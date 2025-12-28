Bitcoin-Kurs vor Silvester: Wann zündet das BTC-Kursfeuerwerk?

Zum Jahresende wackelt der Bitcoin-Kurs – ein Ausbruch über 90.000 US-Dollar will einfach nicht gelingen. Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend.

Sind die Vierjahreszyklen noch intakt oder startet der Bitcoin-Kurs mit dem Jahr 2026 in eine gänzlich neue Ära, angetrieben von Spot ETFs, Treasury-Firmen und überhaupt der institutionellen Adoption? Das ist die große Frage, an der sich die Geister derzeit scheiden. Während die einen Krypto-Experten vor dem Beginn des nächsten Bärenmarktes warnen, geben sich die anderen nach wie vor optimistisch. Zur zweiten Kategorie gehört wohl auch Bitwise-CIO Matt Hougan, der sich gegenüber CNBC festlegte: “Wir befinden uns nun in einer zehnjährigen Phase mit starken Renditen. Es sind keine spektakulären Renditen, [aber] eben starke Renditen, geringere Volatilität, einige Höhen und Tiefen.” Das kommende Jahr wird seiner Einschätzung nach wieder ein positives für die Krypto-Leitwährung. Kurzfristig rückt nun die charttechnische Situation in den Vordergrund.

Bitcoin in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 87.442,08 US-Dollar (Tief) und 88.088,75 US-Dollar (Hoch) auf Basis der letzten 4h-Candles. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 87.926,09 US-Dollar und ist damit leicht gestiegen gegenüber dem Vortag (24h zuvor: 87.551,25 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,75 Billionen US-Dollar.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (87.760,90 US-Dollar) und zeigt kurzfristig eine Folge leicht höherer Tiefs und marginal höherer Hochs. Unterstützung liegt initial bei 87.369,56 US-Dollar (letzter signifikanter Pivot), Widerstand bei 88.088,75 US-Dollar; darüber kommt 90.588,23 US-Dollar als nächster relevanter Widerstand in Betracht. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Lage neutral bis leicht bullisch.

Der RSI (14) liegt bei 52,10 und befindet sich damit im neutralen bis leicht bullischen Bereich. Das Histogramm zeigt eine nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsmomentums, was auf begrenzte Dynamik hindeutet. Die Bollinger-Bänder-Breite (Upper–Lower) beträgt aktuell rund 1.801,68 US-Dollar, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase nahe dem EMA-20 mit normaler Markspannung.

Kurzfristige Bitcoin-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch: Kurs über EMA-20, Momentum abgeschwächt. Unterstützung sieht man bei 87.369,56 US-Dollar, unmittelbarer Widerstand bei 88.088,75 US-Dollar, weiter bei 90.588,23 US-Dollar. Ein stabiler Schlusskurs über 88.088,75 US-Dollar würde Raum bis ~90.588,23 US-Dollar öffnen; ein Bruch unter 87.369,56 US-Dollar dürfte Abwärtsdruck bis zur Fibonacci-Zone bei 86.794,81 US-Dollar auslösen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Das große Krypto Sterben – Wer 2026 wirklich überlebt

Quellen