Wer Krypto ernsthaft tradet, kennt das Problem. Die Analyse läuft auf TradingView, die Marktbeobachtung auf einer anderen Plattform und die Ausführung womöglich auf einer dritten Oberfläche. Besonders bei Perpetual Futures ist dieser Bruch mehr als nur lästig. Er kostet Fokus und bremst Entscheidungen in den Momenten, in denen Timing alles ist.

An dieser Stelle setzt die Handelsplattform BYDFi nun an. Seit dem 12. März 2026 sind die Perpetual-Futures-Marktdaten der Plattform direkt auf TradingView verfügbar. Nutzer können BYDFi-Kontrakte damit in ihrer gewohnten Charting-Umgebung aufrufen und Preisbewegungen in Echtzeit verfolgen. Zugleich lässt sich die Analyse mit den bekannten TradingView-Tools direkt in derselben Oberfläche fortsetzen.

Auf der Suche nach dem “Edge” im eigenen Setup

Der Nutzen liegt auf der Hand: Wer seine Setups ohnehin in TradingView vorbereitet, muss Datenquelle und Analyse nun nicht länger voneinander trennen. Kursverlauf und Markt lassen sich dort beobachten, wo auch mit technischer Analyse gearbeitet wird. BYDFi beschreibt die Integration als Möglichkeit, Echtzeitpreise und Marktsignale direkt in TradingView-Charts nutzbar zu machen. So soll der Workflow für aktive Trader effizienter werden.

Besonders im Derivate-Handel ist das mehr als nur ein Komfort-Feature. Denn wer nicht permanent zwischen Oberflächen wechseln muss, arbeitet konzentrierter. Signale lassen sich schneller bewerten und Marktbewegungen sauberer einordnen. Aus einem hektischen Setup mit mehreren offenen Fenstern wird so ein klarerer Ablauf.

Für viele aktive Trader entscheidet sich an eben diesen Stellen, wie viel “Edge” im eigenen Setup tatsächlich steckt. Gemeint ist damit nicht zwingend ein geheimer Indikator oder ein besonders aggressiver Hebel, sondern etwas viel Grundsätzlicheres. Ein sauberer Prozess. Wer Märkte ohne unnötige Umwege beobachtet, arbeitet strukturierter. Im Kryptomarkt gehören Tempo und Volatilität zum Alltag. Effizienz entsteht deshalb oft nicht erst durch komplexere Strategien, sondern schon durch ein Setup, das Reibung reduziert. Die Integration von BYDFi auf TradingView wirkt auf den ersten Blick wie ein technisches Detail, kann im Alltag aktiver Trader aber einen spürbaren operativen Vorteil bringen.

Die Konkurrenz schläft nicht

Das passt zu einer Entwicklung, die sich im Krypto-Markt schon länger beobachten lässt. Viele Retail-Trader arbeiten heute systematischer als noch vor einigen Jahren. Statt nur Spot-Positionen aufzubauen und auf den nächsten großen Impuls zu hoffen, analysieren sie Marktstruktur und Volumen deutlich präziser. Auch Einstiegszonen rücken stärker in den Fokus. TradingView ist dabei für viele zur zentralen Arbeitsumgebung geworden. Dort entstehen die Marktideen und die Setups. Wenn Perpetual-Futures-Daten dort nun ebenfalls verfügbar sind, lassen sie sich auch einfacher in den eigenen Workflow integrieren.

So funktioniert die BYDFi-Integration

Die Anbindung ist bewusst einfach gehalten. In der Symbolsuche von TradingView genügt die Eingabe von “BYDFi:” – Danach erscheint die Liste der verfügbaren Perpetual-Kontrakte, aus der sich das gewünschte Tradingpaar direkt auswählen lässt. Oder kurz: TradingView öffnen, BYDFi suchen und Markt auswählen. Drei Klicks, mehr braucht es nicht, um die Daten in die eigene Analyse einzubinden.

In drei Klicks zum sauberen Setup I Quelle: BYDFi

BYDFi bietet ein breites Derivate-Angebot. Nach Unternehmensangaben unterstützt die Plattform mehr als 500 Perpetual-Kontrakte mit Hebeloptionen von bis zu 200x. Für den praktischen Nutzen der TradingView-Integration ist dabei weniger der maximale Hebel entscheidend als die Bandbreite der Märkte: Wer aktiv handelt, will unterschiedliche Setups möglichst ohne Umwege beobachten können. Neben klassischen Large Caps wie BTCUSDT.P, ETHUSDT.P und SOLUSDT.P geht es dabei auch um die Möglichkeit, Marktbewegungen in einem breiteren Universum von Krypto-Derivaten direkt in die eigene Analyse einzubeziehen.

Doch ist BYDFi überhaupt “SAFU”?

Vertrauen und Sicherheit sind im Derivate-Segment besonders relevant. Entsprechend drängt sich die Frage auf, wie sicher BYDFi überhaupt ist. Die Plattform verweist auf einen Proof of Reserves mit regelmäßiger öffentlicher Berichterstattung sowie auf einen 800-BTC-Protection-Fund. Hinzu kommt ein Kundensupport, der rund um die Uhr erreichbar sein soll. Nach Angaben von TradingView und BYDFi hat die Plattform zudem mehr als 1.000.000 Nutzer in über 190 Ländern. TradingView verweist außerdem auf eine MSB-Lizenz sowie auf eine koreanische VASP-Lizenz. BYDFi selbst nennt MSB-Lizenzen in den USA und Kanada. Darüber hinaus verweist das Unternehmen auf die Mitgliedschaft in Südkoreas CODE VASP Alliance.

Fazit

Die neue Anbindung ist vor allem eins: praktisch. BYDFi bringt Perpetual-Futures-Daten genau dorthin, wo viele Trader ohnehin arbeiten. Das spart Reibung, hält den Fokus auf den Charts und macht aus mehreren Arbeitsschritten einen sauberen Ablauf. Wer Märkte schneller überblicken, Setups stringenter vorbereiten und seine Analyse enger mit einer konkreten Datenquelle verzahnen will, bekommt damit ein nützliches Update.

Wer die BYDFi-Daten direkt testen will und sich einen Edge im Trading-Setup sichern möchte, kann in TradingView nach “BYDFi:” suchen. Weitere Informationen zur Integration und zur Plattform gibt es auf der offiziellen BYDFi-Seite.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von BYDFi.

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