Der neue Krypto-Presale von Bitcoin Hyper erreicht ein Raising Capital von über 3,25 Millionen US-Dollar. Als Kombination der Vorteile von Bitcoin und Solana kommt die neue Layer-2 in der Krypto-Community gut an.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Das Jahr 2025 war über viele Monate von einer eindrucksvollen Bitcoin-Dominanz geprägt. Die wertvollste Kryptowährung der Welt hatte eine Marktdominanz von über 60 Prozent und wertete kontinuierlich gegenüber Altcoins auf. Das institutionelle Interesse an Bitcoin scheint größer denn je. Nun versuchen neue Projekte, Bitcoin noch hochwertiger aufzustellen und hier mehr Chancen für Entwickler sowie Nutzer zu kreieren.

Bitcoin Hyper bringt mehr Funktionen zu Bitcoin

Bitcoin gilt nach wie vor als digitale Reservewährung – als “digitales Gold“. Doch seine Funktionalität ist begrenzt: Ohne native Smart Contracts, bei niedriger Transaktionsgeschwindigkeit und hoher Gebühr bleibt Bitcoin technisch hinter jüngeren Blockchains zurück. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an.

Das Layer-2-Projekt verfolgt das Ziel, Bitcoin durch eine moderne Infrastruktur für Web3-Anwendungen zu öffnen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Im Mittelpunkt steht die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), die für ihre Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bekannt ist. Durch diese Architektur will Bitcoin Hyper nicht nur dezentrale Apps ermöglichen, sondern auch das Potenzial von Tokenisierung und programmierbarer Nutzung freilegen.

Die technologische Grundlage bildet eine dezentrale Bridge, die es erlaubt, Bitcoin auf der Haupt-Chain zu sperren und in einer tokenisierten Form – Wrapped Bitcoin (HYPER-BTC) – auf Layer-2 weiterzuverwenden. Durch Zero-Knowledge-Technologie bleiben Transaktionen vertraulich und effizient.

Der Rücktausch ist jederzeit möglich: Sobald HYPER-BTC verbrannt wird, wird das entsprechende Bitcoin-Äquivalent freigegeben. So entsteht ein bidirektionaler Fluss mit funktionalem Mehrwert, ohne die Souveränität des Nutzers über die eigenen Bitcoin zu beeinträchtigen.

Wrapped BTC und Zero-Knowledge-Technologie

Was Bitcoin Hyper von bisherigen Layer-2-Versuchen unterscheidet, ist die Kombination aus Performance, Sicherheit und realer Nutzung. Das Herzstück ist die dezentrale Bridge, die vollständig nicht verwahrend funktioniert – das bedeutet: Die BTC verbleiben technisch im Eigentum des Nutzers. Statt einer zentralen Verwahrungslösung tritt ein automatisierter Smart-Contract-Mechanismus, der über die SVM verwaltet wird. Die Solana Virtual Machine ermöglicht dabei Transaktionen, die gleichzeitig schnell, kosteneffizient und skalierbar sind – Eigenschaften, die im Bitcoin-Ökosystem bisher nicht an der Tagesordnung waren.

Die Wrapped-Token können theoretisch für verschiedene Anwendungen genutzt werden: DeFi-Protokolle, Staking oder als Zahlungsmittel in smart-contract-basierten Applikationen. Hier könnte in Zukunft rund um Bitcoin Hyper ein vielseitiges Ökosystem entstehen.

Der Zugang zur Plattform erfolgt dabei direkt über Wallet-Anbindung. Nutzer tauschen native BTC gegen HYPER-BTC und profitieren gleichzeitig von der technologischen Brücke und den funktionalen Möglichkeiten, die sich aus der neuen Struktur ergeben. Die Rückkonvertierung erfolgt automatisch – inklusive Token-Burn, der den zirkulierenden Bestand verringert und das Angebot verknappt.

HYPER Presale zieht immer mehr Anleger an

Der Start des Projekts trifft im Sommer 2025 auf eine Phase, in der Investoren gezielt nach neuen Anwendungsfällen rund um Bitcoin suchen. Die Resonanz auf den Presale von Bitcoin Hyper spricht eine klare Sprache: Über 3,25 Millionen US-Dollar Kapital wurden bereits eingesammelt. Besonders auffällig ist dabei die hohe Beteiligung beim Staking. Mehr als 150 Millionen Token wurden bereits hinterlegt, um jährliche Renditen von derzeit rund 285 Prozent APY zu generieren.

Der Einstieg ist einfach: Unterstützt werden gängige Währungen wie ETH, SOL, USDT, BNB sowie Kreditkartenzahlungen. Die Roadmap des Projekts ist ambitioniert und klar definiert: Nach der Devnet-Phase ist der Start des Mainnets im dritten Quartal 2025 vorgesehen – inklusive vollständiger Bridge-Integration und Launch erster dezentraler Anwendungen. In der finalen Phase 2026 soll eine dezentrale Governance-Struktur etabliert werden.

Wer heute einsteigt, partizipiert nicht nur an einem günstigen Einstiegspreis, sondern positioniert sich in einem Ökosystem, das Bitcoin zu einem nutzbaren Fundament für dezentrale Anwendungen weiterentwickeln will. Im Mittelpunkt dieser Idee stehen dann Bitcoin und HYPER.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.