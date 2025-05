In einem bullischen Kryptomarkt starten aktuell wieder neue Coins durch. So könnten im Juni 2025 Solaxy, BTC Bull oder SUBBD einen Blick wert sein.

In einem bullischen Marktumfeld steigt die Risikobereitschaft der Anleger spürbar. Dadurch rücken neue Presales und frisch gestartete Coins stärker in den Fokus, da sie überdurchschnittliche Renditen versprechen – trotz höherer Unsicherheiten. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch im Frühjahr 2025: Diverse neue Coins verzeichnen wachsende Zuflüsse, weil Investoren gezielt Chancen in dynamischen Segmenten suchen. Was steckt hinter Solaxy, BTC Bull oder SUBBD?

Solaxy (SOLX)

So möchte das Krypto-Projekt Solaxy gezielt an einem der zentralen Schwachpunkte von Solana ansetzen: der Netzwerkauslastung in Hochphasen. So wird bei Solaxy ein eigens entwickeltes Rollup-System verwendet, das nahtlos in die Solana-Architektur eingebettet ist. Diese enge technische Integration schafft nicht nur Effizienz, sondern auch Skalierbarkeit bei gleichbleibender Performance.

Ein Beispiel für das Solaxy-Ökosystem ist ein Igniter-Protokoll. Dieses erlaubt es Nutzern, eigene Token direkt auf dem Layer-2-Rollup zu launchen. Dies legt den Grundstein für eine autarke Token-Ökonomie auf Solaxy selbst – mit klaren Vorteilen bei Geschwindigkeit, Kosten und Benutzerfreundlichkeit. Ergänzt wird die Architektur durch Hyperlane, eine Interoperabilitätslösung, die sichere Verbindungen zu anderen Chains wie Ethereum ermöglicht. Dadurch wird Solaxy zu einer Bridge zwischen Ökosystemen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der umfassenden Infrastruktur: Ein eigener Block-Explorer schafft Transparenz über alle Aktivitäten auf dem Rollup, während eine native DEX und ein Onboarding-Wiki Nutzern und Entwicklern Orientierung bieten. Künftig sollen Projekte nicht mehr auf externe Launchpads angewiesen sein – ein klarer Vorteil für neue Memecoins, DApps oder NFT-Plattformen, die sich frühzeitig positionieren wollen.

Der Presale des SOLX Tokens verläuft bereits äußerst erfolgreich: Nahezu 40 Millionen US-Dollar Kapital wurden eingesammelt, was auf großes Vertrauen in das Vorhaben schließen lässt.

Wer sich beteiligen möchte, kann dies direkt über die Website tun. Unterstützt werden SOL, ETH und USDT. Die erworbenen Tokens lassen sich direkt staken – mit derzeit laut Unternehmensangaben über 100 Prozent effektiver Jahresrendite.

BTC Bull (BTCBULL)

Mit dem BTC Bull Token etabliert sich im Frühjahr 2025 ein neues Projekt, das klassische Bitcoin-Investments mit modernen Tokenomics kombiniert. Mehr als 6,1 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Presale bereits eingesammelt – ein klares Zeichen für das zunehmende Interesse an BTCBULL. Das Kernkonzept: Bei Erreichen definierter Bitcoin-Kursziele werden reale BTC-Airdrops an BTCBULL-Inhaber ausgeschüttet. Dieses direkte Belohnungssystem ist transparent aufgebaut und zieht Kapital vor allem durch seine klare Mechanik an.

Das Modell verbindet zwei Komponenten: deflationäre Angebotsreduktion und automatische Ausschüttungen. Steigt der Bitcoin-Kurs um jeweils 50.000 US-Dollar, wird die umlaufende Menge an BTCBULL reduziert. Gleichzeitig erfolgen bei bestimmten Kursmarken – etwa 150.000 oder 200.000 US-Dollar – Bitcoin-Airdrops, proportional zur gehaltenen Tokenmenge. Anleger können so von Kursgewinnen bei Bitcoin profitieren, ohne direkt in Bitcoin zu investieren oder Mining zu betreiben. Das System belohnt langfristiges Halten und stärkt die Position der frühen Investoren.

Die deflationäre Struktur ist nicht starr, sondern dynamisch mit dem Marktgeschehen verknüpft. Anders als das feste Halving bei Bitcoin alle vier Jahre reagiert BTCBULL flexibel auf reale Kursbewegungen. Dadurch entsteht ein systemischer Kaufdruck bei BTC-Rallyes – ein Mechanismus, der zusätzliches Momentum für den Token entfalten kann.

Die Teilnahme am Presale ist unkompliziert: Der Erwerb von BTCBULL erfolgt über die Website, zahlbar in ETH, USDT oder per Bankkarte. Zusätzlich bietet das native Staking-System derzeit nach Projektangaben rund 67 Prozent Jahresrendite.

SUBBD (SUBBD)

Ferner verzeichnete das Projekt SUBBD einen vielversprechenden Start. Bereits rund 500.000 US-Dollar konnten im laufenden Vorverkauf eingesammelt werden. SUBBD richtet sich an Content-Creator, die zunehmend unter hoher Arbeitslast, Plattformabhängigkeit und intransparenter Monetarisierung leiden. Die Lösung: Eine dezentrale Plattform, die Künstliche Intelligenz und Blockchain kombiniert, um die Produktion und Vermarktung digitaler Inhalte zu revolutionieren.

Im Zentrum steht der SUBBD Token. Er dient als Zugangs- und Zahlungsmittel für eine Vielzahl von KI-gestützten Tools – von automatisierter Texterstellung bis hin zu Avataren oder Sprachnachbildungen. Gleichzeitig ersetzt er Zwischenhändler, wodurch Creators mehr Kontrolle über ihre Einnahmen erhalten. Fans wiederum können Token nutzen, um auf Premium-Inhalte zuzugreifen, KI-Erlebnisse zu aktivieren oder an Live-Formaten teilzunehmen.

Die Tokenomics des Projekts sind klar strukturiert: Von der geplanten Milliarde Token entfallen 30 Prozent auf Marketing, 20 Prozent auf Entwicklung und 18 Prozent auf Börsenliquidität. Weitere Anteile fördern Community-Belohnungen, Airdrops und Staking-Initiativen. Damit ist die finanzielle Architektur auf nachhaltiges Wachstum und breite Nutzerbeteiligung ausgelegt.

Die Roadmap ist dreistufig angelegt: Zunächst erfolgt der Aufbau technischer Grundfunktionen. Parallel zum Presale entstehen erste Partnerschaften und eine Beta-Plattform. In der dritten Phase folgt die Listung an zentralen sowie dezentralen Börsen, inklusive vollständiger Funktionsfreischaltung und eigener App.

Der SUBBD Token befindet sich aktuell noch im Presale und ist vergünstigt erhältlich. Akzeptiert werden ETH, BNB, USDT sowie Kreditkarten. Direkt nach dem Kauf werden mit dem Staking rund 20 Prozent jährliche Rendite in Aussicht gestellt.

