Stablecoins werden erwachsen – und könnten das digitale Bezahlen in der Schweiz und weltweit revolutionieren.

Von Zürich nach São Paulo, von Remittance bis Online-Shopping: Kryptowährungen sind längst mehr als ein Spekulationsobjekt. Vor allem sogenannte Stablecoins, deren Wert an Fiatwährungen wie den US-Dollar gekoppelt ist, gewinnen rasant an Relevanz im Zahlungsverkehr. Laut einem aktuellen Bericht von Artemis wurden zwischen Januar 2023 und Februar 2025 weltweit über 94 Milliarden US-Dollar an Transaktionen mit Stablecoins abgewickelt – Tendenz steigend.

Im Zentrum dieses Trends steht Binance Pay, das globale Zahlungstool des weltweit größten Kryptoanbieters Binance.

Was ist Binance Pay?

Binance Pay ist ein kontaktloses Zahlungssystem, das es Nutzer:innen und Händler:innen ermöglicht, Krypto in Echtzeit zu senden und zu empfangen – komplett gebührenfrei – ohne Gas-Fees. Die Zahlungslösung unterstützt über 400 Kryptowährungen und wird mittlerweile von über 32.000 Händlern und 45 Millionen aktiven zahlenden Nutzer:innen verwendet – allein 2024 wuchs die Nutzerbasis um beeindruckende 226 Prozent.

Krypto als Alternative zu teuren Überweisungen

Besonders spannend: Der Einsatz im Bereich internationaler Geldtransfers (Remittances). Seit 2022 wurden über 26 Milliarden US-Dollar via Binance Pay transferiert – und laut Berechnungen sparten Nutzer:innen dabei über 1,75 Milliarden US-Dollar an Gebühren im Vergleich zu klassischen Finanzsystemen.

Zum Vergleich:

Klassische Auslandsüberweisung: Ø 12,70 US-Dollar Gebühren

Binance Pay mit Stablecoins: ca. 0,00025 US-Dollar

Ein System, das also nicht nur günstiger, sondern auch schneller und inklusiver funktioniert – insbesondere in Ländern mit instabilen Währungen oder schwacher Bankeninfrastruktur. Doch auch in der Schweiz kann das für Expats und internationale Freelancer ein echter Gamechanger sein.

Stablecoins auf dem Vormarsch

Stabile Kryptowährungen gewinnen global an Akzeptanz:

239 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung (Mai 2025)

Marktkapitalisierung (Mai 2025) 150 Millionen Wallets , 10 Mio. davon mit täglicher Aktivität

, 10 Mio. davon mit täglicher Aktivität 36 Milliarden US-Dollar an B2B-Zahlungen jährlich

Auch große Banken wie Deutsche Bank oder Deloitte sprechen vom „Durchbruchsjahr der Stablecoins“.

„Stablecoins sind nicht mehr nur eine Krypto-Innovation – sie sind ein integraler Bestandteil der globalen Zahlungszukunft“, so ein Sprecher von Binance.

Schweiz als Krypto-Hotspot mit Potenzial

Die Schweiz – insbesondere Städte wie Zug oder Zürich – gilt schon lange als Krypto-freundlich. Unternehmen, Freelancer:innen und digitale Nomad:innen könnten besonders vom gebührenfreien und schnellen Bezahlsystem profitieren. Mit der Option, in USDT, BUSD oder USDC zu zahlen, entfällt zudem das Risiko von Kursschwankungen, wie man sie etwa vom Bitcoin kennt.

Apropos Bitcoin: Auch wenn Binance Pay auf Stablecoins fokussiert ist, gehört Bitcoin weiterhin zu den unterstützten Währungen – für alle, die Wert auf dezentrale, transparente Zahlungsformen legen.

Fazit: Mehr als nur ein Feature – ein Wandel im digitalen Bezahlen

Ob in der Schweiz oder weltweit: Binance Pay zeigt, wie Kryptozahlungen einfach, sicher und alltagstauglich funktionieren können – mit echtem Mehrwert gegenüber klassischen Methoden. Das System macht internationale Zahlungen für viele Nutzer:innen zugänglicher und bringt die Kryptoökonomie näher an den Mainstream.

