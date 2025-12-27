Während Cardano-Gründer Charles Hoskinson über TradFi spottet, legt der ADA-Kurs kräftig zu. Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend.

Cardano zieht an: Wie hoch der ADA-Kurs jetzt steigen könnte

Charles Hoskinson, Cardano-Gründer und Krypto-Enthusiast der ersten Stunde, ist nicht gerade als Leisetreter bekannt. Mal legt er sich mit der eigenen Community an, mal mit der XRP-Army oder den Bitcoin-Maximalisten. Nun kritisiert er, dass sich viele Institutionen erst heute mit Blockchain experimentieren, während klassische Krypto-Netzwerke bereits vor Jahren mit Blick auf eine Tokenisierung im globalen Maßstab konzipiert wurden.

Plattformen, die mit dem XRP Ledger oder Cardano-Projekten wie Midnight in Verbindung stehen, seien keinesfalls Prototypen, sondern Full-Stack-Systeme, die speziell für Web3-Anwendungsfälle entwickelt wurden. Die TradFi-Welt wolle diese nur kopieren, aber komme bei weitem nicht an die Leistungsfähigkeit heran. Sein selbstbewusster Auftritt fällt zusammen mit einem 3-prozentigen ADA-Kursanstieg. Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden, verrät die charttechnische Analyse.

Cardano in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der ADA‑Kurs zwischen 0,3521 USD (Tief) und 0,3590 USD (Hoch; letzte 3–6 Kerzen) und schloss zuletzt bei 0,3574 USD, leicht über dem Schlusskurs des Vortags. Das Volumen blieb moderat, mit sichtbaren Käufen in den letzten beiden 4‑Stunden‑Kerzen. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 13.068.300.000 USD.

Der Kurs notiert leicht oberhalb des EMA‑20 (0,3553 USD) und zeigt zuletzt eine Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristig technische Stärke signalisiert. Wichtige Unterstützung liegt bei 0,3488 USD; unmittelbarer Widerstand bei 0,3590 USD, darüber 0,3840 USD (Fibonacci). Solange ADA über dem EMA‑20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Der RSI liegt bei circa 52,0 und zeigt neutrales Momentum ohne Überkauftheit. Das Histogramm weist eine leicht positive Beschleunigung auf, was auf zunehmende Kaufdynamik hindeutet. Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt rund 0,01550 USD (Oberband 0,36284 / Unterband 0,34734), was für niedrige bis moderate Schwankungen spricht. Der Markt befindet sich in einer engen Konsolidierungsphase; signifikante Bewegung ist erst bei Ausbruch über 0,3590 USD oder unter 0,3488 USD zu erwarten.

Kurzfristige ADA-Prognose

Kurzfristige Prognose für ADA am 27.12.2025: neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 0,3488 USD und 0,3450 USD; Widerstände bei 0,3590 USD und 0,3840 USD (Fibonacci, Abwärtstrend). Ein bullishes Szenario wäre ein stabiler Schluss über 0,3590 USD mit Bestätigung durch steigenden RSI und Volumen. Ein bearishes Szenario aktiviert sich bei einem nachhaltigen Bruch unter 0,3488 USD mit Ausweitung der Bandbreite.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.