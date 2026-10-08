Ein jahrelang unangetasteter Bitcoin-Bestand bewegt sich wieder. Heute ist er Millionen wert.

Bitcoin aus 2010 taucht wieder auf – Millionen wechseln die Adresse

Bitcoin aus 2010 taucht wieder auf – Millionen wechseln die Adresse

Nach mehr als 16 Jahren hat sich ein Bitcoin-Bestand aus der frühen Satoshi-Ära wieder bewegt. Rund 100 BTC, die im Juli 2010 aus zwei Mining-Belohnungen entstanden waren, wurden am Mittwoch erstmals seit ihrer Entstehung transferiert. Damals waren die Coins zusammen nur etwa sechs US-Dollar wert, beim heutigen Bitcoin-Kurs liegt ihr Marktwert bei rund 8,55 Millionen US-Dollar.

👻 AWAKENED — Satoshi era (16+ years dormant)

100.02 BTC ($8.55M) of UTXOs untouched since first received 2010-07-30 (16.2y ago) — just moved in block 970379



Address: 1J3A7HovGXxK1GoCGMJpXGKa5sSwCrNHJ3



💰 Realized PnL: +$8.59M (+108,686,654% gain) – basis ~$0 avg – held 16.2y… — Galaxy Research (@glxyresearch) October 7, 2026

Die Transaktion sorgte sofort für Aufmerksamkeit, weil sich so alte Bestände nur selten bewegen. Ein Transfer bedeutet allerdings nicht automatisch, dass die Bitcoin verkauft wurden. Er zeigt zunächst nur, dass noch jemand Zugriff auf die Coins hat. Ob es sich dabei um den ursprünglichen Miner handelt, lässt sich aus der Blockchain nicht ablesen.

Bitcoin-Wallet aus 2010 wird wieder aktiv

Die 100,02 BTC gingen am 30. Juli 2010 auf der Adresse ein und blieben dort bis Mittwoch unangetastet. Sie stammen aus zwei Mining-Belohnungen über 50 BTC und 50,02 BTC. Zu dieser Zeit wurden im Bitcoin-Netzwerk ungefähr alle zehn Minuten 50 neue Coins als Blockbelohnung ausgegeben.

Ganz inaktiv war die Adresse allerdings nicht: Zwischen 2015 und 2018 wurden von ihr mehrfach andere Bitcoin ausgegeben, darunter 200 BTC im August 2015, 100 BTC im Dezember 2017 und weitere 249 BTC im März 2018.

Bei der jüngsten Transaktion wurden die alten Coins mit sechs kleineren, später eingegangenen Beträgen zusammengeführt. Anschließend gingen 10 BTC an eine Adresse und rund 90,02 BTC an eine zweite.

Alte Bitcoin-Bestände sorgen regelmäßig für Spekulationen, weil sie bei einer Bewegung theoretisch wieder auf den Markt gelangen könnten. Im konkreten Fall gibt es dafür bislang aber keinen Beleg. Das Alter der Coins macht sie zwar zu einem seltenen Relikt aus der Frühphase, eine Verbindung zu Satoshi Nakamoto lässt sich daraus nicht ableiten.