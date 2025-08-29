Bybit WSOT EU: Europas größtes Krypto-Trading-Turnier startet
Bybit, die weltweit zweitgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, bringt ihre globale Flagship-Competition jetzt exklusiv nach Europa: Die WSOT EU 2025 ist das erste Turnier ihrer Art für europäische Trader mit einem Preispool von über 1 Mio. USDC und spektakulären Sonderpreisen.
Gesamtpreisgeld und Gewinne im Überblick:
- 1.000.000 USDC im Preispool
- Luxuspreise wie:
- 🚗 BMW 2er Coupé
- 🌍 Weltreise für 2 Personen
- 🏍 Ducati Panigale V2
- ⌚ Rolex-Uhr
- 🏖 5-Sterne-Urlaub im Burj Al Arab in Dubai
Wichtige Termine:
- Registrierung: 18.08. – 07.09.2025
- Turnierzeitraum: 25.08. – 14.09.2025
Jetzt kostenlos anmelden und gewinnen
Exklusiver Willkommensbonus:
- 20.000 USDC Preispool für neue Teilnehmer
- VIP-Extras für Top-Trader:
- 3x VIP-Fußballreisen inkl. Flüge und Hotel
- 3x Luxus-Shoppingtrips mit bis zu 30.000 USDC Budget
Jetzt registrieren und durchstarten:
Drei Wettbewerbe für Anfänger bis Profis
Die WSOT EU ist für Trader aller Erfahrungsstufen gedacht. Wettbewerber fördern sowohl den Teamgeist als auch die Einzelleistung:
- Country Squads PnL%
- Bis zu 400.000 USDC für nationale Teams
- Einzel-Trading-Challenge
- Bis zu 250.000 USDC für die besten Einzeltrader
- Surprise Rewards
- Bis zu 250.000 USDC durch spontane Challenges während des Events
Extra: Die fünf umsatzstärksten Trader pro Squad erhalten zusätzliche 100.000 USDC.
Was macht die WSOT EU besonders?
“Diese Competition soll Trader aus ganz Europa verbinden und ihnen eine Bühne bieten – vom Anfänger bis zum Profi”, sagt Mazurka Zeng, CEO von Bybit EU.
Mit der MiCAR-Lizenz in der EU operiert Bybit EU vollständig reguliert. Teilnehmer handeln unter europäischem Anlegerschutz und mit direkter Plattformanbindung für Spot-, Margin- und Derivatetrading.
Fazit: Der perfekte Einstieg ins Krypto-Trading mit Gewinnchance
Ob du zum ersten Mal auf einer Plattform tradest oder bereits ein erfahrener Krypto-Profi bist: Die WSOT EU 2025 bietet eine einmalige Kombination aus 1 Million USDC Preisgeld, Luxusgewinnen und Community-Spirit. Wer früh startet, sichert sich die besten Chancen und potenziell exklusive VIP-Erlebnisse.
Jetzt WSOT EU entdecken und mitmachen
