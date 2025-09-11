App herunterladen
Krypto-Transaktionen im Alltag Bybit Card startet in Europa: 20 Prozent Cashback und die neue Bybit Lite App

Bybit EU bringt seine Krypto-Karte in den gesamten europäischen Wirtschaftsraum: mit 20 Prozent Cashback für neue Nutzer im September, Apple/Google Pay-Support und Abo-Rebates. Hier erfährst du, wie die Karte funktioniert, wie du sie beantragst und was die Lite App kann.

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin steht eine Bybit Card in Form einer Waffel mit einem deutschen Text, der auf ein 20%iges Cashback-Angebot exklusiv für Bybit Card-Nutzer hinweist.

Beitragsbild: Bybit

 | Jetzt in Europa starten und Krypto flexibel im Alltag nutzen

Das Wichtigste in Kürze

  • Reguliert und sicher: Bybit EU (MiCA-CASP), europäisch ausgerichtet.
  • Launch im EWR (außer Malta; Karte nicht verfügbar in: Kroatien, Irland, Rumänien, Norwegen).
  • Welcome-Aktion September 2025: 20 Prozent Cashback auf berechtigte, Krypto-fundierte Zahlungen im ersten Monat nach erstem 100-US-Dollar-Deposit + 5 Euro Bonus für die erste Transaktion im September + Referral-Rewards für Einladungen.
  • Bezahlen überall: BTC, USDC und Co. via Apple Pay, Google Pay oder physische Mastercard (inklusive globaler ATM-Abhebung).
  • Zusatzvorteile: Keine Jahresgebühr, 100 Prozent Abo-Rabatte auf Netflix, Spotify und ausgewählte AI-Tools; saisonale Perks für Travel, Fashion und mehr.

So sicherst du dir die 20 Prozent Cashback im September

Um von der Launch-Promo der Bybit Card zu profitieren, sind nur wenige Schritte nötig:

  1. Zunächst erstellst du ein Konto bei Bybit EU und durchläufst die Verifizierung, die für alle Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum verpflichtend ist.
  2. Anschließend kannst du die Bybit Card mit wenigen Klicks beantragen: Eine virtuelle Karte wird sofort bereitgestellt, optional lässt sich zusätzlich eine physische Mastercard bestellen.
  3. Wichtig ist eine erste Einzahlung von mindestens 100 US-Dollar oder dem entsprechenden Gegenwert.
  4. Ab diesem Moment genügt es, im ersten Monat mit der Card Krypto-fundiert zu bezahlen.
  5. Das Cashback wird automatisch gemäß den Teilnahmebedingungen gutgeschrieben.
  6. Zusätzlich erhalten Nutzer, die noch im September ihre erste Zahlung tätigen, einen einmaligen Bonus von fünf Euro.
  7. Wer Freunde oder Bekannte einlädt, profitiert außerdem von attraktiven Referral-Rewards.
Jetzt Bybit Card beantragen

Eine große Bybit Card Mastercard-Kreditkarte mit einer Statue wird an einem sonnigen Tag vor dem Palast für Kultur und Wissenschaft in Warschau, Polen, digital hinzugefügt.

Volle Kontrolle in der Bybit Lite App

Die Verwaltung der Karte erfolgt nahtlos über die Bybit Lite App. Der Onboarding-Prozess ist bewusst einfach gestaltet und richtet sich auch an Einsteiger. Neben Standardfunktionen wie Preisalarmen, wiederkehrenden Käufen oder Swaps bietet die App eine umfassende Card-Verwaltung: Hier können Nutzer Limits setzen, die Karte einfrieren oder entsperren und alle Ausgaben übersichtlich einsehen. Zudem lassen sich Apple Pay und Google Pay direkt aus der App hinzufügen, sodass mobiles Bezahlen sofort möglich ist. Alle Rewards werden automatisch gesammelt und sind jederzeit einsehbar.

Bybit Lite App testen

Für wen eignet sich die Bybit Card?

Die Bybit Card ist ideal für Nutzer, die Krypto im Alltag einsetzen möchten: ob im Supermarkt, Restaurant oder beim Online-Shopping. Auch Vielreisende profitieren, da die Karte kontaktloses Bezahlen sowie globale Bargeldabhebungen an Geldautomaten ermöglicht. Besonders interessant ist das Angebot für Abo-Nutzer, denn Dienste wie Netflix oder Spotify werden über die Card mit 100-prozentigen Abo-Rabatten belohnt. Wer den exklusiven 20-Prozent-Welcome-Cashback im September nutzen möchte, findet hier den perfekten Einstieg.

Sicherheit und Regulierung

Bybit EU GmbH ist ein nach MiCA lizenziertes Unternehmen und als Crypto-Asset Service Provider (CASP) in der gesamten EWR-Region (mit Ausnahme Maltas) reguliert. Der Anbieter darf unter anderem Verwahrung, Fiat- und Krypto-Tausch sowie Transferdienste für digitale Assets erbringen. Damit unterliegt die Bybit Card einem klaren rechtlichen Rahmen, in dem Kundenschutz und Marktintegrität im Mittelpunkt stehen.

Luftaufnahme der Sagrada Familia in Barcelona mit überdimensionalen Bybit-Karten, die digital über der Basilika eingeblendet werden.

Wichtige Hinweise

Die Bybit Card ist derzeit nicht in Kroatien, Irland, Rumänien und Norwegen verfügbar. Außerdem darf die Cashback-Kampagne in Österreich nicht gesponsert werden. Die Aktion läuft limitiert und nach dem Prinzip “First come, first served” im September; es gelten die offiziellen Teilnahmebedingungen. Als zentralisierte Plattform kann Bybit EU bestimmte Produkte wie Staking off-chain abwickeln, wobei Rewards intern berechnet und ausgeschüttet werden. Nutzer sollten sich der Risiken von Krypto-Transaktionen bewusst sein, da diese mit hohen Kursschwankungen verbunden sein können.

Jetzt 20 Prozent Cashback sichern

Weitere Informationen zu Bybit erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.

Sponsored Post
Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.
