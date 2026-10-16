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Derivatemarkt wächst 

Rund um die Uhr statt Börsenschluss: Ripple setzt auf Hyperliquid

Ripple baut sein Geschäft mit institutionellen Investoren weiter aus. Eine neue Integration könnte die Grenzen zwischen Wall Street und DeFi verschieben.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Brad Garlinghouse

Beitragsbild: picture alliance

 | Ripple ist bekannt für seine institutionellen Partnerschaften

Ripple erweitert sein Angebot für institutionelle Investoren und ermöglicht künftig den Handel mit Derivaten auf mehr als 100 traditionelle Finanzmärkte. Dazu gehören Aktien, Börsenindizes, ETFs sowie Rohstoffe und Devisen. Die Geschäfte können rund um die Uhr abgewickelt werden, auch außerhalb der regulären Börsenzeiten.

Das neue Angebot läuft über Ripple Prime, die auf institutionelle Kunden ausgerichtete Handelsplattform des Unternehmens. Zum Einsatz kommen Perpetual Swaps, deren Wert sich an den Kursen klassischer Anlageklassen orientiert und die kein festes Ablaufdatum besitzen. Abgewickelt werden die Geschäfte über Trade.xyz auf der dezentralen Handelsplattform Hyperliquid. Zu den ersten Nutzern gehört bereits das amerikanische Handelsunternehmen Virtu.

Ripple baut Zusammenarbeit mit Hyperliquid weiter aus

Ein Vorteil für institutionelle Investoren liegt in der gemeinsamen Verwaltung ihrer Sicherheiten. Über das Cross-Margining können Kunden verschiedene Handelspositionen mit einem gemeinsamen Kapitalbestand absichern, anstatt für jede Anlageklasse gesondert Geld hinterlegen zu müssen. Als Sicherheit lässt sich dabei auch Ripples eigener Stablecoin RLUSD verwenden.

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“RWA-Swaps sind die Schnittstelle zwischen traditionellen und digitalen Märkten. Institutionelle Anleger wünschen sich Zugang zu Aktien, Rohstoffen und Währungen und gleichzeitig die Vorteile der digitalen Infrastruktur: ständiger Zugriff und Effizienz. Ripple Prime ist für den Betrieb in beiden Welten konzipiert und verfügt über umfassende Erfahrung im Clearing von Transaktionen sowie im Management digitaler Sicherheiten und Risiken an verschiedenen Handelsplätzen – rund um die Uhr”, so Michael Higgins, International CEO von Ripple Prime.

Und weiter: “Mit RWA-Swaps ermöglichen wir unseren Kunden die Umsetzung immer komplexerer Handelsstrategien und ein aktives Portfoliomanagement, um auf die Dynamik der heutigen globalen Märkte zu reagieren.“

Die neuen Kontrakte ermöglichen es professionellen Händlern, auf steigende oder fallende Kurse traditioneller Vermögenswerte zu setzen, ohne diese direkt erwerben zu müssen. Besonders interessant ist der Handel außerhalb der üblichen Börsenzeiten, wenn beispielsweise am Wochenende politische Ereignisse die Aktien- oder Rohstoffmärkte beeinflussen.

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