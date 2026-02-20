Du wolltest schon immer ins Bitcoin Mining einsteigen, scheust aber die Kosten und das Risiko? Sichere dir jetzt 500 US-Dollar Mining-Leistung für 30 Tage – kostenlos und ohne Verpflichtungen.

Cloud Mining hatte lange einen schlechten Ruf: undurchsichtige Gebühren, feste Laufzeiten, die oft genau dann enden, wenn es spannend wird, und kaum Profitabilität. Infinity Hash bricht mit diesen alten Mustern und startet jetzt die 8. Generation seiner Mining-Verträge.

Das neue Modell des Bitcoin Mining unterscheidet sich deutlich von klassischen Cloud-Mining-Angeboten. Die Mining-Verträge von Infinity Hash laufen ohne künstliche Zeitbegrenzung – und zwar so lange, wie sie profitabel sind.

Während viele Anbieter fixe Laufzeiten definieren, endet ein Infinity-Hash-Vertrag erst dann, wenn der operative Betrieb wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Das kann je nach Marktumfeld Monate oder sogar Jahre bedeuten.

Laut Infinity Hash soll dieses Modell Käufern mehr Planungssicherheit geben und das strukturelle Risiko starrer Vertragslaufzeiten vermeiden.

Lebenslange Garantie und keine versteckten Gebühren

Ein weiterer Kernpunkt: Infinity Hash spricht von einer lebenslangen Garantie für den gesamten Zeitraum, in dem der Vertrag läuft. Besonders ist hier in erster Linie das Gebührenmodell:

Keine Wartungsgebühren

Keine Reparaturkosten

Keine sonstigen Zusatzkosten

Berechnet wird ausschließlich der tatsächliche Stromverbrauch und zwar automatisch auf Tagesbasis. Die Stromkosten werden direkt von den täglichen Mining-Gewinnen abgezogen, so ist weder eine Vorauszahlung noch eine manuelle Stromzahlung notwendig.

Alle weiteren Kosten sind laut Unternehmen bereits im Kaufpreis einkalkuliert. Für Nutzer bedeutet das: transparente Kalkulation ohne nachträgliche Überraschungen. Wer kauft, weiß im Voraus, welche Rahmenbedingungen gelten.

Infinity Hash setzt auf Fairness. Das Kleingedruckte, das bei anderen Anbietern oft die Rendite frisst, wurde hier eliminiert.

Teste Bitcoin Mining jetzt unverbindlich und risikofrei

Mining-Gewinne direkt in die eigene Wallet

Ein Punkt, der besonders für sicherheitsbewusste Bitcoiner relevant ist: Infinity Hash arbeitet non-custodial. Die geschürften BTC werden direkt an die eigene Bitcoin-Wallet ausgezahlt. Es fallen dabei lediglich die tatsächlichen Netzwerkgebühren an. Das reduziert das Risiko deutlich, da die Coins nicht bei einem zentralen Anbieter liegen.

Mit dem neuen Vertragsmodell geht gleichzeitig die 8. Generation der Mining-Verträge online. Laut Infinity Hash handelt es sich um den ersten Bitcoin-Mining-Vertrag mit einer Effizienz von 14 Watt pro Terahash (14W/TH). In einem Marktumfeld, das weiterhin von erhöhtem Kostendruck und Preisschwankungen geprägt ist, spielt Effizienz eine entscheidende Rolle.

Gerade im Bärenmarkt wird Mining häufig zur Margenfrage. Infinity Hash positioniert die neue Vertrags-Generation explizit als “bärenmarktresistent”. Die höhere Energieeffizienz soll es ermöglichen, auch bei niedrigeren BTC-Preisen profitabel zu arbeiten.

Gleichzeitig gilt: Sollte sich der Markt erholen, profitieren effiziente Systeme überproportional. Steigende Kurse bei gleichbleibend niedrigen Energiekosten erhöhen die operativen Erträge entsprechend.

30 Tage kostenlos testen und Hashrate im Wert von 500 US-Dollar erhalten

Für Interessierte bietet Infinity Hash ab sofort und zeitlich begrenzt eine 30-tägige kostenlose Testphase an. Über die Testphase können Nutzer Hashrate im Wert von 500 US-Dollar aus der 8. Generation erhalten, ohne Zahlungsinformationen anzugeben oder tatsächlich kaufen zu müssen.

Während der Testphase werden echte Mining Rewards in BTC generiert und können nach einem Kauf ausgezahlt werden. Für Testnutzer gibt es außerdem besondere Angebote mit einem Bonus von bis zu 20 Prozent zusätzlicher Hashrate.

So startest du ins Bitcoin Mining

Überzeuge dich jetzt selbst. Infinity Hash bietet dir exklusiv die Möglichkeit, das System auf Herz und Nieren zu prüfen – ohne einen Cent zu investieren.

So funktioniert der Deal:

Registrieren: Erstelle einen Account (keine Zahlungsangaben nötig!). Aktivieren: Starte deine 500 US-Dollar Test-Hashrate im Dashboard. Kassieren: Beobachte 30 Tage lang, wie echte Bitcoin-Rewards auf deinem Dashboard landen.

Entscheidest du dich nach dem Testmonat für einen Kauf, darfst du alle geschürften Rewards behalten und erhältst zusätzlich bis zu 20 % Bonus-Hashrate obendrauf. Du bist nicht überzeugt? Dann endet der Test einfach. Kein Abo, keine Kosten, kein Risiko.

Worauf wartest du noch? Lass die Miner für dich arbeiten.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Infinity Hash.

