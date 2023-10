Deutschlands erste offizielle Krypto-Briefmarke mit dem Aufdruck “Deutschland” kommt. Die Marke ist eine Kombination aus einer klassischen physischen Briefmarke und ihrem digitalen Abbild in Form eines sog. “Non Fungible Token” (NFT), also einer Art digitaler Besitzurkunde, die via Blockchain-Technologie verwaltet wird. Sowohl die echte Briefmarke als auch die Zugangsdaten für die “Online-Marke” sind in einem Booklet enthalten, das bereits ab dem 14. Oktober 2023 vorbestellt werden kann. Die Auflage beträgt 250.000 Exemplare.

Krypto Booklet; Quelle: Deutsche Post

Die Krypto-Briefmarke mit einem Portowert von 160 Cent erscheint am 2. November 2023 und zeigt das Brandenburger Tor, wie es von einer künstlichen Intelligenz interpretiert wurde: Die Darstellung des Bauwerks und seiner Umgebung ist stark vereinfacht und die vielen klaren Kanten erinnern an den typischen Pixel-Stil der digitalen Welt. Die Krypto-Briefmarke bildet zugleich den Auftakt einer neuen Serie mit dem Namen “Historische Bauwerke”, die Briefmarken-Liebhaber sowohl physisch als auch digital sammeln können.

NFT Booklet für 9,90 EUR (VVK)

Das Sammeln digitaler Werte hat sich in den letzten Jahren rasant zu einem neuen Themengebiet für philatelistisch und digital Interessierte entwickelt. Themen und Motive von Briefmarken dokumentieren seit jeher technische Errungenschaften, Geschichte und Kultur. Der Deutschen Post war es daher ein besonderes Anliegen, für eine der weltweit größten philatelistischen Gemeinschaften das Erlebnis des physischen Briefmarkensammelns um neue digitale Komponenten zu erweitern, ohne dabei den Bezug zur traditionellen Philatelie zu verlieren.

In den vergangenen Jahren wurden Krypto-Briefmarken bereits mit großem Erfolg von anderen Postunternehmen in der Welt herausgegeben. Wesentlicher Unterschied bei der deutschen Ausgabe ist, dass aufgrund der individuellen Nummer im Matrixcode sowohl jede physische Briefmarke als auch die bildliche Darstellung des NFT mit dieser Nummer eindeutig ist. Der Verkaufspreis des Booklets beträgt 9,90 EUR.

Neben der Krypto-Briefmarke wird es das Motiv auch als herkömmliche, nassklebende Briefmarke (ohne NFT) in einer Auflage von 800.000 Stück geben. Herausgeber aller “Deutschland-Briefmarken” ist das Bundesministerium der Finanzen.

Vorbestellung ab heute möglich

Erhältlich sind beide Ausgaben – Booklet und nassklebende Briefmarke – ab 2. November im Online-Shop der Deutschen Post. Dort können zudem Produkte rund um die Marke erworben werden.

Vorbestellungen der Krypto-Briefmarke sind ab heute, den 14. Oktober (8 Uhr) möglich unter: www.deutschepost.de/kryptomarke

