Ripple baut sein Geschäft mit institutionellen Investoren weiter aus. Eine neue Integration könnte die Grenzen zwischen Wall Street und DeFi verschieben.

Rund um die Uhr statt Börsenschluss: Ripple setzt auf Hyperliquid

Rund um die Uhr statt Börsenschluss: Ripple setzt auf Hyperliquid

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple erweitert Handelsangebot für institutionelle Investoren mit Derivaten auf über 100 Finanzmärkte. â³

Geschäfte können rund um die Uhr abgewickelt werden, auch außerhalb der regulären Börsenzeiten. â³

Neue Perpetual Swaps bieten Zugang zu traditionellen Anlageklassen ohne festes Ablaufdatum. â³

Cross-Margining ermöglicht effiziente Verwaltung von Sicherheiten über verschiedene Handelspositionen.

Ripple erweitert sein Angebot für institutionelle Investoren und ermöglicht künftig den Handel mit Derivaten auf mehr als 100 traditionelle Finanzmärkte. Dazu gehören Aktien, Börsenindizes, ETFs sowie Rohstoffe und Devisen. Die Geschäfte können rund um die Uhr abgewickelt werden, auch außerhalb der regulären Börsenzeiten.

2026 is the year of RWA perps, and today, @Ripple Prime is enabling institutional clients to trade and settle RWA swaps against over 100 reference markets, cross-margined against other asset classes 24/7.



Single counterparty relationship, centralized risk management and… — Ripple (@Ripple) October 15, 2026

Das neue Angebot läuft über Ripple Prime, die auf institutionelle Kunden ausgerichtete Handelsplattform des Unternehmens. Zum Einsatz kommen Perpetual Swaps, deren Wert sich an den Kursen klassischer Anlageklassen orientiert und die kein festes Ablaufdatum besitzen. Abgewickelt werden die Geschäfte über Trade.xyz auf der dezentralen Handelsplattform Hyperliquid. Zu den ersten Nutzern gehört bereits das amerikanische Handelsunternehmen Virtu.

Ripple baut Zusammenarbeit mit Hyperliquid weiter aus

Ein Vorteil für institutionelle Investoren liegt in der gemeinsamen Verwaltung ihrer Sicherheiten. Über das Cross-Margining können Kunden verschiedene Handelspositionen mit einem gemeinsamen Kapitalbestand absichern, anstatt für jede Anlageklasse gesondert Geld hinterlegen zu müssen. Als Sicherheit lässt sich dabei auch Ripples eigener Stablecoin RLUSD verwenden.

“RWA-Swaps sind die Schnittstelle zwischen traditionellen und digitalen Märkten. Institutionelle Anleger wünschen sich Zugang zu Aktien, Rohstoffen und Währungen und gleichzeitig die Vorteile der digitalen Infrastruktur: ständiger Zugriff und Effizienz. Ripple Prime ist für den Betrieb in beiden Welten konzipiert und verfügt über umfassende Erfahrung im Clearing von Transaktionen sowie im Management digitaler Sicherheiten und Risiken an verschiedenen Handelsplätzen – rund um die Uhr”, so Michael Higgins, International CEO von Ripple Prime.

Und weiter: “Mit RWA-Swaps ermöglichen wir unseren Kunden die Umsetzung immer komplexerer Handelsstrategien und ein aktives Portfoliomanagement, um auf die Dynamik der heutigen globalen Märkte zu reagieren.“

Die neuen Kontrakte ermöglichen es professionellen Händlern, auf steigende oder fallende Kurse traditioneller Vermögenswerte zu setzen, ohne diese direkt erwerben zu müssen. Besonders interessant ist der Handel außerhalb der üblichen Börsenzeiten, wenn beispielsweise am Wochenende politische Ereignisse die Aktien- oder Rohstoffmärkte beeinflussen.