen. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 3,44 bis 3,49 US-Dollar würde dem Kurs zusätzlichen Spielraum nach oben eröffnen.

Scheitert dieser Versuch jedoch und fällt der Kurs wieder unter die zuletzt verteidigten Unterstützungen, dürfte der Markt die Bewegung zunächst als technische Gegenreaktion einordnen. Entscheidend bleibt daher, ob es ICP gelingt, die jüngsten Gewinne zu konsolidieren und in eine stabilere Struktur zu überführen.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.