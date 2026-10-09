Polkadot zieht an und bekommt neuen Schwung vom Launch des dotUSD Stablecoin. Welchen Einfluss das auf den Kurs hat.

Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von fast 20 Prozent seit gestern Abend gehört Polkadot zu den größten Gewinnern am heute eher schwachen Krypto-Markt. Mit 1,16 US-Dollar notiert der DOT-Kurs etwa 60 Prozent über seinem Tiefststand aus dem August dieses Jahres. Zuletzt gab Polkadot jedoch etwas nach und liegt auf Monatssicht noch leicht im Minus.

dotUSD is live on Polkadot.



Today a handful of companies issue and control most of the world's stablecoins worth more than $250B.

Like banks, they decide who can hold them and who can’t.



dotUSD is based on a different premise. It has no issuing company and no single point of… pic.twitter.com/frGIQyLR0B — Polkadot (@Polkadot) October 8, 2026

Für neue Zuversicht sorgt derweil unter anderem der Start des Stablecoins dotUSD, der jetzt auf dem Polkadot-Netzwerk eingeführt wurde. Anders als bei USDT oder USDC wird der Stablecoin über die dezentrale Governance des Netzwerkes verwaltet und zunächst durch USDT-Reserven abgesichert. Künftig soll es außerdem möglich sein, dotUSD mithilfe hinterlegter DOT-Token zu erzeugen. Damit könnte der Stablecoin die Nachfrage nach Polkadot langfristig erhöhen. Ob die jüngste Erholung nun den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken.

DOT in der technischen Analyse

Der Polkadot-Kurs (DOT) bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 1,088 US-Dollar und 1,203 US-Dollar. Zuletzt notierte DOT bei 1,163 US-Dollar und verzeichnete damit ein Kursplus von rund 5,34 Prozent gegenüber dem Vortag (1,104 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf etwa 1,98 Milliarden US-Dollar.

Aus technischer Sicht zeigt Polkadot kurzfristig Stärke. Der Kurs liegt über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Perioden (EMA-20) bei 1,137 US-Dollar und bildet zunehmend höhere Hochs und Tiefs. Als wichtige Unterstützungen dienen die Kursmarken bei 1,149 US-Dollar und 1,122 US-Dollar. Auf der Oberseite liegen die nächsten Widerstände bei 1,203 US-Dollar und 1,237 US-Dollar. Solange DOT oberhalb des EMA-20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet mit einem Wert von rund 58 auf eine leicht bullische Marktstimmung hin. Allerdings zeigt das Histogramm, dass die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas nachgelassen hat. Der Kaufdruck ist somit weiterhin vorhanden, verliert aber allmählich an Stärke.

Die Bollinger-Bänder weisen derzeit eine Spanne von rund 0,229 US-Dollar auf. Während das obere Band bei 1,253 US-Dollar verläuft, liegt das untere bei 1,024 US-Dollar. Die zuletzt zunehmende Bandbreite deutet auf steigende Kursschwankungen hin. Damit wächst auch die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Kursbewegung in den kommenden Handelstagen.

Kurzfristige DOT-Kursprognose

Insgesamt präsentiert sich Polkadot kurzfristig neutral bis bullisch. Zwar hat sich der Kurs zuletzt deutlich erholt, allerdings bleibt das Risiko erneuter Rücksetzer bestehen. Entscheidend sind zunächst die Unterstützungen bei 1,149 US-Dollar und 1,122 US-Dollar sowie die Widerstände bei 1,203 US-Dollar und 1,237 US-Dollar. Gelingt DOT ein nachhaltiger Ausbruch über 1,203 US-Dollar, könnte sich die Erholung bis in Richtung 1,30 US-Dollar fortsetzen. Fällt der Kurs hingegen unter 1,122 US-Dollar, dürfte sich das technische Bild zugunsten der Verkäufer eintrüben. Angesichts der zunehmenden Volatilität sollten Anleger mögliche Kursschwankungen einkalkulieren.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent ist eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,10 und 1,22 US-Dollar derzeit das wahrscheinlichste Szenario. Dafür müsste sich Polkadot möglichst oberhalb des EMA-20 bei rund 1,14 US-Dollar behaupten, während sich der RSI zwischen 45 und 60 Punkten bewegt. Auch eine weitgehend stabile Bollinger-Bandbreite zwischen 0,20 und 0,25 US-Dollar würde für eine anhaltende Konsolidierung sprechen. Auf der Unterseite könnte das Fibonacci-Niveau bei 1,12 US-Dollar den Kurs stabilisieren. Nach oben bildet das obere Bollinger-Band bei rund 1,25 US-Dollar eine zusätzliche Hürde. Ein Anstieg über 1,26 US-Dollar würde hingegen auf das Ende der Seitwärtsphase hindeuten.

Bullisches Szenario

Dem bullischen Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent zugeschrieben. Voraussetzung dafür ist, dass Polkadot den Widerstand bei 1,20 US-Dollar nachhaltig überwindet. Idealerweise wird der Ausbruch von steigendem Handelsvolumen begleitet und der RSI klettert über 65 Punkte. In diesem Fall könnte DOT zunächst den Bereich um 1,24 US-Dollar ansteuern. Sollte gleichzeitig der EMA-20 weiter ansteigen, wäre anschließend auch eine Fortsetzung der Erholung bis auf 1,30 US-Dollar denkbar. Ein Rückfall unter 1,10 US-Dollar würde dieses positive Szenario dagegen hinfällig machen.

Bärisches Szenario

Eine stärkere Abwärtsbewegung ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste Polkadot zunächst die wichtige Fibonacci-Unterstützung bei 1,12 US-Dollar unter erhöhtem Handelsvolumen unterschreiten und zugleich deutlich unter den EMA-20 zurückfallen. Rutscht zusätzlich der RSI unter 45 Punkte, könnte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken. Als nächste Kursziele kämen dann zunächst 1,05 US-Dollar und anschließend 0,98 US-Dollar infrage. Bei einer ausgeprägten Korrektur wäre sogar ein Rückgang bis auf 0,90 US-Dollar möglich. Steigt DOT dagegen über 1,25 US-Dollar, wäre das bärische Szenario hinfällig.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.