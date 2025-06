Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der Kryptomarkt hat den Mai mit einer positiven Entwicklung abgeschlossen. Nach einer Phase steigender Kurse und positiver Marktstimmung beginnt nun der Juni mit einer stabilen Konsolidierung. Trotz kurzfristiger Zurückhaltung bleibt die Risikobereitschaft vieler Anleger hoch. Davon könnten insbesondere neue Projekte im Presale-Segment profitieren. Einige dieser Coins verzeichnen bereits in der Frühphase eine beachtliche Nachfrage – und zeigen Anzeichen für wachsendes Momentum.

BTC Bull (BTCBULL)

Im Juni rückt der Krypto-Presale von BTCBULL besonders in den Fokus, da dieser im laufenden Monat auch seinen Vorverkauf beenden wird. Während Bitcoin seinen Status als Leitwährung im Kryptosektor festigt und zuletzt mit einem neuen Allzeithoch nahe 112.000 US-Dollar für Aufmerksamkeit sorgte, bringt BTCBULL ein Konzept auf den Markt, das Altbewährtes mit spekulativer Dynamik kombiniert. Statt lediglich den Bitcoin-Hype zu spiegeln, bindet BTCBULL reale Anreizsysteme an die Kursentwicklung von BTC – ein seltener Ansatz im sonst oft oberflächlichen Memecoin-Segment. So dürfte BTCBULL der einzige Memecoin sein, der echte Bitcoins verschenkt.

Konkret belohnt BTCBULL seine Investoren mit echten Bitcoin-Airdrops, sobald bestimmte Meilensteine beim BTC-Kurs überschritten werden. Ab 150.000 US-Dollar, später auch bei 200.000 oder 250.000 US-Dollar, erhalten Tokenhalter anteilig BTC. Wer früh einsteigt, kann sich also größere Belohnungen sichern. Parallel werden bei Überschreiten der Marke von 125.000 US-Dollar systematisch Token verbrannt, was zu einer künstlichen Verknappung führt. Das könnte sich langfristig kurssteigernd auswirken.

Unterstützt wird das Ökosystem von einem attraktiven Staking-Modell. Aktuell liegt die Rendite laut Projektangaben bei rund 60 Prozent APY. Auch technisch zeigt sich das Projekt durchdacht: Als ERC-20-Token ist $BTCBULL auf Ethereum beheimatet, was einfache Verwahrung und Zugänglichkeit gewährleistet.

Die hohe Nachfrage im Vorverkauf – fast 7 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert – zeigt, dass BTCBULL die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich zieht. Der Presale läuft weiter, der Preis steigt regelmäßig. Akzeptiert werden ETH, USDT und BNB für den Token-Swap. Wer vom Bitcoin-Bullenmarkt profitieren möchte, könnte in BTCBULL eine Alternative entdecken.

Solaxy (SOLX)

Im Juni richtet sich der Blick vieler Anleger wohl auch auf ein Projekt, das die Skalierbarkeit von Solana revolutionieren will: Solaxy. Denn über 45 Millionen US-Dollar Raising Capital sprechen für sich. Nur die wenigsten Krypto-Presales werden jemals derartige Sphären erreichen.

Während Ethereum längst auf Layer-2-Lösungen setzt, um Transaktionen effizienter zu gestalten, fehlte Solana bislang eine vergleichbare Technologie. Solaxy schließt nun diese Lücke – mit einem modularen Layer-2-Ansatz, der hohe Netzwerkauslastungen abfedern und die Performance des Ökosystems langfristig sichern soll.

Die Grundidee: Transaktionen werden nicht direkt auf der Hauptchain verarbeitet, sondern zunächst Off-Chain gebündelt. Erst danach gelangen sie als komprimierte Pakete in das Solana-Mainnet – ein Verfahren, das aus dem Ethereum-Ökosystem bekannt ist. Durch dieses sogenannte Rollup-Prinzip lassen sich Transaktionen schneller und kosteneffizienter durchführen, ohne Einbußen bei der Sicherheit. Das Ziel ist klar: eine performantere Infrastruktur für dezentrale Anwendungen auf Solana, ohne die niedrigen Gebühren zu opfern.

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Hyperlane-Bridge. Dabei handelt es sich um eine leistungsstarke Bridge, die Solaxy mit weiteren Netzwerken wie Ethereum, Base oder Arbitrum verbindet. Damit werden erstmals Interaktionen zwischen Solana und anderen Chains in Echtzeit möglich.

Zusätzlich bietet Solaxy ein eigenes Launchpad für neue Projekte. Diese können hier ihre Token direkt auf der Layer-2 einführen – mit nativer Unterstützung für Wallets, Blockchain-Explorer und Entwickler-Infrastruktur. Diese All-in-One-Architektur soll ein nachhaltiges Ökosystem fördern, das über die bloße Skalierung hinausgeht.

Der native Token SOLX befindet sich aktuell im Vorverkauf. Investoren können über die Website mit ETH, USDT, BNB oder SOL teilnehmen. Im Juni bietet sich damit die letzte Gelegenheit, früh in die erste Solana-L2 zu investieren. Denn Mitte des Monats wird der Presale enden.

Snorter (SNORT)

Der Juni 2025 markiert für das Krypto-Projekt Snorter eine Phase mit hoher Dynamik. Denn Ende Mai startete der Presale. Nun wächst das Interesse an spezialisierten Trading-Tools wie Snorter. Das Projekt positioniert sich als innovativer Telegram-Bot, der nicht nur durch sein Meme-inspiriertes Branding auffällt, sondern vor allem durch eine Vielzahl professioneller Funktionen überzeugt. In kurzer Zeit flossen über 400.000 US-Dollar in den Vorverkauf.

Snorter will weit mehr sein als ein einfacher Swap-Bot. Die Plattform ermöglicht unter anderem automatisierte Sniping-Orders, Stop-Loss-Funktionen, Wallet-Tracking und Copy-Trading, und dass direkt innerhalb der Telegram-Oberfläche. Diese Kombination aus Einfachheit und technischer Tiefe spricht besonders Trader an, die auch in volatilen Phasen effizient handeln möchten. Zusätzlich schützt eine integrierte Sicherheitsanalyse vor problematischen Token-Verträgen. Krypto-Trader findet in Snorter also ein Tool mit starkem Mehrwert.

Technisch basiert Snorter auf dem Solana-Netzwerk, verfolgt aber einen Multi-Chain-Ansatz. Die Einbindung weiterer Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Base und Polygon ist bereits in Planung. Im Zentrum steht der SNORT-Token, der nicht nur einen Zugang zu Premium-Funktionen gewährt, sondern auch für Gebührenreduktionen und Staking nutzbar ist. 60 Prozent der insgesamt 500 Millionen SNORT-Tokens sind für den gestaffelten Presale reserviert. Hier kann sich die Community also bereits gezielt am neuen Telegram-Bot für Trader beteiligen.

Auch im Juni richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte mit realem Nutzen und technologischem Vorsprung. Snorter erfüllt nach der Vision beide Kriterien – und bietet zugleich eine niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit. Der SNORT Token ist direkt über die Website erhältlich, akzeptiert werden ETH, SOL, USDT, USDC, BNB und Kreditkarten.

