Der Oktober startete denkbar bullisch mit einem Allzeithoch für Bitcoin. Doch welche Altcoins könnten folgen? Mit HYPER, SNORT und PEPENODE gibt es drei spannende neue Projekte.

Historisch folgt auf eine Phase starker Bitcoin-Performance oft eine Kapitalrotation. Wenn Bitcoin zunächst dominiert und Anleger hohe Gewinne realisieren, wird ein Teil dieser Profite in Altcoins umgeschichtet. Diese erhalten dadurch frisches Kapital und beginnen, gegenüber Bitcoin an Stärke zu gewinnen. Steigende Risikobereitschaft und die Suche nach Altcoins mit Potenzial könnten also den Oktober 2025 prägen.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper gilt im Oktober 2025 laut Angaben des Projektes als einer der besten Altcoins mit Potenzial, weil das Projekt einen fundamentalen Wendepunkt für das Bitcoin-Ökosystem herbeiführen möchte. Während Bitcoin bisher vor allem als digitales Wertaufbewahrungsmittel diente, möchte Bitcoin Hyper die Blockchain in eine vollwertige, programmierbare Infrastruktur verwandeln. Im Zentrum steht eine Layer-2-Lösung, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit vereint. Dies ist ein Meilenstein, der den Nutzen von Bitcoin weit über den reinen Wertspeicher hinaus erweitern würde.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Damit verbindet das Netzwerk die Robustheit der Bitcoin-Blockchain mit der Effizienz und Transaktionsgeschwindigkeit von Solana. Über eine speziell entwickelte Canonical Bridge werden echte BTC auf der Haupt-Chain hinterlegt und als HYPER-BTC auf Layer-2 nutzbar gemacht. So entsteht eine Umgebung, in der Smart Contracts, DeFi-Protokolle und NFT-Marktplätze nahezu verzögerungsfrei betrieben werden können.

Ein weiterer Fokus des Teams liegt auch auf der Entwicklerfreundlichkeit des Systems: Solana-Projekte, die auf Rust basieren, können nahezu ohne Anpassung migriert werden. Damit wird Bitcoin Hyper zur Verbindung zwischen zwei der wichtigsten Blockchains überhaupt. Zugleich sorgt der Einsatz von Rollups und Zero-Knowledge-Proofs für Skalierbarkeit und Datensicherheit.

Der native HYPER-Token fungiert als zentrales Element des Netzwerks und übernimmt Aufgaben wie Zahlung von Gebühren, Staking und Governance. Mit über 22,5 Millionen US-Dollar im Presale zeigt sich das enorme Vertrauen der Community. Frühinvestoren sichern sich aktuell Renditen von rund 55 Prozent jährlich. Käufe sind über die offizielle Website mit SOL, ETH, BNB, USDC, USDT oder Kreditkarte möglich.

Snorter (SNORT)

Unter den besten Altcoins für Oktober zählt Snorter zu den technologisch spannendsten Projekten im Bereich des algorithmischen Krypto-Handels. Der Presale verzeichnet bereits rund 4,5 Millionen US-Dollar. Dies ist ein klares Indiz für die wachsende Nachfrage nach automatisierten Strategien, die Emotionen aus dem Trading-Prozess eliminieren. Snorter kombiniert die Geschwindigkeit der Solana-Blockchain mit einem hochentwickelten Telegram-Bot. So sollen private Trader endlich hochmoderne Tools an die Hand bekommen, um sich erfolgreicher gegen Profis durchzusetzen.

Im Mittelpunkt steht ein intuitiver Telegram-Bot, der als Kommandozentrale für alle Handelsaktivitäten fungiert. Trader können Strategien aktivieren, anpassen oder beenden, ohne technisches Vorwissen zu benötigen. Der Bot greift in Echtzeit auf On-Chain-Daten zu und trifft darauf basierend vollautomatische Entscheidungen.

Ein entscheidender Vorteil liegt im lernenden Algorithmus von Snorter. Durch maschinelles Lernen und den Einsatz historischer Daten verbessert das System fortlaufend seine Prognosequalität. Parallel schützt eine Sicherheitsarchitektur mit verschlüsselten RPC-Verbindungen und Echtzeitüberwachung vor Manipulationen und Front-Running-Angriffen.

Im Vergleich zu anderen Telegram-Trading-Bots überzeugt Snorter mit niedrigen Gebühren von nur 0,85 Prozent für Inhaber des SNORT-Tokens. Die Tokenomics sind gezielt auf Vorteile für Bot-Nutzer ausgelegt: Gebührenermäßigungen, unbegrenzte Snipes, Governance-Rechte und Staking-Renditen von immer noch rund 110 Prozent jährlich. Mit geplanten Integrationen in Ethereum, Base und BNB Chain wird Snorter zu einem Multichain-Hub für Trader.

Der SNORT-Token ist derzeit noch im Presale erhältlich und kann mit SOL, ETH, USDC, USDT, BNB oder Kreditkarte erworben werden. Der Vorverkauf endet in wenigen Tagen.

PepeNode (PEPENODE)

Auch PepeNode (PEPENODE) könnte einer der spannenderen Altcoins im Oktober 2025 sein, weil das Projekt klassische Krypto-Mechanismen in ein völlig neues Format überführt. Statt auf energieintensives Mining zu setzen, nutzt PepeNode ein innovatives Mine-to-Earn-System, bei dem Nutzer virtuelle Server aufbauen, Nodes aktivieren und ihre Infrastruktur stetig verbessern können. Diese Struktur verbindet spielerische Elemente mit realen Ertragschancen. PepeNode setzt ergo auf ein gamifiziertes Mine-2-Earn-Prinzip.

Die Idee stößt auf große Resonanz: Im laufenden Presale wurden bereits über 1,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Besonders lukrativ ist bereits im Vorverkauf das Staking-Modell von PepeNode, das aktuell mit über 750 Prozent Jahresrendite lockt.

Ein weiterer innovativer Aspekt sind die deflationären Tokenomics. Ein erheblicher Teil der eingesetzten PEPENODE-Token wird nach der Nutzung dauerhaft verbrannt, was das zirkulierende Angebot kontinuierlich verringern wird. Gleichzeitig erhalten aktive Teilnehmer Belohnungen in Form bekannter Memecoins wie PEPE oder FARTCOIN, wodurch zusätzliche Einnahmequellen entstehen. Damit möchte das Team eine Kombination aus knapper werdendem Angebot und steigender Nachfrage kreieren, die dann bullischen Preisdruck freisetzen könnte.

