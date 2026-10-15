Manipulierte Ledger-Wallets sind in Deutschland aufgetaucht. Ob dein Gerät betroffen ist, hängt vor allem davon ab, wo du es gekauft hast. Das musst du jetzt wissen.

Ledger-Skandal erreicht Deutschland: Wie sicher sind Millionen Krypto-Wallets noch?

Ledger-Skandal erreicht Deutschland: Wie sicher sind Millionen Krypto-Wallets noch?

Was sich derzeit rund um Ledger abspielt, gehört zu den schwerwiegendsten öffentlich bekannt gewordenen Sicherheitsvorfällen im Zusammenhang mit manipulierten Hardware-Wallets in der Geschichte des Krypto-Marktes. Die Schadenssumme aus Krypto-Diebstählen geht über 100 Millionen US-Dollar hinaus und nun sind auch verdächtige Geräte im deutschen Einzelhandel aufgetaucht. Nachdem ein Käufer gleich zwei auffällige Geräte bei MediaMarkt in Deutschland erwarb, hat der Elektrohändler sämtliche Ledger-Produkte aus dem Verkauf genommen. Doch wie konnten solche Geräte überhaupt in den regulären Handel gelangen? Und was bedeutet das für Millionen Anleger, die ihre Kryptowährungen mit einem Ledger sichern?

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