Bitcoin hat 2025 erneut bewiesen, warum er als Leitwährung des Krypto-Markts gilt. Das Allzeithoch im Herbst sorgte für enorme Aufmerksamkeit – doch während BTC im Rampenlicht stand, entwickelten sich zahlreiche Altcoins im Hintergrund deutlich robuster, als viele erwartet hatten.

Zum Jahresende zeigt sich: Einige dieser Projekte stehen nicht am Ende ihres Zyklus, sondern könnten ihre Stärke in den kommenden Monaten weiter ausspielen. Mit Blick auf das neue Jahr richtet sich der Fokus vieler Anleger deshalb auf die Frage: Welche Altcoins könnten 2026 zu den großen Gewinnern gehören?

Solana, XRP, BNB: Wer hat 2026 noch Luft nach oben?

Solana (SOL) hat sich 2024 und 2025 eindrucksvoll zurückgemeldet. Dank wachsender Entwickleraktivität, hoher Transaktionskapazität und einem Boom im DeFi- und Meme-Sektor zeigt die Chain eine starke Fundamentallage.

BNB profitiert weiterhin vom starken Binance-Ökosystem, sinkender Umlaufmenge durch Burn-Mechanismen und der Dominanz der BNB Chain im Retail-Bereich.

XRP wiederum bleibt ein Dauerbrenner im institutionellen Umfeld. Nach Jahren der Unsicherheit sorgt regulatorische Stabilität für neues Interesse. Zudem treiben Partnerschaften im Zahlungsverkehr die Adoption voran.

Neben diesen Schwergewichten blicken Experten zunehmend auf “Second Tier”-Projekte wie Avalanche, Chainlink, Polkadot oder Sei, die 2026 stark von Netzwerkausbau, Tokenomics oder realer Adoption profitieren könnten.

Was macht Altcoins 2026 besonders spannend?

Mehrere Trends sprechen dafür, dass Altcoins im neuen Zyklus eine größere Rolle spielen könnten:

Mehr institutionelle Offenheit: Nach den Bitcoin ETFs richten sich institutionelle Augen verstärkt auf Infrastruktur-Coins und DeFi-Ökosysteme.

Neue Deployment-Wellen: L2-Netzwerke, schnellere Chains und Interoperabilitätsprotokolle schaffen neue Use Cases.

Regulatorische Klarheit: Projekte mit klarer Token-Klassifikation ziehen verstärkt Kapital an.

Während Bitcoin die Richtung vorgibt, entstehen die größten prozentualen Bewegungen häufig im Altcoin-Sektor, sobald Liquidität in kleinere Netzwerke fließt.

Altcoin-Exposure ohne Wallet: strukturiert investieren mit 21shares

Für Anleger, die an Altcoin-Chancen teilhaben wollen, ohne direkt Token zu kaufen, bieten ETPs eine regulierte, einfache Lösung. 21shares stellt dafür eine breite Palette an Produkten bereit – darunter:

Single-Asset-ETPs, u. a. auf BNB, XRP, Solana, Polkadot, Chainlink

Diversifizierte Körbe, die mehrere Coins in einem Produkt bündeln

Alle handelbar über klassische Börsen – ohne Wallet, ohne Seed Phrase, ohne technische Einstiegshürden.

So investierst du in Kryptowährungen mit 21shares – ganz ohne Wallet

Mit den ETPs von 21shares kannst du:

Solana, XRP, BNB und weitere Altcoins direkt abbilden

mehrere Coins in einem diversifizierten ETP bündeln

über dein reguläres Depot investieren

bereits ab 1 Euro starten

vollständig reguliert handeln

Hier geht es zur Produktübersicht

Welche Altcoins gelten als unterschätzt?

Experten beobachten verschiedene Kandidaten, die 2026 stark profitieren könnten:

Chainlink (LINK): Oracles bleiben essenziell, besonders für Real-World-Assets.

Avalanche (AVAX): Geschwindigkeit und Subnet-Architektur sprechen für wachsende Nutzung.

Polkadot (DOT): Neue Roadmap, Parachain-Upgrades, starke Developer-Community.

Cosmos (ATOM): Interoperabilität könnte ein Schlüsselthema 2026 werden.

Wichtig bleibt: Altcoins sind volatiler als Bitcoin, aber gerade dadurch bieten sie überdurchschnittliches Potenzial in Bullenphasen.

Produktübersicht aller ETPs

Fazit: Altcoins könnten 2026 überraschen

2025 war das Jahr, in dem Bitcoin den Takt vorgab, doch Altcoins bewiesen, dass sie längst mehr sind als reine Hebel auf BTC. Während Bitcoin das große Bild bestimmt, spielen Altcoins oft die Hauptrolle, wenn es um überdurchschnittliche Gewinne geht. Solana, XRP, BNB und weitere Projekte haben gezeigt, welche Netzwerke auch jenseits kurzfristiger Hypes Bestand haben können, stehen strukturell stark da und könnten zu den Gewinnern des kommenden Zyklus zählen – besonders wenn institutionelle Nachfrage steigt.

Für Anleger, die zum Jahresstart 2026 strukturiert auf diese Entwicklungen setzen möchten, bieten Krypto-ETPs von 21shares einen regulierten und einfachen Zugang – ohne Wallet, ohne technische Einstiegshürden. Mit den ETPs von 21shares können Anleger diese Chancen besonders einfach nutzen. Investiere in XRP, BNB, Solana und Co. – einfach mit den ETPs von 21shares.

Das auf dieser Website enthaltene Material dient nur zu Informationszwecken und 21shares AG sowie ihre verbundenen Unternehmen fordern auf der Grundlage dieses Materials nicht zu Handlungen auf. Das Material darf nicht als Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers ausgelegt werden und stellt auch keine Anlageberatung dar. Weiterhin stellt das über diese Website zugängliche Material keine Aussage dar, dass die hier beschriebenen Anlagen für eine bestimmte Person geeignet oder angemessen sind. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von 21shares.

