Du möchtest von der aktuellen Rallye bei Bitcoin, Ethereum und Co. noch stärker profitieren? Dann solltest du wissen, was Margin Trading ist.

Bitcoin eilt von Rekord zu Rekord und auch die Altcoins kommen in der aktuellen Rallye am Kryptomarkt immer mehr in Fahrt. Mit dem neuen Margin Trading auf Bitpanda kannst du diese Marktphase gezielt nutzen – mit bis zu 10-facher Hebelwirkung auf über 100 Kryptowährungen. So können aus einem Gewinn von 20 Prozent bis zu 200 Prozent werden.

Steigere Gewinne bei Bitcoin und Ethereum mit Margin Trading

In diesem Sommer läuft der Kryptomarkt richtig heiß: Mit einer globalen Marktkapitalisierung von mehr als 4 Billionen US-Dollar und einem Bitcoin-Kurs von aktuell weit über 100.000 US-Dollar erlebt der Sektor eine der stärksten Aufwärtsbewegungen seiner Geschichte. Gleichzeitig rollt eine neue Altcoin-Season heran: Ethereum, Solana, XRP und viele aufstrebende Projekte verzeichneten zuletzt deutliche prozentuale Kursgewinne innerhalb weniger Wochen. Genau in dieser Phase bietet Bitpanda ein Feature, das es Tradern erlaubt, ihre Marktchancen zu vervielfachen: Margin-Trading mit bis zu 10x Leverage.

Der Grundgedanke dahinter ist einfach, aber kraftvoll: Du handelst nicht nur mit deinem verfügbaren Guthaben, sondern erweiterst deine Position durch zusätzliches Kapital, das dir Bitpanda leiht. Deine eigene Einlage fungiert als Sicherheit – die sogenannte Margin – und mithilfe des Hebels vervielfachst du deine Marktexponierung. Statt beispielsweise 1.000 € Eigenkapital zu binden, kannst du mit 200 € und 5-fachem Hebel dieselbe Positionsgröße erreichen. Besonders in einem Bullenmarkt mit starkem Aufwärtstrend können prozentuale Kursbewegungen so zu überproportionalen Gewinnen führen.

Handel mit bis zu 10X-Hebel am Spot-Markt

Bitpanda setzt dabei voll auf echten Spot-Handel: Du kaufst das zugrunde liegende Asset – ob Bitcoin, Ethereum, Solana oder einer der mehr als 100 anderen gelisteten Coins – direkt mit Hebelwirkung, anstatt in derivative Produkte wie CFDs zu investieren (im Unterschied zu Bitpanda Leverage).

Das bedeutet, du profitierst direkt von der realen Kursentwicklung am Markt. Je nachdem, wie liquide ein Asset ist, kannst du zwischen unterschiedlich hohen Hebelstufen wählen: 2x, 3x, 5x oder bei den großen Coins sogar 10x. Bei Branchengrößen wie BTC oder ETH steht dir also die maximale Handels-Power zur Verfügung, während bei kleineren und oftmals volatileren Altcoins der Hebel moderater ausfällt, um Kursrisiken für Anleger zu reduzieren.

Niedrige Gebühren, komfortable Nutzung

Der Einstieg ist unkompliziert: Du wählst in der Bitpanda App oder im Web einfach die Kategorie “Leverage”, entscheidest dich für das Asset und stellst Einsatz und Hebel ein. Einen Umweg über Stablecoins musst du nicht gehen – der systeminterne Tausch in einen EUR-Stablecoin erfolgt automatisch und gebührenfrei, sobald du den Trade startest. Die Kostenstruktur ist dabei traderfreundlich gestaltet: 0 % Kaufgebühr, eine Verkaufsgebühr von lediglich 0,3 % und eine Finanzierungsgebühr von 0,03 % alle vier Stunden, also 0,18 % pro Tag. Liquidationsgebühren fallen nur an, wenn dein Margin-Level unterschritten wird und eine automatische Positionsschließung erfolgt.

