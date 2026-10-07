Bitcoin verliert leicht, zugleich bleiben die US-Aktienmärkte stark. Das Fed-Protokoll könnte heute Abend zeigen, ob sich dieses Bild verändert.

Bitcoin rutscht ab – bringt die Fed heute Abend neue Hoffnung zurück?

Bitcoin rutscht ab – bringt die Fed heute Abend neue Hoffnung zurück?

Heute Abend könnte wieder Bewegung in die Märkte kommen: Um 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll ihrer Sitzung vom 16. September, bei der sie den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent anhob. Das Dokument dürfte genauer zeigen, wie viele Notenbanker eine weitere Erhöhung tatsächlich unterstützen.

Eine Zinserhöhung gilt zurzeit als eher unwahrscheinlich / Quelle: FedWatch

Sowohl für Bitcoin als auch für die traditionellen Märkte dürfte die Veröffentlichung wichtig werden. Während Bitcoin gestern vor genau einem Jahr sein bisheriges Allzeithoch erreichte und seitdem nicht mehr zu alter Stärke zurückfinden konnte, eilen die traditionellen Märkte von einem Rekord zum nächsten. Der S&P 500 steht bei rund 7.818 Punkten, der Nasdaq bei 31.224 Punkten.

Bitcoin gibt vor dem Fed-Protokoll nach

Bitcoin notiert am Mittwochmorgen bei 84.282 US-Dollar und verliert 1,78 Prozent. Ethereum fällt um 3,36 Prozent auf 2.610 US-Dollar, Solana gibt 1,49 Prozent auf rund 118 US-Dollar ab und XRP wird bei 1,47 US-Dollar gehandelt.

Bei den US Spot ETFs blieb Bitcoin dagegen gefragt. Gestern flossen 118,86 Millionen US-Dollar in die Produkte, womit die Zuflüsse im laufenden Oktober auf 321,48 Millionen US-Dollar steigen. Bei den Ethereum ETFs wurden gestern dagegen Abflüsse von 201,89 Millionen US-Dollar verbucht.

Ein weiterer Belastungsfaktor bleibt der Ölpreis. Brent notiert aktuell bei 101,33 US-Dollar und damit weiter auf einem hohen Niveau. Der Krieg mit dem Iran hat die Energiepreise seit Februar stark beeinflusst, ein Ende scheint bislang nicht in Sicht zu sein.

Sollte sich die Lage im Iran allerdings nachhaltig entspannen, könnte das auch Krypto zugutekommen. Ein fallender Ölpreis würde den Inflationsdruck mit Verzögerung abschwächen und den Notenbanken weniger Gründe für weitere Zinserhöhungen liefern. Bis dahin richtet sich der Blick zunächst auf das Fed-Protokoll heute Abend und darauf, wie groß die Unterstützung innerhalb der Notenbank für einen weiteren Zinsschritt tatsächlich ist.