Vorbei die Zeiten, in denen du auf die Marktöffnung warten musstest. Phemex bringt den 24/7-Handel in die traditionelle Finanzwelt. Erfahre, wie du Gold, Aktien-Indizes und Krypto rund um die Uhr auf einer Plattform tradest.

Die Finanzmärkte befinden sich in einem Wandel. Lange Zeit existierten traditionelle Finanzmärkte (TradFi) und die Krypto-Ökonomie in getrennten Welten – isoliert durch unterschiedliche Plattformen, Handelszeiten und Nutzergruppen. Doch diese Grenzen verschwimmen zunehmend. Die Krypto-Börse Phemex integriert den Zugang zu klassischen Assets wie Aktien oder Rohstoffen.

Warum passiert das gerade jetzt? Und wie ermöglicht es dir nicht nur den Handel von Krypto, sondern auch von traditionellen Werten rund um die Uhr? Am Beispiel der neu eingeführten “TradFi-Futures” von Phemex lässt sich dieser Trend verstehen.

Aktien, Rohstoffe, Krypto: Ein Konto für alle Märkte

Wer heute aktiv handelt, blickt selten nur auf einen einzigen Chart. Globale Ereignisse sind korreliert: Zinsentscheidungen der US-Notenbank, geopolitische Spannungen oder Rohstoffpreise beeinflussen Bitcoin oft genauso stark wie den S&P 500 oder den Goldpreis.

Das Problem für Trader war bisher die Fragmentierung. Wer Krypto und Aktien handeln wollte, benötigte:

Unterschiedliche Plattformen und Apps.

Getrennte Konten mit separaten Guthaben (Balance Management).

Das Wissen um völlig unterschiedliche Handelszeiten.

Diese Trennung widerspricht zunehmend der Realität moderner Trader. Die Krypto-Märkte haben eine Erwartungshaltung etabliert: die Möglichkeit, rund um die Uhr auf Marktbewegungen zu reagieren und Risiken zu managen. Wenn am Sonntagabend wichtige Nachrichten eintreffen, will ein Trader nicht bis zur Marktöffnung am Montagmorgen warten müssen, um seine Positionen anzupassen.

Genau hier setzt Phemex an. Das Ziel ist eine vereinheitlichte Handelsumgebung, in der der Wechsel zwischen einem Bitcoin-Trade und einer Gold-Position nur einen Klick entfernt ist – ohne Kapitalverschiebung oder Plattformwechsel.

Warum traditionelle Assets plötzlich 24/7 handelbar sind

Ein häufiges Missverständnis betrifft die Handelszeiten. Viele Anleger fragen sich: “Wie kann ich am Wochenende Aktien handeln, wenn die Wall Street geschlossen ist?”

Die Antwort liegt in der Unterscheidung zwischen dem Basiswert (Spot-Markt) und Derivaten (Futures).

Traditionelle Spot-Märkte, an denen Aktien tatsächlich den Besitzer wechseln, sind an starre Infrastrukturen gebunden: Clearing-Häuser, Depotbanken und Settlement-Zyklen, die oft Tage dauern. Wenn die Börse schließt, steht dieses Räderwerk still.

Futures funktionieren anders. Es sind Verträge, die die Preisentwicklung eines Assets abbilden, ohne dass der Basiswert physisch übertragen werden muss. Da kein Eigentumsübertrag stattfindet, sind Futures nicht zwingend an die Öffnungszeiten der Spot-Börsen gebunden. Phemex nutzt genau diesen Mechanismus. Durch die Anwendung einer Krypto-nativen Infrastruktur auf traditionelle Finanzprodukte werden die “TradFi-Futures” vom starren Zeitkorsett der alten Welt befreit.

Das Ergebnis: Auf Phemex sind diese Futures 24/7 handelbar – auch nachts, am Wochenende oder an Feiertagen. Das ermöglicht neue Einstiege und Absicherungen bestehender Trades auch dann, wenn die Referenzbörsen in New York oder London geschlossen sind.

Was genau sind Phemex TradFi-Futures?

