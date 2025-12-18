Mit extrem niedrigen Gebühren, MiCA-Regulierung und einem 50-Euro-Willkommensbonus will die Krypto-Börse Finst den deutschen Markt aufmischen. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Der Markt für Kryptowährungen in Deutschland gilt als besonders wettbewerbsintensiv. Für viele Anleger ist die Vielzahl an Plattformen jedoch schwer zu durchschauen – vor allem, weil hohe und oft intransparente Gebühren im Alltag leicht übersehen werden. Genau hier setzt die niederländische Krypto-Börse Finst an. Mit dem offiziellen Markteintritt in Deutschland positioniert sich das MiCA-lizenzierte Unternehmen bewusst gegen teure, etablierte Anbieter. Das erklärte Ziel: maximale Transparenz, höchste Sicherheitsstandards und nach eigenen Angaben die niedrigsten Handelsgebühren am Markt.

Radikal einfache Gebührenstruktur: Bis zu 91 Prozent günstiger handeln

Im Zentrum des Angebots von Finst steht eine besonders schlanke und günstige Kostenstruktur. Pro Transaktion fällt eine feste Handelsgebühr von lediglich 0,15 Prozent an. Zusätzliche Kosten oder versteckte Gebühren gibt es nicht. Insbesondere auf sogenannte Spreads verzichtet Finst vollständig. Dabei handelt es sich um die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis, die bei vielen Brokern kaum sichtbar ist, aber eine relevante zusätzliche Einnahmequelle darstellt. Durch den vollständigen Verzicht auf Spreads will Finst eine bislang ungewohnte Kostentransparenz schaffen.

Wie groß der finanzielle Unterschied sein kann, zeigt eine unternehmensinterne Vergleichsstudie: Beim Kauf von Bitcoin im Wert von 1.000 Euro zahlen Nutzer bei Finst lediglich 1,50 Euro Gebühren. Bei sechs großen Wettbewerbern liegen die durchschnittlichen Kosten für dieselbe Transaktion laut Finst bei 15,50 Euro. Noch teurer wird es demnach bei einzelnen Anbietern wie Coinbase mit 24,90 Euro oder Kraken mit 27,00 Euro. Diese Preisdifferenz von bis zu 91 Prozent soll insbesondere deutsche Privatanleger ansprechen, die bislang häufig das Gefühl hatten, für den Handel mit Kryptowährungen zu viel zu bezahlen.

Julien Vallet, CEO und Mitgründer von Finst, bringt den Anspruch des Unternehmens auf den Punkt: “Deutsche Anleger verdienen eine verlässliche, transparente und sichere Krypto-Plattform, auf der ultraniedrige Gebühren die Regel sind – und nicht die Ausnahme. Es ist an der Zeit, mit der Vorstellung aufzuräumen, dass Privatanleger deutlich mehr zahlen müssen als professionelle Investoren.”

Jetzt 50 Euro Willkommensbonus sichern

Sicherheit und Regulierung stehen im Mittelpunkt

Neben niedrigen Kosten spielt Vertrauen eine zentrale Rolle im Krypto-Sektor. Finst setzt deshalb auf klare regulatorische Vorgaben und umfangreiche technische Schutzmechanismen. Die Plattform wird von der niederländischen Finanzaufsicht AFM reguliert und gehörte zu den ersten europäischen Anbietern, die eine Lizenz gemäß der neuen MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) erhalten haben.

Zum Schutz der Kundengelder verfolgt Finst mehrere zentrale Sicherheitsprinzipien:

Strikte Trennung der Vermögenswerte (Asset Segregation): Sämtliche digitalen Vermögenswerte der Kunden werden über eine separate juristische Verwahrstelle gehalten und sind vollständig von den Unternehmensgeldern getrennt. Dadurch bleiben die Einlagen auch im Falle einer Insolvenz von Finst geschützt.

Sämtliche digitalen Vermögenswerte der Kunden werden über eine separate juristische Verwahrstelle gehalten und sind vollständig von den Unternehmensgeldern getrennt. Dadurch bleiben die Einlagen auch im Falle einer Insolvenz von Finst geschützt. Proof of Reserves (PoR): Als erste niederländische Plattform veröffentlichte Finst einen unabhängig geprüften Nachweis über seine Reserven. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Audit Now bestätigt, dass alle Kunden-Assets vollständig und im Verhältnis 1:1 gedeckt sind.

Als erste niederländische Plattform veröffentlichte Finst einen unabhängig geprüften Nachweis über seine Reserven. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Audit Now bestätigt, dass alle Kunden-Assets vollständig und im Verhältnis 1:1 gedeckt sind. Sichere Verwahrung: Die Absicherung der Krypto-Bestände erfolgt über Fireblocks, einen führenden Anbieter von Wallet-Infrastruktur. Dabei kommt MPC-Technologie (Multi-Party Computation) zum Einsatz. Nicht investierte Euro-Guthaben werden bei der niederländischen bunq Bank verwahrt.

Breites Angebot mit 115.000 Handelspaaren

Neben günstigen Gebühren will Finst auch mit einem umfangreichen Produktangebot überzeugen. Nutzer erhalten Zugriff auf mehr als 115.000 Handelspaare, die vollständig gegeneinander handelbar sind. Damit richtet sich die Plattform sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Krypto-Investoren.

Zu den weiteren Funktionen zählen:

Deutscher Kundenservice: Der Support ist auf Deutsch per Chat, Telefon und E-Mail erreichbar.

Der Support ist auf Deutsch per Chat, Telefon und E-Mail erreichbar. Kostenlose Ein- und Auszahlungen: Ein- und Auszahlungen per Instant-SEPA sind gebührenfrei.

Ein- und Auszahlungen per Instant-SEPA sind gebührenfrei. Automatisierte Sparpläne: Regelmäßige Investitionen in ausgewählte Kryptowährungen lassen sich automatisiert umsetzen.

Regelmäßige Investitionen in ausgewählte Kryptowährungen lassen sich automatisiert umsetzen. Crypto Bundles: Mit einem Klick kann in thematische oder nach Marktkapitalisierung gewichtete Krypto-Körbe investiert werden, etwa in die Top 25 Coins.

Mit einem Klick kann in thematische oder nach Marktkapitalisierung gewichtete Krypto-Körbe investiert werden, etwa in die Top 25 Coins. Staking: Für sieben Kryptowährungen bietet Finst flexible Staking-Möglichkeiten ohne Sperrfristen und nach eigenen Angaben besonders attraktive Renditen.

Wachstumskurs mit klaren Europa-Zielen

Hinter Finst stehen Gründer mit langjähriger Fintech-Erfahrung sowie namhafte Investoren, darunter die Krypto-Derivatebörse Deribit. In den Niederlanden konnte das Unternehmen seinen Umsatz laut eigenen Angaben innerhalb von weniger als drei Jahren verfünfzehnfachen. Die Übernahme des Wettbewerbers Anycoin Direct im Jahr 2024 unterstreicht die ambitionierte Wachstumsstrategie.

Der Markteintritt in Deutschland markiert den ersten großen Schritt der geplanten Expansion in Europa. Das langfristige Ziel ist klar definiert: Innerhalb der nächsten fünf Jahre möchte Finst zur größten und vertrauenswürdigsten Krypto-Plattform des Kontinents aufsteigen.

Zum Start in Deutschland bietet Finst zudem einen Anreiz für Neukunden: Wer sich mit dem Code FINST50 registriert und bis Ende 2025 ein Handelsvolumen von mindestens 5.000 Euro erreicht, erhält einen Bonus von 50 Euro in Bitcoin.

