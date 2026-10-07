Der XRP-Kurs rutscht auf ein neues Monatstief ab. Für das Käuferlager rücken nun folgende charttechnisch wichtige Unterstützungsmarken in den Fokus.

Ripple-Kurs: Übernehmen die Bären jetzt wieder das Ruder?

Ripple-Kurs: Übernehmen die Bären jetzt wieder das Ruder?

Die Kryptowährung Ripple (XRP) konnte sich bislang weiterhin nicht nachhaltig gen Norden freischwimmen. Aktuell droht der XRP‑Kurs, die 20-Tagelinie aufzugeben. Ist die Aufwärtsbewegung damit in Gefahr? Um die Chance auf eine bullishe Trendbewegung zu wahren, muss der Top-10 Altcoin zwingend folgende Unterstützungsmarken verteidigen.

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