Payward verfolgt ehrgeizige Pläne für den europäischen Markt. Ein neuer Zukauf soll den Weg für klassische Bankgeschäfte ebnen.

Payward vor der Banken-Übernahme: Kraken-Mutter will in Europa weiter wachsen

Payward vor der Banken-Übernahme: Kraken-Mutter will in Europa weiter wachsen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Payward übernimmt die finnische Finanzholding Saldo Finance Oy zur Expansion in Europa. â³

Die Übernahme ermöglicht Zugang zu einer europäischen Banklizenz und neuen Finanzprodukten. â³

Saldo Bank ist bereits in mehreren europäischen Ländern aktiv und bietet innovative Banklösungen an.

Der Abschluss der Transaktion ist für 2027 geplant, unterliegt jedoch noch der Genehmigung durch Aufsichtsbehörden.

Der Kraken-Mutterkonzern Payward baut sein Bankgeschäft in Europa aus und übernimmt dafür die finnische Finanzholding Saldo Finance Oy, zu der die litauische Saldo Bank gehört. Eine entsprechende verbindliche Kaufvereinbarung wurde am Mittwoch unterzeichnet. Durch die Übernahme erhält Payward Zugang zu einer europäischen Banklizenz und könnte sein Angebot künftig um verzinste Einlagen sowie klassische Kreditprodukte erweitern. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.

Die Saldo Bank ist bereits in Litauen, Finnland, Schweden und Deutschland aktiv und verfügt zusätzlich über eine Genehmigung für den niederländischen Markt. Der Abschluss der Transaktion ist für 2027 vorgesehen, wobei die zuständigen Aufsichtsbehörden dem Geschäft noch zustimmen müssen. Über den Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Payward will Bankgeschäft in Europa ausweiten

Hinter Payward steht das Unternehmen, das auch die Infrastruktur der Krypto-Börse Kraken betreibt. Mit Payward Banking verfügt der Konzern bereits über ein eigenes Bankgeschäft, über das bislang Kredite im Umfang von mehr als zwei Milliarden US-Dollar vergeben wurden. Hinzu kommen eine E-Geld-Lizenz der irischen Zentralbank und ein eingeschränkter Zugang zum Zahlungssystem der US-Notenbank Federal Reserve.

“Eine Banklizenz ist nur so viel wert wie das, was man darauf aufbaut. Payward hat über Jahre regulierte Infrastruktur in den USA und in Europa geschaffen. Die Infrastruktur der Saldo Bank war von Anfang an europaweit angelegt und ermöglicht innovative Banklösungen, etwa eingebettete Dienste für andere Fintechs. Verbindet man diese Fähigkeiten mit unserer Präsenz in fünf Märkten, können deutlich mehr Kunden das gesamte Angebot beider Unternehmen nutzen: Bankgeschäft, Zahlungsverkehr und Kredite aus einer Hand“, so Jarkko Mäensivu, President der Saldo Bank.

Neben klassischen Bankprodukten eröffnet die Übernahme weitere Möglichkeiten für das Geschäft mit anderen Finanzunternehmen. Die Saldo Bank bietet bereits in Deutschland und Finnland Embedded Lending-Dienstleistungen an, bei denen Fintechs Kreditangebote direkt in ihre eigenen Plattformen integrieren können.