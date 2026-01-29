Bitpanda macht den Frühjahrsputz im Portfolio jetzt besonders attraktiv: Erfahre, wie du Aktien, ETFs und ETCs verwalten kannst und dabei einen Bonus auf dein Gesamtportfolio erhältst.

Für viele Anleger ist der Jahresanfang der Moment der Bestandsaufnahme. Laufen die Sparpläne noch optimal? Sind die Gebühren beim aktuellen Broker zu hoch? Und vor allem: Ist das Portfolio zu sehr zerstückelt? Oft liegen Krypto-Assets auf der einen Wallet, ETFs bei einer Direktbank und Einzelaktien bei einem Neobroker. Das macht nicht nur die Steuererklärung kompliziert, sondern raubt auch den Überblick über die eigene Vermögensentwicklung.

Genau hier setzt Bitpanda an. Die Plattform für Finanzen und Krypto ist längst einer der führenden Player in Europa und bietet eine zentrale Anlaufstelle für nahezu alle Asset-Klassen. Und um den Wechsel oder den Neuaufbau eines Portfolios zu erleichtern, hat Bitpanda eine zeitlich begrenzte Aktion gestartet, die bares Geld wert ist.

Bitpanda-Aktion: 1 Prozent Bonus bis zum Valentinstag

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Bitpanda belohnt alle Nutzer, die ihr Wertpapiervermögen auf der Plattform verwalten.

Bis zum 14. Februar haben Anleger die Möglichkeit, ihre bestehenden Aktien, ETFs und ETCs von anderen Depots zu Bitpanda zu übertragen. Alternativ qualifiziert sich auch der Aufbau eines ganz neuen Portfolios für die Prämie. Der Clou dabei: Bitpanda schreibt 1 Prozent des Gesamtwerts der übertragenen oder neu gekauften Assets als Bonus gut.

Der Prozess des Depotübertrags wurde dabei stark digitalisiert, um die bürokratischen Hürden so niedrig wie möglich zu halten. Über einen geführten Prozess in der App oder am Desktop lassen sich die notwendigen Schritte einleiten, um die Assets von der bisherigen Bank zu Bitpanda zu holen.

Sichere dir jetzt deinen 1% Bonus bei Bitpanda

Aktien und ETFs bei Bitpanda: Investieren rund um die Uhr

Doch warum sollte man seine klassischen Wertpapiere überhaupt bei einer Plattform halten, die ursprünglich für den Handel mit Bitcoin und Co. bekannt wurde? Die Antwort liegt in der Flexibilität und der Technologie, die Bitpanda “Bitpanda Stocks” nennt.

Im Gegensatz zum klassischen Börsenhandel, der an starre Öffnungszeiten gebunden ist, ermöglicht Bitpanda den Handel rund um die Uhr – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das gilt nicht nur für Krypto, sondern auch für Aktien und ETFs. Möglich wird dies durch eine spezielle Struktur: Bitpanda hält die zugrundeliegenden Aktien und ETFs physisch, gibt aber Derivateverträge an die Nutzer aus.

Kaufe so viel, wie du willst

Für den Anleger ergibt sich daraus ein entscheidender Vorteil: Teilaktien. Bei vielen klassischen Brokern muss man immer noch ganze Stücke einer Aktie kaufen. Bei einem Preis von mehreren hundert oder gar tausend Euro pro Aktie (wie etwa bei Booking.com oder LVMH) ist das für Kleinanleger oft eine Hürde.

Bitpanda-Nutzer können bereits ab 1 Euro in jedes verfügbare Asset investieren. Man kauft also nicht eine ganze Aktie, sondern investiert beispielsweise einfach pauschal 50 Euro in ein Unternehmen – unabhängig davon, wie hoch der aktuelle Aktienkurs steht. Das macht Diversifikation auch mit kleinem Budget möglich.

Greife auf tausende von Wertpapieren und ETFs zu

Das Angebot umfasst mittlerweile tausende der beliebtesten Aktien und ETFs weltweit. Von den großen Tech-Giganten aus den USA über deutsche DAX-Konzerne bis hin zu breit gestreuten Welt-ETFs oder Themen-ETFs ist alles vertreten. Auch ETCs mit denen man in Rohstoffe wie Gold, Silber oder Öl investieren kann, sind Teil des Portfolios und qualifizieren sich ebenfalls für die aktuelle 1%-Aktion.

