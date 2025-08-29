App herunterladen
Luxuspreise, Teamwettbewerbe und VIP-Boni Bybit startet Europas größte Krypto-Trading-Competition mit 1 Mio. USDC Preisgeld

Jetzt wird’s ernst: Bybit startet die erste World Series of Trading Europe mit über 1.000.000 USDC Preisgeld plus Luxusgewinnen wie BMW, Rolex und Traumreisen. Hier erfährst du, wie du dich anmelden kannst.

Sponsored Post
Teilen
Bitcoin-Kurs110,192.00 $-2.41 %
Bitcoin kaufen
Eine silberne Trophäe in Form eines Zauberwürfels mit WSOT EU 2025 Text, Bybit Krypto-Trading-Competition Promo, USDC Preisgeld Info und einem goldenen Jetzt teilnehmen Button.

Beitragsbild: Bybit

 | 1.000.000 USDC Preisgeld und exklusive Luxuspreise warten auf dich

Bybit WSOT EU: Europas größtes Krypto-Trading-Turnier startet

Bybit, die weltweit zweitgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, bringt ihre globale Flagship-Competition jetzt exklusiv nach Europa: Die WSOT EU 2025 ist das erste Turnier ihrer Art für europäische Trader mit einem Preispool von über 1 Mio. USDC und spektakulären Sonderpreisen.

Gesamtpreisgeld und Gewinne im Überblick:

  • 1.000.000 USDC im Preispool
  • Luxuspreise wie:
  • 🚗 BMW 2er Coupé
  • 🌍 Weltreise für 2 Personen
  • 🏍 Ducati Panigale V2
  • ⌚ Rolex-Uhr
  • 🏖 5-Sterne-Urlaub im Burj Al Arab in Dubai
Auf schwarzem Hintergrund mit weißem Text steht: Einer von Europas größten Krypto-Trading-Wettbewerben mit USDC Preisgeld und einem Bybit EU-Logo oben; darunter ein Haftungsausschluss in kleiner Schrift.

Wichtige Termine:

  • Registrierung: 18.08. – 07.09.2025
  • Turnierzeitraum: 25.08. – 14.09.2025

Jetzt kostenlos anmelden und gewinnen

Exklusiver Willkommensbonus:

  • 20.000 USDC Preispool für neue Teilnehmer
  • VIP-Extras für Top-Trader:
    • 3x VIP-Fußballreisen inkl. Flüge und Hotel
    • 3x Luxus-Shoppingtrips mit bis zu 30.000 USDC Budget

Jetzt registrieren und durchstarten:

Zum Turnier anmelden

Drei Wettbewerbe für Anfänger bis Profis

Die WSOT EU ist für Trader aller Erfahrungsstufen gedacht. Wettbewerber fördern sowohl den Teamgeist als auch die Einzelleistung:

Drei Männer sitzen an einem Tisch und arbeiten an Laptops, die Finanzcharts anzeigen; im Hintergrund sind die Flaggen der Europäischen Union und Deutschlands zu sehen, was auf einen möglichen Krypto-Trading-Wettbewerb oder eine Diskussion über USDC Preisgeld auf Bybit hindeutet.
  1. Country Squads PnL%
  • Bis zu 400.000 USDC für nationale Teams
  1. Einzel-Trading-Challenge
  • Bis zu 250.000 USDC für die besten Einzeltrader
  1. Surprise Rewards
  • Bis zu 250.000 USDC durch spontane Challenges während des Events

Extra: Die fünf umsatzstärksten Trader pro Squad erhalten zusätzliche 100.000 USDC.

Was macht die WSOT EU besonders?

“Diese Competition soll Trader aus ganz Europa verbinden und ihnen eine Bühne bieten – vom Anfänger bis zum Profi”, sagt Mazurka Zeng, CEO von Bybit EU.

Mit der MiCAR-Lizenz in der EU operiert Bybit EU vollständig reguliert. Teilnehmer handeln unter europäischem Anlegerschutz und mit direkter Plattformanbindung für Spot-, Margin- und Derivatetrading.

Fazit: Der perfekte Einstieg ins Krypto-Trading mit Gewinnchance

Ob du zum ersten Mal auf einer Plattform tradest oder bereits ein erfahrener Krypto-Profi bist: Die WSOT EU 2025 bietet eine einmalige Kombination aus 1 Million USDC Preisgeld, Luxusgewinnen und Community-Spirit. Wer früh startet, sichert sich die besten Chancen und potenziell exklusive VIP-Erlebnisse.

Jetzt WSOT EU entdecken und mitmachen

Jetzt anmelden und mittraden

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Bybit.

Sponsored Post
Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.
