Der Pepe Coin zählt zu den bekanntesten Memecoins der letzten Jahre und wurde 2023 zum Symbol einer neuen Hype-Welle im Kryptomarkt. Inspiriert von der Internetfigur „Pepe the Frog“, entwickelte sich der Token innerhalb kürzester Zeit zu einem viralen Erfolg.

Viele Anleger sahen in Pepe Coin das nächste große Meme-Projekt nach Dogecoin und Shiba Inu. Der Kurs stieg in der Spitze auf ein Allzeithoch von 0,00002825 US-Dollar am 9. Dezember 2024. Doch wie bei vielen Memecoins folgte nach dem rasanten Anstieg eine Phase der Ernüchterung.

Inzwischen hat sich die Dynamik deutlich abgeschwächt. Der Hype ist abgeklungen, neue Narrative blieben aus, und das Kapital wanderte in andere Trends. PEPE notiert 50 Prozent unter seinem Rekordhoch.

Nun möchte MIND of Pepe das virale Branding von Pepe the Frog mit einem klaren Nutzen verbinden. Denn daran mangelte es bei PEPE. Krypto-Trader erhalten mit MIND of Pepe einen AI Agent. Damit bedient das Projekt den wohl heißeste Krypto-Trend in 2025.

MIND of Pepe: KI-Agent für Trader & Investoren

MIND of Pepe hebt sich deutlich vom typischen Meme-Charakter vergleichbarer Projekte ab. Statt bloßer Symbolik steht hier ein technologisch durchdachtes System im Vordergrund – entwickelt rund um einen autonomen KI-Agenten, der datengetriebenes Krypto-Trading ermöglichen soll.

Die Architektur basiert auf zwei zentralen Komponenten: einem Retrieval-Augmented Generation-Framework (RAG) und einer sogenannten Hive-Mind-Struktur. Gemeinsam ermöglichen sie die gleichzeitige Auswertung von Blockchain-Daten, On-Chain-Metriken, Marktnachrichten und Social-Media-Trends. Die KI greift dabei nicht nur auf historische Informationen zurück, sondern passt sich dynamisch an neue Marktbewegungen an – durch kontinuierliches Lernen und aktiven Zugriff auf APIs wie CoinMarketCap.

Über ein Interface im ChatGPT-Stil können Nutzer direkt mit dem System interagieren, personalisierte Analysen abrufen oder automatisierte dApp-Aktionen auslösen. Auch Token-Deployments lassen sich über den Agenten effizient initiieren.

Die gesammelten Signale und Erkenntnisse werden in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche gebündelt, die sich mit anderen Trading-Tools kombinieren lässt. Live-Demos und regelmäßige Updates auf X dokumentieren den Entwicklungsfortschritt – ein Merkmal, das MIND of Pepe von vielen anderen Presales unterscheidet. Der Agent ist bereits funktionsfähig.

MIND of Pepe kündigt KI-Trading-Terminal an

Beim Projekt MIND of Pepe steht zugleich schon der nächste technologische Meilenstein bevor: Mit dem MIND Terminal soll bald ein umfassendes Dashboard für Krypto-Trader live gehen.

Das hier erklärte Ziel ist es, alle relevanten Funktionen des KI-Agenten in einer zentralen Benutzeroberfläche zu bündeln. Nutzer erhalten direkten Zugriff auf aktuelle Handelssignale, Echtzeit-Charts, technische Analysen und risikobasierte Bewertungsmodelle. Das Terminal soll damit zum Herzstück der Plattform werden – ein Interface, das datenbasierte Entscheidungen erleichtert und die Nutzung des KI-gestützten Agenten intuitiver macht.

Die Ankündigung markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Projekts und unterstreicht den Anspruch, Krypto-Trading durch künstliche Intelligenz auf ein neues Niveau zu heben.

Jetzt MIND günstig kaufen

Die Tokenomics bei MIND of Pepe folgt einem klar strukturierten Modell, das auf langfristige Entwicklung ausgelegt ist.

30 Prozent der Token sind für Forschung und Systempflege vorgesehen, weitere 25 Prozent fließen direkt in die technische Weiterentwicklung des KI-Agenten. So soll sichergestellt werden, dass das System kontinuierlich verbessert und an neue Marktbedingungen angepasst wird. Für Marketingmaßnahmen wurden 20 Prozent reserviert, um die Bekanntheit des Projekts nachhaltig zu stärken. 15 Prozent dienen als Grundlage für ein Staking-Belohnungssystem. Der MIND-Token ist dabei der Schlüssel zur Nutzung des KI-Dashboards und seiner Analysefunktionen. Derzeit läuft noch der Vorverkauf – allerdings nur noch wenige Tage. Wer günstig den Zugang zu KI-gestützten Insights erhalten möchte, muss sich hier etwas beeilen.

Der Kauf ist über die offizielle Website mit ETH, USDT oder BNB möglich. Frühzeitiges Staking bringt laut Unternehmensangaben aktuell über 220 Prozent Jahresrendite.

Direkt zum MIND of Pepe Presale