Wer also langfristig Vermögen aufbauen will, kann dies über Sparpläne tun, die bei Bitpanda besonders flexibel gestaltet sind. Sie lassen sich jederzeit pausieren, ändern oder neu aufsetzen – und das alles in einer App, die für ihre hohe Benutzerfreundlichkeit mehrfach ausgezeichnet wurde.

Entdecke das gesamte Angebot an Aktien, ETFs und ETCs

Sicherheit und Regulierung “Made in Europe”

Ein wichtiger Punkt, wenn es um Finanzen geht, ist die Sicherheit. Bitpanda verfügt über Lizenzen und Registrierungen bei mehreren europäischen Finanzaufsichtsbehörden. Besonders relevant für den deutschsprachigen Raum: Bitpanda ist bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) in Deutschland lizenziert.

Diese regulatorische Einbettung schafft Vertrauen. Kundengelder werden getrennt vom Firmenvermögen verwahrt, und das Unternehmen lässt sich regelmäßig von externen Wirtschaftsprüfern durchleuchten. Anleger, die ihre “Life Savings” in ETFs oder Aktien stecken, ist dieser Sicherheitsaspekt ein entscheidendes Kriterium jetzt zu Bitpanda zu wechseln.

Alles in einer App: Der Synergie-Effekt

Ein ebenso großer Vorteil von Bitpanda ist die “All-in-One”-Philosophie. In der modernen Finanzwelt verschwimmen die Grenzen zwischen den Anlageklassen. Anleger halten heute Bitcoin als digitalen Wertspeicher neben einem MSCI World ETF für die Altersvorsorge und vielleicht noch ein paar Tech-Aktien für die Rendite-Chance.

Bei Bitpanda liegt all das in einer einzigen App. Das ermöglicht nicht nur einen besseren Überblick, sondern auch schnelle Reaktionen auf Marktbewegungen. Gewinne aus einem Krypto-Trade können binnen Sekunden in einen stabilen ETF umgeschichtet werden – ohne Banklaufzeiten, ohne Überweisungen zwischen verschiedenen Brokern und ohne Wartezeit.

Die Aktion läuft jedoch nur kurze Zeit. Wer bis zum 14. Februar handelt, kann sein Portfolio effizienter aufstellen und dabei 1 Prozent Bonus mitnehmen. Ob durch einen Übertrag bestehender Werte oder den Start eines neuen Sparplans – der Move zahlt sich aus.

Jetzt bei Bitpanda anmelden, Assets übertragen und 1% Bonus sichern

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer von Bitpanda: Execution-Only-Services für Aktien, ETFs und ETCs werden von der Bitpanda Financial Services GmbH erbracht. Dies ist kein öffentliches Angebot. Investitionen sind mit Verlustrisiken verbunden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind niemals ein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Bitte berücksichtige deine persönlichen Umstände und wende dich an einen unabhängigen Berater, bevor du investierst. Weitere Kosten (z. B. Spreads, Zuwendungen, Devisen, Produktkosten und Steuern) können anfallen und deine Rendite verringern. Bitte lies vor dem Trading das Kosteninformationsdokument. Fractions (Bruchteile von Wertpapieren) verleihen in der Regel keine Stimmrechte und können weder übertragen noch verbrieft werden. Bei Unternehmensmaßnahmen werden Ansprüche (einschließlich Dividenden) anteilig gutgeschrieben und gegebenenfalls auf die nächstzulässige Einheit abgerundet. Die Ausführung von Fractional Orders kann gemeinsam mit Orders anderer Kunden erfolgen. Die Verwahrung von Bruchteilen von Aktien, ETFs oder ETCs erfolgt auf Sammelbasis (Omnibus-Verwahrung) gemäß den jeweils anwendbaren Vorschriften zum Schutz von Kundengeldern und zur Verwahrung von Vermögenswerten.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.