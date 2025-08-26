App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.84 T $
Bitcoin-Kurs109,841.00 $-1.10%
Ethereum-Kurs4,421.57 $-3.21%
XRP-Kurs2.90 $-1.20%
Cardano-Kurs0.838745 $-2.44%
Solana-Kurs187.50 $-4.40%
Dogecoin-Kurs0.210292 $-3.73%
BNB-Kurs841.82 $-1.38%
Polkadot-Kurs3.78 $-2.39%
IOTA-Kurs0.190262 $-2.07%
Official Trump-Kurs8.24 $-1.47%
TRON-Kurs0.346304 $-1.22%
Stellar-Kurs0.386407 $-1.30%

Memecoin-Vorverkauf bis 27. August BPENGU Presale endet: Trader nehmen den Thron der Pudgy Penguins ins Visier

Das erfolgreichste Meme-ICO der Saison geht in die letzte Runde. Bitcoin Penguins befindet sich in den letzten Tagen seines Presales und die Dynamik erreicht neue Höhen.

Sponsored Post
Teilen
Dogecoin-Kurs0.210292 $-3.73 %
Bitcoin kaufen
Vier Cartoon-Bitcoin-Pinguine in thematischen Outfits und Accessoires stehen auf verschneitem Boden mit Bergen im Hintergrund. Der Text "Bitcoin Penguins" erscheint am oberen Rand.

Beitragsbild: Bitcoin Penguins

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

In weniger als drei Wochen seit dem Start hat der BPENGU Presale bereits 4,4 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit das Interesse von Krypto-Whales und institutionellen Investoren geweckt. Da der Presale morgen am 27. August endet und ein Listing am 2. September bestätigt ist, rotieren viele Trader ihre Gewinne von Pudgy Penguins in den viralen Presale von Bitcoin Penguins.

PENGU stand mit seinem 500 Prozent Anstieg im Rampenlicht, doch jetzt sorgt Bitcoin Penguins für das Marktfieber. Mit der kühnen Mission, die Antarktis zu kaufen, wöchentlichen BTC-Gewinnspielen, hohen Staking-APYs und perfektem Timing beim Pinguin-Hype dieses Bull-Cycles rast der Presale mit unaufhaltbarer Kraft nach vorn.

Der aktuelle vergünstigte Presale-Preis von BPENGU liegt bei 0,00180 US-Dollar, doch womöglich könnte der Coin bald seine Konkurrenz übertreffen und Renditen von bis zu 100x nach dem Exchange-Listing liefern.

PENGU fällt auf kritisches Support-Level während Trader in den BPENGU Presale wechseln


Pudgy Penguins (PENGU), der erste Pinguin-Memecoin, stieg während der bullischen Rallye auf ein Mehrmonatshoch von 0,0466 US-Dollar. Doch der Memecoin hat starken Verkaufsdruck erlebt und bewegt sich derzeit knapp über einer entscheidenden Unterstützungszone bei 0,30 US-Dollar.

Dieser Rückgang deutet auf Gewinnmitnahmen von Investoren hin, die zu niedrigeren Kursen gekauft haben. Trotz eines Verlustes von über 8,52 Prozent in den letzten sieben Tagen liegt PENGU seit seinem Start immer noch 522 Prozent im Plus.

Der bekannte Krypto-Analyst Ali Martinez teilte kürzlich seine Analyse der PENGU-Preisbewegung, die starke Ähnlichkeiten mit der PEPE-Dynamik im März 2024 zeigt. Er prognostiziert, dass PENGU, falls sich dieses Muster wiederholt, auf das nächste Kursziel von 0,70 US-Dollar steigen könnte.

PENGUs Erfolg hat den Weg bereits für Bitcoin Penguins geebnet und clevere Investoren haben ihre Gewinne in den Presale verlagert. Zusätzlich wird die erneute Dynamik beim PENGU-Kurs BPENGU nach dem Listing zusätzlichen Schub verleihen.

Pinguin-Meme-Meta soll Q4-Bullenmarkt dominieren

Der Krypto-Markt ist gerade in eine Verkaufsphase gerutscht, während das lang erwartete “Uptober” näher rückt. Analysten sehen dies als gesunde Korrektur und erwarten, dass der Markt mit voller Kraft ins vierte Quartal startet.

Der Memecoin-Markt verändert sich. Dog- und Frog-Themen dominierten die vorherigen Rallyes, jetzt übernehmen Pinguine die Führung und Bitcoin Penguins steht an der Spitze.

Bitcoin Penguins hat seinen Launch perfekt getimt, indem es den starken Ruf und das langfristige Wachstumspotenzial von Bitcoin mit der viralen Anziehungskraft von Memecoins kombiniert. Mit einer auf Knappheit basierenden Erzählung und einer riesigen Community, die von den 1-BTC-Gewinnspielen angezogen wird, sehen frühe Unterstützer das Projekt bereits als nächsten großen Gewinner.

Ein Cartoon-Pinguin in einem Bitcoin Penguins-Kapuzenpulli steht auf Schnee mit dem Text Bitcoin Penguins und einem Button mit der Aufschrift Bitcoin Penguins kaufen. Im Hintergrund erheben sich schneebedeckte Berge, die das spielerische Krypto-Thema hervorheben.

Letzte Chance: BPENGU Presale endet in 24 Stunden

Der Presale von Bitcoin Penguins hat sich zu einem Blockbuster entwickelt und in nur drei Wochen 4,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit einem bestätigten Listing-Termin haben Trader nun mehr Sicherheit und gleichzeitig weniger Zeit zum Handeln. Diese Art von Dringlichkeit ist bei Meme-Token-Launches selten.

Für Trader, die noch zögern, schließt sich das Zeitfenster schnell. Der Presale-Preis bleibt bis zum Ende bei 0,00180 US-Dollar fixiert, doch wenn die Dynamik anhält, könnte BPENGU der nächste 100x-Meme-Coin werden.

Besuche die offizielle Bitcoin Penguins Website, um vor Ende des Presales noch einzusteigen.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren
Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail!
Jetzt anmelden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Sponsored Post
Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.
Das könnte dich auch interessieren