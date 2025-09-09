Der XRP-Kurs hat seit November 2024 einen bemerkenswerten Anstieg um bis zu 600 Prozent verzeichnet. Das könnte allerdings erst der Anfang sein. Erfahre, wie du die Kryptowährung jetzt sicher und komfortabel handelst.

In diesem Jahr zählt XRP bislang zu den großen Gewinnern am Kryptomarkt. Notierte der Kurs vor rund 10 Monaten noch bei 0,5 US-Dollar, erreichte der Altcoin im Juli 2025 Höchststände von mehr als 3,6 US-Dollar laut den Daten der etablierten Handelsplattform Kraken. XRP zu kaufen könnte sich weiterhin lohnen für Anleger. Erfahre im folgenden Artikel, was die Gründe sind und wie du profitieren kannst.

Die für den Bullenmarkt typische Altcoin-Season hat bislang noch keine parabolische Phase erreicht, wie sie in früheren Marktzyklen zu beobachten war. Das bedeutet, der XRP-Kurs besitzt weiterhin enormes Wachstumspotenzial. Dies verdeutlicht ein Blick auf die Altcoin-Season in den Jahren 2017 und 2021. Zwischen Juli 2017 und Januar 2018 stieg der Preis von XRP in der Spitze um mehr als 2.500 Prozent. Und zwischen Dezember 2020 und April 2021 ging es um mehr als 1.000 Prozent aufwärts.

Der Preis von XRP hat noch Potenzial

Die Zahlen zeigen zwei interessante Ergebnisse. Erstens: In einer Altcoin-Season reichen schon wenige Monate aus, um als Anleger enorme Profite erzielen zu können. Zweitens: Mit einem Plus von in der Spitze rund 600 Prozent im aktuellen Bullenmarkt scheint der XRP-Preis noch Luft nach oben zu haben. Erreicht der Altcoin etwa das Wachstum aus 2021, könnte sich der Kurs auf mehr als 5,5 US-Dollar steigern. Werden sogar Anstiege wie in der Altcoin-Season 2017 erreicht, scheint sogar die Marke von 10 US-Dollar für XRP möglich.

Anleger, die das Potenzial von XRP nutzen möchten, finden in Kraken eine der renommiertesten und sichersten Handelsplätze für Kryptowährungen. Besonders attraktiv ist eine Anmeldung für Anleger jetzt, da zusätzlich eine attraktive Prämie von 20 Euro in XRP erhältlich ist. Allerdings handelt es sich dabei um eine begrenzte Sonderaktion bis Ende September 2025, sodass Interessenten, die jetzt die Chancen von XRP nutzen möchten, keine Zeit verlieren sollten.

Sichere dir einen 20 Euro Bonus in XRP auf Kraken

Die Anmeldung auf Kraken ist dabei kinderleicht und in kürzester Zeit erledigt. Der Prozess ist in wenigen Schritten abgeschlossen und das unter Einhaltung von KYC-Vorschriften. So kannst du als Anleger schnell mit dem Handel von XRP starten. Um dir die Prämie zu sichern, zahlst du über den Weg deiner Wahl (etwa PayPal oder SEPA-Überweisung) Geld auf dein Kraken-Konto ein und tätigst den Kauf einer beliebigen Kryptowährung für mindestens 100 Euro. Damit hast du bereits alle Bedingungen erfüllt, um den 20 Euro Bonus in Form von XRP zu bekommen.

Bevorzugst du lieber eine andere Kryptowährung als XRP kannst du dir den Bonus ebenfalls sichern. Wähle aus dem breiten Angebot von mehr als 300 Kryptowährungen einfach deinen Favoriten aus und lasse dir den Bonus auf dein Konto gutschreiben. Wer langfristig und mit wenig Risiko Krypto auf Kraken handeln möchte, wählt den bequemen Kauf am Spot-Markt und kann sich entspannt zurücklehnen und die Kursentwicklung beobachten.

Handle über 300 Kryptowährungen und nutze Trading-Chancen

Neben dem schlichten Kauf von Krypto bietet dir Kraken auch die Möglichkeit an, XRP und andere Kryptowährung mit Margin Trading zu handeln. Durch einen Hebel deiner Wahl lässt sich auch mit wenig Einsatz eine große Handelsposition aufbauen. So musst du nur einen kleinen Teil deines Kapitals einsetzen, um beachtliche Gewinne erzielen zu können. Fortschrittliche Trader finden mit Kraken Pro erweiterte Handelsfunktionen. Allerdings sollten nur erfahrene Anleger das Instrument des Tradings wählen, da dies mit deutlichen Verlustrisiken verbunden ist.

Suchst du eine sichere und nutzerorientierte Handelsplattform, ist Kraken der Anbieter deiner Wahl. Nutze jetzt die zeitlich begrenzte Chance, dir 20 Euro in XRP zu sichern und profitiere von den vielfältigen Chancen des Kryptomarktes. Ob als Trader oder als konservativer Anleger – Kraken bietet dir immer das beste Setup für deine individuellen Anforderungen.

