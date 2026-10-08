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Kontrolle statt Vertrauen 

Was ein Bitcoin-Standard verändern würde – und wer davon wirklich profitiert

Steigende Staatsschulden und wachsende Geldmengen lassen Zweifel am heutigen Geldsystem aufkommen. Bitcoin könnte mit seiner festen Geldmenge eine neue Rolle einnehmen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine goldene Bitcoin-Münze sowie US-Dollar

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wird Bitcoin künftig die Grundlage des globalen Finanzsystems sein?

Die Staatsverschuldung erreicht in vielen Ländern neue Höchststände und die Geldmenge ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Viele Menschen haben deshalb den Eindruck, dass ihre Kaufkraft schleichend sinkt und Ersparnisse an Wert verlieren. Die Suche nach einem Geldsystem mit festen Regeln gewinnt dadurch an Bedeutung. An diesem Punkt kommen die Eigenschaften von Bitcoin ins Spiel, denn das Netzwerk folgt unveränderlichen Vorgaben, die jeder selbst überprüfen kann. Doch würde eine Welt, die sich stärker an diesen Prinzipien orientiert, das Leben der Menschen tatsächlich verbessern – oder nur neue Herausforderungen schaffen?

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