Phemex integriert mit seiner neuen Initiative keine echten Aktien oder physisches Gold in die Plattform, sondern Futures-Kontrakte auf diese Werte. Für Nutzer, die bereits mit Krypto-Derivaten (Perpetual Futures) vertraut sind, ändert sich in der Handhabung fast nichts.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

Preisbasierte Derivate: Trader spekulieren auf die Preisbewegung, besitzen aber nicht die Aktie oder das Gold selbst.

Trader spekulieren auf die Preisbewegung, besitzen aber nicht die Aktie oder das Gold selbst. Settlement in USDT: Alle Gewinne und Verluste werden im Stablecoin USDT abgerechnet. Es ist keine Umrechnung in Fiat-Währungen nötig.

Alle Gewinne und Verluste werden im Stablecoin USDT abgerechnet. Es ist keine Umrechnung in Fiat-Währungen nötig. Margin-System: Es wird dasselbe Margin- und Risikomanagement-System genutzt wie bei Krypto-Futures.

Zum Start umfasst das Angebot ausgewählte Aktien-Futures sowie Rohstoffe wie Gold und Silber. Weitere Anlageklassen sind laut Phemex bereits in Planung.

Der große Vorteil liegt in der Usability: Die Benutzeroberfläche bleibt identisch. Wer weiß, wie man einen Short auf Ethereum setzt, weiß intuitiv auch, wie man auf einen fallenden Goldkurs setzt. Order-Typen wie Limit, Market oder Conditional Orders stehen genauso zur Verfügung wie der Hebelhandel (Leverage), wobei die maximalen Hebel je nach Volatilität des Assets variieren.

Für wen ist dieses Produkt gedacht?

Die Konvergenz von TradFi und Krypto auf einer Plattform richtet sich primär an aktive Trader, die Effizienz suchen.

Es ist eine Lösung für Nutzer, die:

Bereits Krypto-Futures handeln: Sie können ihre Strategien diversifizieren, ohne eine neue Bankverbindung oder einen neuen Broker suchen zu müssen. Volatilität nutzen wollen: Durch die Möglichkeit, sowohl Long (auf steigende Kurse) als auch Short (auf fallende Kurse) zu gehen, lassen sich Marktphasen nutzen, in denen reines „HODLn“ keine Rendite bringt. Risikomanagement verstehen: Da es sich um Hebelprodukte handelt, sind Kenntnisse über Liquidation und Margin essenziell.

Auch Strategie-Trader kommen auf ihre Kosten: Die bestehenden Tools für den automatisierten Handel (Strategy Trading) sind auch für die neuen TradFi-Paare verfügbar. Copy-Trading ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht integriert, soll aber in zukünftigen Updates folgen.

Nicht Bitcoin, Gold oder Aktien: Die Zukunft ist hybrid

Der Schritt von Phemex, TradFi-Futures tief in eine Krypto-Umgebung zu integrieren, ist mehr als nur eine Produkterweiterung. Es ist ein Signal für die Zukunft der Handelsplattformen. Die strikte Trennung zwischen”alter” und “neuer” Finanzwelt löst sich auf.

Für den Trader bedeutet das vor allem eines: Mehr Freiheit. Die Freiheit, Vermögenswerteklassen nahtlos zu mischen, und die Freiheit, dann zu handeln, wenn der Markt sich bewegt – und nicht nur dann, wenn eine Glocke an der Wall Street läutet.

Zur Förderung der frühen Nutzung führt Phemex einen 0‑Gebühren‑TradFi‑Futures‑Karneval ein. Dieser bietet drei Monate lang keine Handelsgebühren, beginnend ab dem 6. Februar, für Aktien‑Futures sowie einen Anreiz‑Pool in Höhe von 100.000 US‑Dollar, der auf eine strukturierte und risikobewusste Teilnahme abzielt. Zusätzlich gibt es einen Schutz für den ersten Trade, bei dem berechtigte Nutzer einen Trading‑Bonus erhalten, falls ihr erster TradFi‑Futures‑Handel mit einem Verlust endet

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Phemex.

Hinweis: Der Handel mit Futures und Derivaten beinhaltet ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Hohe Hebelwirkungen können zu schnellen Verlusten führen.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.