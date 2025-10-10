Memecoins könnten im Oktober eine bullische Marktphase erleben. Doch was steckt hinter PEPENODE, SNORT und MAXI?

Der Oktober gilt im Krypto-Markt traditionell als starker Monat. Historische Daten zeigen, dass in dieser Phase oft Aufwärtsdynamik einsetzt und damit auch das spekulative Interesse zunimmt. Sollte sich der Gesamtmarkt bullischer entwickeln, steigt erfahrungsgemäß die Risikobereitschaft vieler Anleger. In diesem Umfeld rücken Memecoins verstärkt in den Fokus.

Gerade Oktober und November könnten deshalb als Katalysator für eine neue Memecoin-Saison wirken, in der frische Projekte mit relativer Stärke besonders profitieren.

PepeNode (PEPENODE)

Unter den neuen Projekten im Bereich Memecoins rückt PepeNode (PEPENODE) mit einem frischen Ansatz in den Vordergrund. Statt auf Staking oder energieintensives Mining setzt das Projekt auf ein innovatives „Mine-to-Earn“-Modell. Nutzer können ihre Token von Beginn an aktiv einsetzen und dadurch sofort Belohnungen generieren. So entsteht ein System, das ohne lange Wartezeiten funktioniert und deutlich leichter zugänglich ist als klassische Verfahren.

Besonders reizvoll ist die Art der Ausschüttungen. Neben dem nativen Token fließen auch Erträge in bekannten Memecoins zurück. Das Ergebnis ist ein diversifizierter Einkommensstrom, der weniger stark von einzelnen Kursbewegungen abhängt.

Das Fundament bildet ein dezentrales Smart-Contract-System, das virtuelle Nodes abbildet. Diese können individuell erweitert und optimiert werden, wodurch sich die Erträge steigern lassen. Elemente wie Bonus-Level, Hashrate-Upgrades und Ranglisten-Wettbewerbe sorgen für einen spielerischen Charakter. Wer strategisch vorgeht, kann Vorteile im Community-Ranking erzielen.

Auch die Einstiegshürde ist niedrig. Weder teure Hardware noch spezielles Know-how sind erforderlich, alles läuft automatisiert über die Blockchain. Geplant sind zudem NFT-Erweiterungen, mobile Dashboards und zusätzliche Belohnungen in neuen Token. Mit rund 1,5 Millionen US-Dollar, die bereits im Presale investiert wurden, signalisiert das Projekt wachsende Nachfrage.

Snorter (SNORT)

Im Umfeld zahlreicher neuer Memecoins sticht Snorter (SNORT) durch ein besonderes Konzept hervor. Zwar greift das Projekt visuell die typische Meme-Ästhetik auf, doch im Kern geht es nicht um reine Unterhaltung, sondern um einen klaren Anwendungsfall.

Das Team entwickelt einen Telegram-Bot, der den Handel mit Kryptowährungen einfacher, schneller und effizienter machen soll. Bereits im Presale konnte Snorter über vier Millionen US-Dollar einsammeln.

Telegram spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in der Krypto-Szene. Die Integration des Bots direkt in den Messenger macht den Zugang besonders niedrigschwellig. Orders lassen sich ohne Umwege über komplizierte Interfaces platzieren, wodurch Reaktionszeiten verkürzt werden. Gerade beim Handel mit kleineren Altcoins und spekulativen Token, wo Sekunden entscheidend sein können, bringt Snorter hier einen Vorteil. Der Bot greift in Echtzeit auf Mempools, Wallets und Smart-Contracts zu, um Trades unmittelbar umzusetzen.

Technisch setzt das Projekt auf die Solana-Blockchain, die für Geschwindigkeit und niedrige Kosten bekannt ist. Zusätzliche Schutzmechanismen sollen Manipulationen wie Front-Running verhindern. Perspektivisch sind Erweiterungen auf Ethereum und weitere EVM-kompatible Netzwerke geplant, ergänzt durch Features wie Copy-Trading und ein zentrales Dashboard.

Eine wichtige Rolle nimmt der SNORT-Token ein. Er eröffnet den Zugang zum Ökosystem, reduziert Gebühren und ermöglicht Governance-Abstimmungen. Staking-Möglichkeiten mit attraktiven Renditen von aktuell rund 115 Prozent pro Jahr unterstreichen zusätzlich den Mehrwert.

Mit dieser Kombination aus Meme-Branding und praktischem Nutzen könnte Snorter ein Gamechanger im Markt für automatisierte Handelslösungen werden. Für viele Anleger zählt SNORT daher schon jetzt zu den besten Memecoins für Oktober.

MaxiDoge (MAXI)

Die Welt der Memecoins ist längst mehr als ein kurzlebiger Trend. Mit MaxiDoge (MAXI) betritt nun ein Projekt die Bühne, das Humor und Popkultur mit einem Lifestyle-orientierten Ansatz kombiniert. Statt reinen Hype zu bedienen, möchte das Team ein Ökosystem schaffen, das Fitness-Elemente, Wettbewerbe und Meme-Humor miteinander verbindet. Diese Mischung soll eine Community ansprechen, die weit über die klassischen Krypto-Kreise hinausreicht.

Schon im Presale konnte MaxiDoge rund 2,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Das ist ein deutliches Signal, dass das Konzept Anklang findet. Geplant ist ein Treasury-Fonds, der 25 Prozent des Gesamtangebots umfasst und als Stabilitätsanker dienen soll. Hinzu kommen 40 Prozent, die speziell für Marketing reserviert sind, um internationale Reichweite zu erzielen. Weitere 15 Prozent fließen in Entwicklung und Liquidität, während Staking-Belohnungen von fünf Prozent die Community einbinden.

Inhaltlich setzt MaxiDoge stark auf Meme-First-Marketing. Humor im Stil von „Gym-Bro“-Witzen wird mit Schlagworten wie „Proof of Workout“ kombiniert, um virale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ergänzt wird dies durch Wettbewerbe, Leaderboards und Challenges, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Merchandise-Produkte und geplante NFT-Integrationen sollen das Branding langfristig im Alltag der Nutzer verankern.

Die Kombination aus Humor, Fitness-Narrativ und Community-Fokus macht MaxiDoge zu einem Kandidaten, der sich im Kreis der besten neuen Memecoins für Oktober behaupten könnte.

