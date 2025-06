Im Juni 2025 rücken diverse Krypto-Trends in den Fokus. Drei spannende Altcoins beschäftigen sich mit Trading, Airdrops und Layer-2.

Nach einer Zeit spekulativer Euphorie legen viele Anleger wieder verstärkt Wert auf Funktionalität und echten Mehrwert. Der Markt belohnt zunehmend Projekte, die ein klar umrissenes Problem adressieren und eine innovative Lösung liefern.

Gerade im Juni 2025 zeigt sich dieser Trend besonders deutlich: Token, die mit skalierbaren L2-Infrastrukturen, aktive Nutzerbindung durch Airdrops oder automatisierten Trading-Tools arbeiten, gewinnen rasant an Aufmerksamkeit.

Drei dieser Altcoins mit Potenzial werden hier vorgestellt:

Snorter startet Telegram-Bot für Krypto-Trader

Telegram hat sich längst zu einem zentralen Kommunikationskanal in der Krypto-Community entwickelt – doch zunehmend wird die Plattform auch zum Trading-Tool. Der Trend zu integrierten Trading-Bots wächst rasant, da sie unmittelbare Reaktionen auf Marktbewegungen erlauben und zugleich einfache Bedienung bieten. Snorter ist eines dieser Projekte, das aktuell im Presale Momentum aufbaut.

Im Zentrum steht ein modular aufgebauter Telegram-Bot, der weit über einfache Swap-Funktionen hinausgeht. Er richtet sich an erfahrene Trader, die volatile Phasen gezielt ausnutzen möchten – mit Sniping-Trades, Stop-Loss-Funktionen, Wallet-Tracking und Copy-Trading. Die technische Architektur basiert nativ auf Solana, doch bereits angekündigte Erweiterungen für Ethereum, Polygon und Base stärken die Multichain-Fähigkeit des Systems.

Durch MEV-resistente Relayer und eine native Prüfung wird das Risiko von Front-Running und problematischen Token erheblich reduziert. Über 85 Prozent potenziell gefährlicher Kontrakte konnten in Tests identifiziert werden. Mit einer Gebühr von nur 0,85 Prozent zählt Snorter zu den effizientesten Lösungen im Telegram-Bereich.

Getragen wird dieses Ökosystem vom SNORT-Token. Er ermöglicht nicht nur den Zugang zu Premium-Funktionen, sondern bietet auch Vorteile bei Gebühren und erlaubt Staking. Im Juni dürfte der gestaffelte Presale im Fokus stehen: Wer früh einsteigt, sichert sich günstigere Einstiegspreise und baut damit Buchgewinne auf.

BTC Bull bietet Bitcoin-Airdrops & Token-Burns

Airdrops und Token-Burns gelten in der Krypto-Community längst als wirkungsvolle Mechanismen, um Angebot und Nachfrage gezielt zu steuern. Während Airdrops Aufmerksamkeit schaffen und die Nachfrage ankurbeln, reduzieren Token-Burns das zirkulierende Angebot dauerhaft. Dieses Zusammenspiel wirkt besonders bei spekulativen Altcoins als kraftvoller Verstärker von bullischen Trends – vor allem in Phasen zunehmender Marktaktivität. BTCBULL ist ein Beispiel für genau dieses Modell.

Hinter dem Projekt steckt mehr als nur ein Meme-Konzept: BTCBULL ist gezielt auf den Bitcoin-Bullenmarkt abgestimmt. Anleger, die den Token halten, werden bei bestimmten Meilensteinen von Bitcoin direkt in BTC belohnt. Diese Airdrops starten bei 150.000 US-Dollar und folgen dann in 50.000er-Schritten.

Gleichzeitig greift ein deflationäres Element: Immer, wenn der Bitcoin-Preis bestimmte Schwellen übersteigt, werden BTCBULL-Token automatisch aus dem Umlauf entfernt. Dieser Token-Burn reduziert das verfügbare Angebot und kann so bei wachsender Nachfrage den Kurs stützen. Beide Komponenten zusammen – Angebotsverknappung und Belohnungssystem – ergeben eine bullische Struktur.

Darüber hinaus bietet BTCBULL ein Staking-Modell mit aktuell laut Projektangaben rund 60 Prozent APY. Bereits im Vorverkauf flossen fast 7 Millionen US-Dollar in das Projekt. Der Presale läuft noch im Monat Juni. Investiert werden kann unkompliziert mit ETH, BNB oder USDT.



Solaxy baut die erste Layer-2 für Solana

Die Massenadoption von Kryptowährungen erfordert mehr als nur innovative Netzwerke – sie braucht in erster Linie skalierbare Infrastrukturen. Layer-2-Lösungen spielen dabei eine zentrale Rolle, denn sie entlasten die Haupt-Blockchains, beschleunigen Transaktionen und senken Gebühren. In einem Umfeld, das auf Effizienz und Nutzerfreundlichkeit setzt, gelten Layer-2-Systeme als entscheidender Trend. Dabei rückt das Thema Skalierung erneut in den Mittelpunkt. Denn der Krypto-Presale von Solaxy zielt auf 45 Millionen US-Dollar und ist damit einer der größten Vorverkäufe des laufenden Jahres.

Solaxy ist die erste modulare Layer-2-Lösung im Solana-Ökosystem und wurde entwickelt, um die bestehenden Engpässe bei hoher Auslastung gezielt zu umgehen. Statt jede Transaktion direkt auf der Solana-Mainchain abzuwickeln, setzt Solaxy auf Rollup-Technologie: Transaktionen werden gebündelt, vorverarbeitet und in komprimierter Form in das Mainnet eingespeist.

Den Mittelpunkt bildet dabei die Hyperlane-Bridge, die Solaxy mit Netzwerken wie Ethereum, Arbitrum oder Base verknüpft. Diese Interoperabilität ist essenziell, um Solaxy nicht nur als Layer-2-Erweiterung von Solana zu positionieren, sondern als Zentrum eines multichainfähigen Ökosystems. Der Testnet-Launch in dieser Woche markiert einen wichtigen Meilenstein und zeigt, dass Solaxy funktional bereit ist.

Mit dem nativen SOLX Token können sich Anleger an der Solana-L2 frühzeitig beteiligen. Der Token ist aktuell im Presale erhältlich und kann direkt über die Website von Solaxy erworben werden – unterstützt werden ETH, USDT, SOL und BNB.