Im aktuellen Marktumfeld kann dieses Feature besonders interessant sein: Bei Bitcoin-Preisen jenseits der 100.000‑US‑Dollar-Marke und einer starken Altcoin-Performance, ist Flexibilität ein entscheidender Faktor. Margin Trading auf Bitpanda erlaubt dir, sowohl auf kurzfristige Ausbrüche zu reagieren als auch mittel- bis langfristige Trends zu verstärken. Der Handel ist zudem nicht nur auf steigende Kurse beschränkt – die Integration von Short-Positionen befindet sich in Entwicklung. Damit wirst du künftig auch von Korrekturphasen oder Bärenmärkten profitieren können.

Schritt für Schritt: So startest du Margin Trading auf Bitpanda

Registrieren – Melde dich kostenlos bei Bitpanda an, um mit dem Margin Tradin beginnen zu können

– Melde dich kostenlos bei Bitpanda an, um mit dem Margin Tradin beginnen zu können Einzahlen – Lade Guthaben auf dein Bitpanda-Konto. Du musst keine Stablecoins separat kaufen; der notwendige EUR-Stablecoin wird gebührenfrei und automatisch gestellt.

– Lade Guthaben auf dein Bitpanda-Konto. Du musst keine Stablecoins separat kaufen; der notwendige EUR-Stablecoin wird gebührenfrei und automatisch gestellt. Traden – Gehe im Leverage-Tab zu “Margin”, wähle das Asset, den Einsatzbetrag und deinen gewünschten Leverage-Level.

– Gehe im Leverage-Tab zu “Margin”, wähle das Asset, den Einsatzbetrag und deinen gewünschten Leverage-Level. Verwalten – Überwache deine Positionen regelmäßig und reagiere auf Marktbewegungen, um Liquidationen zu vermeiden.

Sinkt das Margin Level unter eine bestimmte Schwelle (den Liquidationswert), wird deine Position automatisch geschlossen. Die übrig gebliebenen Assets nach der Liquidation werden deiner Wallet gutgeschrieben.

Bitpanda informiert dich per Push-Nachricht und E-Mail, wenn deine Position in Gefahr ist. Du kannst dann:

zusätzliches Kapital nachschießen, um die Margin zu erhöhen, oder

einen Teil deiner Position schließen, um Risiko zu reduzieren.

Nutze Margin Trading per App oder auf dem PC

Ein weiterer Vorteil: Alle Funktionen sind nahtlos in die bekannte Bitpanda-Oberfläche integriert. Ob am Desktop oder mobil – du kannst jederzeit Trades platzieren, Positionen verwalten und deine Hebelstärke anpassen. Künftig werden auch Take-Profit- und Stop-Loss-Orders verfügbar sein, um Gewinne automatisch zu sichern oder Ausstiegsniveaus vordefiniert festzulegen.

Gerade im August 2025, wo der Kryptomarkt mit hohem Momentum wächst, die Altcoin-Season Fahrt aufnimmt und Bitcoin auf nie dagewesene Preisbereiche zusteuert, kann Margin Trading im wahrsten Sinne des Wortes ein entscheidender Hebel für Trader sein, die ihre Gewinne im Bullrun maximieren möchten. Wer die Marktzyklen erkennt, Trends identifiziert und eine klare Strategie verfolgt, bekommt mit Bitpanda Margin Trading ein modernes Werkzeug an die Hand, um das aktuelle Marktumfeld bestmöglich auszunutzen.

Starte jetzt mit Bitpanda Margin Trading im Bullrun durch

Nutze die Dynamik von Bitcoin und der Altcoin-Season – starte noch heute mit dem Margin Trading auf Bitpanda und sichere dir bis zu 10x Leverage auf über 100 Assets.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Bitpanda

Disclaimer:

Beim Margin Trading werden Krypto-Assets geliehen, um potenzielle Gewinne und Verluste zu vergrößern. Selbst kleine Preisänderungen können zu Margin Calls oder zur Liquidation führen, was möglicherweise den Verlust deines gesamten Kapitals zur Folge hat. Die Gebühren für die Kreditaufnahme fallen alle 4 Stunden an und wirken sich negativ auf deine Margin aus. Margin Trading ist nur für erfahrene Trader geeignet. Stelle sicher, dass du die Risiken verstehst und erhebliche oder vollständige finanzielle Verluste tragen kannst. Trade niemals mit Geld, dessen Verlust du dir nicht leisten kannst.

