Ob du in Zürich, Genf oder Lugano sitzt: Die Binance Traders League ist für dich der perfekte Moment, dein Trading auf das nächste Level zu heben. Wenn du dich schon einmal gefragt hast, wie du als Schweizer Krypto-Enthusiast nicht nur passiv zuschauen, sondern aktiv an der Spitze mitspielen kannst, dann ist die Traders League 2025 deine Chance. Ein Preispool von 6 Millionen US-Dollar wartet auf dich. Hier erfährst du, wie du nicht nur mithältst, sondern selbst zum Trading-Champion werden kannst.

Die Binance Traders League: Mehr als nur ein Wettbewerb

Ab dem 9. Juni 2025 treten Trader weltweit in regionalen Teams gegeneinander an – darunter auch eine Gruppe für die Schweiz und Europa. Das Besondere: Du kannst gleichzeitig im Solo- und Teammodus antreten, wobei deine Leistung in beiden Kategorien über deine Gewinnchancen entscheidet. Der Preispool gliedert sich in:

Spot-Trading (1,8 Mio. US-Dollar)

(1,8 Mio. US-Dollar) Futures-Trading (3 Mio. US-Dollar)

(3 Mio. US-Dollar) Nebenaufgaben und regionale Challenges (1,2 Mio. US-Dollar)

Während du im Solo-Modus deine persönliche ROI-Quote verbesserst, sammelst du gleichzeitig Punkte für das europäische Regionalteam. Mit jedem Trade schreibst du an zwei Scoreboards gleichzeitig – eine Herausforderung, die Adrenalin und strategisches Denken vereint.

Für Schweizer Teilnehmer bietet die FINMA-Regulierung einen klaren Vorteil: Du handelst in einem rechtlich sicheren Rahmen.

So funktioniert Futures-Trading auf Binance

Bevor du die Binance Traders League eroberst, brauchst du jedoch Klarheit über das, wie Futures funktionieren und wie du sie erfolgreich nutzt. Beim Futures Trading schließt du einen Vertrag darauf, wie sich der Preis einer Kryptowährung in Zukunft entwickeln wird – zum Beispiel Bitcoin. Du eröffnest eine Position – und hast die Möglichkeit, sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen zu profitieren. Der Schlüssel ist das richtige Timing, kombiniert mit einer klaren Strategie.

Bevor du deinen ersten Trade platzierst, solltest du einen essenziellen Schritt nicht überspringen: das Demo-Trading. Binance bietet mit dem Testnet die Möglichkeit, Trades zu simulieren – ohne echtes Kapital. Du kannst verschiedene Hebel ausprobieren, deine Strategien testen und lernen, wie sich Liquidation, Margin und PnL in Echtzeit verhalten. Es ist wie ein Flugsimulator für Trader. Und du solltest ihn fliegen, bevor du abhebst.

Hebelwirkung ist eines der mächtigsten – aber auch riskantesten – Werkzeuge im Futures-Trading. Du kannst mit kleinen Einsätzen große Positionen eröffnen. Das klingt verlockend, aber wenn sich der Markt gegen dich bewegt, kann dein Konto schnell geleert werden. Du brauchst Disziplin – und ein klares Stop-Loss-Management. Dann kannst du sehr erfolgreich und profitabel agieren.

Starte deine Trading-Reise auf Binance

Sobald du das strategische Verständnis mitbringst und dich bereit fühlst, geht es an deinen ersten echten Trade. Du öffnest den Reiter “Derivatives”. Dort findest du die Kategorie “USDT-Margined Futures”, die für den Anfang ideal ist. Warum? Weil sie dir erlaubt, mit stabilem Kapital zu handeln – du setzt auf Preisbewegungen, gekoppelt an einen Stablecoin. Du wählst einen Coin und analysierst den aktuellen Trend. Long oder short? Glaubst du an einen kurzfristigen Aufwärtstrend, platzierst du eine Long-Position. Schätzt du, der Kurs fällt, gehst du short. Du wählst den Hebel, definierst deinen Einstieg, legst dein Stop-Loss fest – und drückst auf “Kaufen” oder “Verkaufen”.

Die folgenden Trading-Strategien auf Binance können dir helfen, noch schneller erfolgreich zu werden. Strategie ist dein Trumpf, um in der Traders League Gewinne zu erzielen.

Hedge Mode: Gleichzeitig Long und Short gehen: Du erwartest einen Kurseinbruch, willst aber deine Long-Position nicht schließen? Mit dem Hedge Mode hältst du beide Positionen parallel und profitierst von jeder Marktbewegung. Der Vorteil liegt auf der Hand: Du minimierst Verluste bei unerwarteten Marktwendungen und kannst arbitragefähige Strategien nutzen.

Cross vs. Isolated Margin: Risikosteuerung: Bei Cross Margin nutzt du dein gesamtes Wallet als Sicherheit – ideal für mutige Strategien. Doch Vorsicht: Ein Totalverlust droht, wenn der Markt gegen dich läuft. Isolated Margin begrenzt das Risiko auf den eingesetzten Betrag und eignet sich perfekt für Einsteiger.

Binance Futures Calculator: Bevor du eine Position eröffnest, simulierst du mit diesem Tool Liquidationspreis, ROI und PnL. Gib Margin, Hebel und Entry/Exit-Preise ein – das Tool zeigt dir, bei welchem Kurs deine Position automatisch geschlossen wird und wie sich Gewinn/Verlust entwickeln.

Fühlst du dich bereit für die Binance Traders League?

Mit dem richtigen Know-how steht deinem Einstieg in die Traders League nichts mehr im Weg. Der Reiz liegt nicht nur im Millionen-Preispool. Du kannst alleine oder als Team agieren. Du sammelst Punkte durch deine Rendite, nicht nur dein Volumen. Und mit Features wie dem neuen “Trader Passport” kannst du Belohnungen freischalten, wenn du bestimmte Meilensteine erreichst. Das schafft zusätzliche Motivation.

Was dir niemand sagt: Der vielleicht größte Gewinn beim Futures-Trading ist nicht das Preisgeld. Es ist die Entwicklung deines Mindsets. Du beginnst, Märkte nicht mehr zu fürchten, sondern zu lesen. Du denkst in Szenarien, nicht in Emotionen. Und du wirst unabhängiger – von Meinungen, von Hypes, von Zufall.

Also: Melde dich am besten noch heute zur Traders League an. Nimm dir Zeit, das Testnet zu durchlaufen. Lerne, wie Margin, Liquidation und Funding Rates funktionieren. Mach Fehler, aber mach sie klein. Und dann: geh deinen ersten echten Trade ein. Vielleicht nicht sofort als Champion – aber du beginnst, einer zu werden.

Und wer weiß? Vielleicht siehst du deinen Namen bald ganz oben im Leaderboard.

Disclaimer:

Der Handel mit Derivaten birgt Risiken, und darüber hinaus weisen Kryptowährungen und andere digitale Assets oft eine hohe Volatilität auf. Beim verantwortungsvollen Traden geht es darum, die Kontrolle über deine Trades zu behalten und die volle Verantwortung für deine Entscheidungen zu übernehmen.

