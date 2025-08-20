Bitcoin Penguins setzt die Messlatte hoch und möchte den Erfolg von Pudgy Penguins übertreffen. So kannst du dabei sein.

Bitcoin Penguins hat an nur einem Tag 430.000 US-Dollar eingesammelt, den Presale auf über 3,7 Millionen Dollar katapultiert und gezeigt, dass dieses Projekt nicht zu stoppen ist. Man hat es auf nichts geringeres als die Krone der Pudgy Penguins abgesehen, bringt dieselbe Meme-Power mit, startet jedoch mit einer deutlich kleineren Marktkapitalisierung, was für frühe Käufer erheblich mehr Potenzial bedeuten könnte.

Die Mission? Verrückt genug, um viral zu gehen: Antarktis kaufen und für immer für Pinguine sichern. Klingt wild? Absolut. Unmöglich? Vielleicht nicht.

Der Presale endet am 27. August, mit Preissteigerungen in jeder Phase, und ein DEX-Listing ist für den 2. September fest eingeplant. Die Altcoin-Season heizt sich auf, die Bitcoin-Dominanz liegt bei 59 Prozent, und BPENGU könnte der Memecoin sein, den man vor dem Q4-Trubel besitzen will.

Memecoin-Duell im Markt nimmt Fahrt auf

Der breitere Memecoin-Sektor erlebt aktuell starke Bewegungen. Unter den ursprünglichen Memecoins legte PEPE in der letzten Woche um 12 Prozent zu, während Dogecoin um 19 Prozent von seinem Unterstützungsbereich stieg und aktuell um 0,2232 US-Dollar gehandelt wird. Bonk sprang in einer Woche fast 60 Prozent nach oben und gehört damit zu den aktivsten Token des Monats.

Die gesamte Marktkapitalisierung aller Memecoins ist wieder gestiegen, während etablierte Namen zweistellige Wochengewinne verzeichnen. Analysten erwarten, dass die Alt-Season 2025 im traditionell bullischen Q4 beginnt und sich bis 2026 fortsetzt. Auch andere Signale häufen sich, etwa der Anstieg von Ethereum in Richtung Allzeithochs und der Zufluss institutioneller Gelder in Altcoins aus den Top 5, der den von Bitcoin selbst übertrifft.

Das Altcoin-Duell ist dabei völlig offen. Und während andere Projekte direkt mit etablierten Memecoins konkurrieren, hat Bitcoin Penguins eine überzeugende Marktlücke identifiziert.

Die Zahlen, die in diesem Altcoin-Duell zählen

Die Tokenomics von Bitcoin Penguins sind auf nachhaltiges Wachstum ausgelegt, mit einem Gesamtangebot von 10 Milliarden Token, von denen 55 Prozent in der 15-stufigen Presale-Phase erhältlich sind.

Die Preise steigen alle 48 Stunden um 5 Prozent, was Anreiz für frühe Investoren schafft. Bereits über 263 Millionen Token wurden vor dem Launch in das Staking-Programm eingebracht, was potenziell zu einem Angebotsengpass führen könnte, wenn der Handel am 2. September beginnt.

Um das Projekt mit Momentum und FOMO zu versorgen, hat das Team enge Beziehungen zu Krypto-Influencern aufgebaut, was jetzt erste Früchte trägt. Mehrere prominente Akteure der Kryptoszene haben das Projekt auf ihren Plattformen erwähnt, nachdem sie selbst investiert haben.

LIVE. Bitcoin Penguins 🐧 1 BTC every week. 100% APY.



Listing Sept 2. $BPENGU smashed $190k in under 10 mins! Early birds win — late ones feed the whales.



👇 https://t.co/SIwBhTtfOf — IK CRYPT 🛠 (@Ikcrypt) July 28, 2025

Die Kaufmanie wird zusätzlich durch ein wöchentliches Bitcoin-Gewinnspiel befeuert. Jeden Dienstag gewinnt jemand 120.000 US-Dollar in BTC durch die Staking-Lotterie. Der letzte Gewinner hielt nur rund 17 US-Dollar an BPENGU-Token, gewann aber einen ganzen Bitcoin. Crypto X wird genau hinschauen, wenn die nächste Ziehung stattfindet.



Jedes Meme-Projekt startet mit großen Ambitionen, aber Bitcoin Penguins verfügt über die Marketing-Power und die Tokenomics, um sie zu untermauern. Die Bewertung von 2,3 Milliarden US-Dollar bei Pudgy Penguins setzt die Messlatte hoch – doch wer weiß, vielleicht feiern Anleger in einem Jahr den Kauf der Antarktis.



Besuche die offizielle Website von Bitcoin Penguins, um mehr über den Presale zu erfahren, bevor die Frist am 27. August abläuft

