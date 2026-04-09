Beim XRP-Kurs passiert auf den ersten Blick wenig, doch genau das könnte sich schnell ändern. Die Liquidität ist auf ein extremes Tief gefallen. In solchen Phasen reichen oft kleine Impulse, um plötzlich starke Bewegungen auszulösen.

XRP-Kurs: Liquidität bricht ein – was jetzt droht

XRP-Kurs: Liquidität bricht ein – was jetzt droht

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Liquidität im XRP-Markt aktuell so stark einbricht

Wie sich die Zurückhaltung der Anleger konkret zeigt

Welche Kurszonen jetzt im Fokus stehen

Der XRP-Kurs läuft aktuell seit Wochen seitwärts und kommt nicht wirklich vom Fleck. Gleichzeitig bleibt das Umfeld angespannt. Der Nahostkonflikt sorgt weiterhin für Unsicherheit an den Märkten, viele Anleger halten sich zurück und vermeiden größere Positionen. Genau in dieser Phase verändert sich die Marktstruktur spürbar. Liquidität geht deutlich zurück, Volumen bleibt niedrig und immer mehr Positionen werden geschlossen.

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