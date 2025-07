OKX ist jetzt offiziell in Deutschland und Österreich gelauncht. Mit über 60 Mio. Nutzern und Nutzerinnen, MiCA-Lizenz und Launch-Bonus setzt die Plattform neue Maßstäbe. Teste OKX und sicher dir ganz einfach bis zu 100 Euro in Bitcoin.

Bis zu 100 Euro in Bitcoin sichern: OKX launcht in Deutschland und Österreich

MiCA-lizenzierte Krypto-Börse mit Launch-Aktion für Neu- und Bestandskunden

OKX zählt zu den größten Krypto-Plattformen der Welt – mit über 60 Millionen Nutzern und Nutzerinnen, mehr als 300 handelbaren Paaren, einer Web3-Wallet, NFT-Marktplatz und niedrigen Gebühren. Jetzt launcht der globale Anbieter offiziell in Deutschland und Österreich – und feiert das mit einer Bonus-Aktion von bis zu 100 Euro in Bitcoin für neue Nutzer und bis zu 80 Euro für bestehende Nutzer.

Mit OKX beginnt ein neues Kapitel für Krypto in Europa

Mit dem offiziellen Launch in Deutschland setzt OKX ein starkes Zeichen für Regulierung, Vertrauen sowie langfristige und lokale Präsenz. Seit dem offiziellen Deutschland-Launch im Rahmen der Berlin Blockchain Week im Juni – gefeiert mit einem exklusiven Community-Event in Berlin – zeigt OKX verstärkte Präsenz im hiesigen Markt. Die Krypto-Börse setzt gezielt auf lokale Nähe: mit ersten realen Community-Treffen und der geplanten Teilnahme an führenden Konferenzen wie der CONF3RENCE. Das nächste große OKX-Event lässt daher nicht lange auf sich warten und dürfte erneut ein Highlight für Web3-Interessierte in Deutschland werden.

Als erste große Krypto-Börse mit einer MiCA-Lizenz im EWR-Raum zeigt OKX, dass Compliance und Verbraucherschutz nicht im Widerspruch zur Innovationskraft von Krypto stehen müssen.

Zugleich bedeutet der Launch auch eines: Neue Chancen für Nutzer, die früh dabei sind.

So funktioniert die OKX-Launch-Kampagne

Mitmachen lohnt sich für neue und bestehende Nutzer. Die Teilnahme ist besonders schnell und einfach: Verifizieren, Aktion aktivieren, Bitcoin sichern. Ganz ohne Aufwand.

Zeitraum:

24. Juli, 10:00 Uhr – 9. August, 23:59 Uhr (UTC+2)

Teilnahmebedingungen:

Wohnsitz in Deutschland oder Österreich

Registrierung und KYC mit gültigem Ausweis oder via eID

Neue und bestehende Nutzer müssen auf der Landing-Page zur Kampagne auf “Teilnehmen” klicken (nachdem sie erfolgreich ihre Identität verifiziert haben), um an der Launch-Kampagne teilzunehmen.

Belohnungen:

Bis zu 100 Euro in Bitcoin für neue Nutzer und 80 Euro in Bitcoin für bestehende Nutzer, abgestuft nach erfüllten Aufgaben (Tasks)

Aufgaben frei wählbar, z.B.:

Für neue OKX Nutzer:

Tätige deine erste Einzahlung ab 100 Euro – erhalte 10 Euro in Bitcoin

Führe deinen ersten Trade im Wert von mindestens 100 Euro aus – erhalte 10 Euro in Bitcoin

Für (bestehende und neue) OKX-Nutzer:

Tätige während des Aktionszeitraums eine Einzahlung ab 250 Euro, halte sie für mindestens 24 Stunden und erhalte 5 Euro in Bitcoin als Prämie

Kaufe Krypto im Wert von mindestens 250 Euro im Simple-Modus und erhalte 5 Euro in Bitcoin

Handle insgesamt mindestens 500 Euro im Exchange-Modus und erhalte 5 Euro in Bitcoin

Führe über Bot-Trading im Exchange-Modus kumulierte Trades im Wert von 500 Euro oder mehr aus und erhalte 5 Euro in Bitcoin

Wirb 3 Freunde für OKX, die jeweils mindestens 100 Euro in Krypto handeln – erhalte 20 Euro in Bitcoin pro erfolgreicher Empfehlung, bis zu 60 Euro in Bitcoin insgesamt

Sicherheit und Vertrauen mit MiCA-Lizenz

OKX ist eine der ersten international aktiven Krypto-Börsen mit vollständiger MiCA-Lizenz für den EU-Raum – ein wichtiger Meilenstein für die Branche.

Zudem betreibt OKX ein eigenes Security-Portal, veröffentlicht regelmäßig Proof-of-Reserves und lässt die Plattform laufend unabhängig auditieren. Damit erfüllt OKX nicht nur regulatorische Vorgaben, sondern auch die hohen Anforderungen an Sicherheit und Transparenz, die Nutzer heute erwarten.

Was OKX auszeichnet

Niedrige Handelsgebühren

Über 300 Handelspaare + Zugang zu Spot, Express-Kauf und einfachen Konvertierungen

Kostenlose Ein- und Auszahlungen per SEPA

Staking, NFT-Marktplatz, Trading-Bots und Web3-Wallet

Einzahlungen in Echtzeit via SEPA und PayPal

Express-Käufe via PayPal, Apple Pay und Kreditkarte

60 Euro-Handelspaare

Launchpad und mehr

Jetzt Teil des OKX-Launches werden

Ob du gerade erst in Krypto einsteigst oder bereits aktiv handelst: Die Launch-Kampagne ist eine gute Gelegenheit, OKX kennenzulernen – und sich dabei bis zu 100 Euro in Bitcoin zu sichern.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von OKX

Dies ist eine Marketingmitteilung. OKX ist der Handelsname von OKCoin Europe Ltd, einem in Malta registrierten Unternehmen, das von der MFSA als Krypto-Asset-Dienstleister lizenziert ist. Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken. Er stellt weder (i) eine Anlage-, Finanz-, Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung noch (ii) ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Krypto/digitaler Vermögenswerte dar.

Krypto/digitale Vermögenswerte, einschließlich Stablecoins und NFTs, unterliegen Marktschwankungen, bergen ein hohes Risiko, können an Wert verlieren und sogar wertlos werden. Sie sollten Krypto/digitale Vermögenswerte nur kaufen, wenn Sie bereit sind, das Risiko eines vollständigen Kapitalverlusts zu akzeptieren. Bitte konsultieren Sie für Fragen zu Ihrer individuellen Situation einen Rechts-, Steuer- oder Anlageberater.Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar. Weitere Details finden Sie in den OKX Nutzungsbedingungen sowie in den Risiko- & Compliance-Hinweisen.

