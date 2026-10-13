Der Krypto-Markt gibt leicht nach: Bitcoin und die Altcoins drehen abwärts. Doch neue Impulse könnten bald kommen. Das Börsenangebot schrumpft derweil weiter.

Bitcoin fällt – aber das Angebot wird knapper

Bitcoin fällt – aber das Angebot wird knapper

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fällt auf rund 83.400 US-Dollar, mit einem Minus von 2,5 Prozent in der Woche. â³

Bestände auf Krypto-Börsen sinken weiter und machen das Angebot knapper. â³

US-Inflationsdaten am Mittwoch könnten den Markt beeinflussen. â³

Altcoins verzeichnen teils deutlichere Rückgänge als Bitcoin. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt gibt am Dienstagmorgen einen Teil seiner jüngsten Erholung wieder ab. Der Bitcoin-Kurs notiert bei rund 83.400 US-Dollar und damit leicht unter dem Vortagesniveau. Auf Wochensicht steht ein Minus von 2,5 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung sinkt um 0,6 Prozent auf rund 2,9 Billionen US-Dollar.

Deutlicher fällt der Rückgang bei vielen Altcoins aus. Ethereum knickt im Tagesvergleich um 1,1 Prozent ein und notiert bei rund 2.517 US-Dollar. Solana gibt 3,3 Prozent nach, XRP 2,6 Prozent. Bei Cardano beträgt das Minus gut fünf Prozent. Der Fear and Greed Index verliert 12 Punkte, liegt aber noch im Bereich “Greed”.

Neue Bewegung könnte am Mittwoch in den Markt kommen. Dann werden die US-Inflationsdaten für September veröffentlicht. Erwartet wird ein Anstieg der jährlichen Teuerungsrate auf 3,7 Prozent. Das Ergebnis dürfte auch die Erwartungen an die nächste Fed-Sitzung Ende Oktober beeinflussen.

Bitcoin-Bestände auf Börsen sinken

Derweil setzt sich ein längerfristiger Trend fort. Die auf Krypto-Börsen gehaltenen Bitcoin-Bestände sind laut einer aktuellen Analyse auf CryptoQuant seit Februar von rund 2,8 Millionen auf 2,67 Millionen BTC gefallen. Damit liegen inzwischen etwa 130.000 BTC weniger auf den Handelsplätzen.

Auch während der jüngsten Kurserholung sind die Bitcoin-Bestände auf den Börsen demnach weiter gesunken. Das verfügbare Angebot wird dadurch knapper. Das ist eine grundsätzlich positive Entwicklung für Bitcoin. Sollte die Nachfrage wieder anziehen, sieht der CryptoQuant-Autor darin gute Voraussetzungen für weiter steigende Kurse.

Wer wissen will, welche Termine den Krypto-Markt in den kommenden Tagen bewegen könnten, findet im aktuellen Makro-Wochenausblick von BTC-ECHO einen Überblick. Neben den US-Inflationsdaten stehen unter anderem die Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze auf dem Programm.