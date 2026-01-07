Cosmos (ATOM), das “Internet der Blockchains”, meldet sich lautstark zurück am Krypto-Markt. Diese Kursmarken werden nun entscheidend.

Nach einem schwierigen Handelsjahr 2025 steht Cosmos ein grundlegender Strategiewechsel bevor. Cosmos Labs sucht externe Ökonomen, um den ATOM-Token neu auszurichten und ein zentrales Problem zu lösen: Die Technologie wird zwar breit genutzt, doch ATOM profitierte davon bislang kaum. Künftig soll ein “Revenue-driven Model” dafür sorgen, dass On- und Off-Chain-Nutzung direkte Einnahmen für das Ökosystem generiert. Gebühren, Buybacks oder höhere Staking-Erträge könnten ATOM damit erstmals klar an die wirtschaftliche Nutzung von Cosmos koppeln. Nach einem 24-prozentigen Kurszuwachs auf Wochensicht rückt nun die charttechnische Situation in den Vordergrund.

Cosmos in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden pendelte der ATOM‑Kurs über sechs 4‑Stunden‑Candles zwischen 2,55 USD (High) und 2,375 USD (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,422 USD und damit leicht unter dem vorherigen Close von 2,456 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1.184.180.000 USD und gibt dem Coin weiterhin mittlere Marktrelevanz.

Der Kurs notiert klar über dem EMA‑20 (2,3715 USD) und die übergeordnete Sequenz der letzten Wochen zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs, was eine bullische Struktur unterstreicht. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 2,375 USD (letztes Tief) und am Bollinger‑Unterband bei 2,2409 USD; unmittelbare Widerstände bei 2,5111 USD (Bollinger‑Oberband) und 2,55 USD (tagesinternes Hoch).

Der RSI (14) liegt bei 57,47 und signalisiert moderates Kaufinteresse ohne Überhitzung. Das Histogramm zeigt eine nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsmomentums nach dem kurzfristigen Spike Richtung 2,55 USD. Die Bollinger‑Bänderbreite beträgt aktuell ca. 0,2702 USD (Oberband 2,5111 USD / Unterband 2,2409 USD), also moderat erweitert. Die Marktphase ist trendend mit erhöhter, aber nicht extremer Schwankungsbreite, kurzzeitig anfällig für Rücksetzer.

Kurzfristige COSMOS-Prognose

Die kurzfristige Prognose für ATOM am 07.01.2026 bleibt neutral bis leicht bullish: Kurs über EMA‑20, aber mit kurzfristiger Konsolidierungsneigung. Unterstützungen: 2,375 USD (letztes Tief) und 2,2409 USD (Bollinger‑Unterband); Widerstände: 2,5111 USD (Bollinger‑OB) und 2,55 USD (intraday‑High). Ein nachhaltiger Tagesschluss über 2,5111–2,55 USD würde ein bullishes Fortsetzungs-Szenario eröffnen; ein Bruch unter 2,375 USD mit Follow‑Through Richtung 2,2409 USD würde das Risiko für tiefergehende Korrekturen erhöhen. Behalte diese Levels im Blick — für Anleger sind Break/Close‑Signale über/unter den genannten Marken entscheidend.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

