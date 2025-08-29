Jetzt wird’s ernst: Bybit startet die erste World Series of Trading Europe mit über 1.000.000 USDC Preisgeld plus Luxusgewinnen wie BMW, Rolex und Traumreisen. Hier erfährst du, wie du dich anmelden kannst.

Bybit WSOT EU: Europas größtes Krypto-Trading-Turnier startet

Bybit, die weltweit zweitgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, bringt ihre globale Flagship-Competition jetzt exklusiv nach Europa: Die WSOT EU 2025 ist das erste Turnier ihrer Art für europäische Trader mit einem Preispool von über 1 Mio. USDC und spektakulären Sonderpreisen.

Gesamtpreisgeld und Gewinne im Überblick:

1.000.000 USDC im Preispool

Luxuspreise wie:

🚗 BMW 2er Coupé

🌍 Weltreise für 2 Personen

🏍 Ducati Panigale V2

⌚ Rolex-Uhr

🏖 5-Sterne-Urlaub im Burj Al Arab in Dubai

Wichtige Termine:

Registrierung: 18.08. – 07.09.2025

Turnierzeitraum: 25.08. – 14.09.2025

Jetzt kostenlos anmelden und gewinnen

Exklusiver Willkommensbonus:

20.000 USDC Preispool für neue Teilnehmer

Preispool für neue Teilnehmer VIP-Extras für Top-Trader: 3x VIP-Fußballreisen inkl. Flüge und Hotel 3x Luxus-Shoppingtrips mit bis zu 30.000 USDC Budget



Jetzt registrieren und durchstarten:

Zum Turnier anmelden

Drei Wettbewerbe für Anfänger bis Profis

Die WSOT EU ist für Trader aller Erfahrungsstufen gedacht. Wettbewerber fördern sowohl den Teamgeist als auch die Einzelleistung:

Country Squads PnL%

Bis zu 400.000 USDC für nationale Teams

Einzel-Trading-Challenge

Bis zu 250.000 USDC für die besten Einzeltrader

Surprise Rewards

Bis zu 250.000 USDC durch spontane Challenges während des Events

Extra: Die fünf umsatzstärksten Trader pro Squad erhalten zusätzliche 100.000 USDC.

Was macht die WSOT EU besonders?

“Diese Competition soll Trader aus ganz Europa verbinden und ihnen eine Bühne bieten – vom Anfänger bis zum Profi”, sagt Mazurka Zeng, CEO von Bybit EU.

Mit der MiCAR-Lizenz in der EU operiert Bybit EU vollständig reguliert. Teilnehmer handeln unter europäischem Anlegerschutz und mit direkter Plattformanbindung für Spot-, Margin- und Derivatetrading.

Fazit: Der perfekte Einstieg ins Krypto-Trading mit Gewinnchance

Ob du zum ersten Mal auf einer Plattform tradest oder bereits ein erfahrener Krypto-Profi bist: Die WSOT EU 2025 bietet eine einmalige Kombination aus 1 Million USDC Preisgeld, Luxusgewinnen und Community-Spirit. Wer früh startet, sichert sich die besten Chancen und potenziell exklusive VIP-Erlebnisse.

Jetzt WSOT EU entdecken und mitmachen

Jetzt anmelden und mittraden

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Bybit.

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.