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Kursanalyse 

Ripple-Kurs: Übernehmen die Bären jetzt wieder das Ruder?

Der XRP-Kurs rutscht auf ein neues Monatstief ab. Für das Käuferlager rücken nun folgende charttechnisch wichtige Unterstützungsmarken in den Fokus.

Stefan Lübeck
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XRP-Münze vor roten Zahlen im Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ripple rutscht aktuell deutlich gen Süden ab

Die Kryptowährung Ripple (XRP) konnte sich bislang weiterhin nicht nachhaltig gen Norden freischwimmen. Aktuell droht der XRP‑Kurs, die 20-Tagelinie aufzugeben. Ist die Aufwärtsbewegung damit in Gefahr? Um die Chance auf eine bullishe Trendbewegung zu wahren, muss der Top-10 Altcoin zwingend folgende Unterstützungsmarken verteidigen.

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