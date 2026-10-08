Hinter den aktuellen Plänen steckt mehr als nur eine technische Änderung. Für den XRP Ledger könnte daraus ein deutlich breiteres Einsatzfeld entstehen.

Mehr Nutzen für XRP – könnte genau das die nächste größere Rallye auslösen?

Mehr Nutzen für XRP – könnte genau das die nächste größere Rallye auslösen?

Auf dem XRP Ledger könnte bald ein neuer Anwendungsbereich hinzukommen. Validatoren stimmen derzeit über XLS-66 ab, einen Vorschlag für natives Lending. Damit könnten Nutzer Vermögenswerte direkt über das Netzwerk verleihen und leihen, ohne dafür auf externe Kreditplattformen ausweichen zu müssen. David Schwartz (ehemaliger Ripple CTO) sieht darin viel Potenzial, betont aber auch, dass bislang kaum jemand mit der neuen Funktion gearbeitet hat.

Lending is about to go live on the XRP Ledger.@JoelKatz : "Nobody's done anything with it yet." 👇

First mover advantage is sitting right there.



Lending & Borrowing track · XRPL Hackathon ·

NYC · Oct 24–25

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An diesem Punkt setzt Hugo Philion, CEO von Flare, an: Er hält die Chance für noch größer als Schwartz und verweist auf externe Infrastruktur, die sich mit dem XRP Ledger verbinden lässt. Flare will Lending nicht nur über native XRPL-Funktionen ermöglichen, sondern eigene Lösungen bereitstellen, die zusätzliche Smart Contract Funktionen schaffen sollen.

XRP Lending könnte deutlich größer werden

Schwartz bezeichnet Lending als eines der wichtigsten Bedürfnisse in einem Finanzsystem. Sollte XLS-66 aktiviert werden, könnten neue Kreditmärkte direkt auf dem Ledger entstehen und XRP dadurch über den bisherigen Zahlungsfokus hinaus eingesetzt werden.

Flare verfolgt dabei einen anderen Weg. Über “Protocol Managed Wallets” und den eigenen Confidential Compute Stack sollen XRP-Halter ihre Coins für Kredite einsetzen können, ohne klassische Cross Chain Bridges nutzen zu müssen. Die Vermögenswerte bleiben damit näher an ihrer ursprünglichen Umgebung.

Erste Nachfrage ist bereits sichtbar: Über die Flare-Infrastruktur wurden 7,95 Millionen US-Dollar in RLUSD aufgenommen, besichert durch 10,8 Millionen Wrapped-XRP. Allerdings verteilen sich rund 93 Prozent dieser Schulden auf nur drei Adressen, weshalb die Zahlen bislang nur begrenzt zeigen, wie breit das Interesse wirklich ist.

Spannend wird deshalb, wie sich der Markt entwickelt, sobald natives Lending auf dem XRP Ledger tatsächlich startet. Dann könnten zwei Modelle nebeneinander stehen: direkte Kreditfunktionen auf dem Ledger und externe Lösungen wie Flare. Für den Ripple-Coin könnte das vor allem eine breitere Nutzung als Sicherheit bedeuten, was die Nachfrage und damit auch den XRP-Kurs stützen dürfte.