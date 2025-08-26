Das erfolgreichste Meme-ICO der Saison geht in die letzte Runde. Bitcoin Penguins befindet sich in den letzten Tagen seines Presales und die Dynamik erreicht neue Höhen.

In weniger als drei Wochen seit dem Start hat der BPENGU Presale bereits 4,4 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit das Interesse von Krypto-Whales und institutionellen Investoren geweckt. Da der Presale morgen am 27. August endet und ein Listing am 2. September bestätigt ist, rotieren viele Trader ihre Gewinne von Pudgy Penguins in den viralen Presale von Bitcoin Penguins.

PENGU stand mit seinem 500 Prozent Anstieg im Rampenlicht, doch jetzt sorgt Bitcoin Penguins für das Marktfieber. Mit der kühnen Mission, die Antarktis zu kaufen, wöchentlichen BTC-Gewinnspielen, hohen Staking-APYs und perfektem Timing beim Pinguin-Hype dieses Bull-Cycles rast der Presale mit unaufhaltbarer Kraft nach vorn.

Der aktuelle vergünstigte Presale-Preis von BPENGU liegt bei 0,00180 US-Dollar, doch womöglich könnte der Coin bald seine Konkurrenz übertreffen und Renditen von bis zu 100x nach dem Exchange-Listing liefern.

PENGU fällt auf kritisches Support-Level während Trader in den BPENGU Presale wechseln



Pudgy Penguins (PENGU), der erste Pinguin-Memecoin, stieg während der bullischen Rallye auf ein Mehrmonatshoch von 0,0466 US-Dollar. Doch der Memecoin hat starken Verkaufsdruck erlebt und bewegt sich derzeit knapp über einer entscheidenden Unterstützungszone bei 0,30 US-Dollar.

Dieser Rückgang deutet auf Gewinnmitnahmen von Investoren hin, die zu niedrigeren Kursen gekauft haben. Trotz eines Verlustes von über 8,52 Prozent in den letzten sieben Tagen liegt PENGU seit seinem Start immer noch 522 Prozent im Plus.

$PENGU is still tracking $PEPE price action. If the pattern plays out, the next targets are $0.24 and $0.70. pic.twitter.com/aEDxFTtqm9 — Ali (@ali_charts) August 10, 2025

Der bekannte Krypto-Analyst Ali Martinez teilte kürzlich seine Analyse der PENGU-Preisbewegung, die starke Ähnlichkeiten mit der PEPE-Dynamik im März 2024 zeigt. Er prognostiziert, dass PENGU, falls sich dieses Muster wiederholt, auf das nächste Kursziel von 0,70 US-Dollar steigen könnte.

PENGUs Erfolg hat den Weg bereits für Bitcoin Penguins geebnet und clevere Investoren haben ihre Gewinne in den Presale verlagert. Zusätzlich wird die erneute Dynamik beim PENGU-Kurs BPENGU nach dem Listing zusätzlichen Schub verleihen.

Pinguin-Meme-Meta soll Q4-Bullenmarkt dominieren

Der Krypto-Markt ist gerade in eine Verkaufsphase gerutscht, während das lang erwartete “Uptober” näher rückt. Analysten sehen dies als gesunde Korrektur und erwarten, dass der Markt mit voller Kraft ins vierte Quartal startet.

Der Memecoin-Markt verändert sich. Dog- und Frog-Themen dominierten die vorherigen Rallyes, jetzt übernehmen Pinguine die Führung und Bitcoin Penguins steht an der Spitze.

Bitcoin Penguins hat seinen Launch perfekt getimt, indem es den starken Ruf und das langfristige Wachstumspotenzial von Bitcoin mit der viralen Anziehungskraft von Memecoins kombiniert. Mit einer auf Knappheit basierenden Erzählung und einer riesigen Community, die von den 1-BTC-Gewinnspielen angezogen wird, sehen frühe Unterstützer das Projekt bereits als nächsten großen Gewinner.

Letzte Chance: BPENGU Presale endet in 24 Stunden

Der Presale von Bitcoin Penguins hat sich zu einem Blockbuster entwickelt und in nur drei Wochen 4,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit einem bestätigten Listing-Termin haben Trader nun mehr Sicherheit und gleichzeitig weniger Zeit zum Handeln. Diese Art von Dringlichkeit ist bei Meme-Token-Launches selten.

Für Trader, die noch zögern, schließt sich das Zeitfenster schnell. Der Presale-Preis bleibt bis zum Ende bei 0,00180 US-Dollar fixiert, doch wenn die Dynamik anhält, könnte BPENGU der nächste 100x-Meme-Coin werden.

Besuche die offizielle Bitcoin Penguins Website, um vor Ende des Presales noch einzusteigen.

