Wer noch USDT auf einer Krypto-Börse liegen hat, sollte jetzt genau hinschauen. Bald dürfen Börsen den Stablecoin nicht mehr aufbewahren.

In einer Stellungnahme fordert die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA, dass Krypto-Dienstleister ihren Kunden in der Europäischen Union keinen Zugang mehr zu Stablecoins ermöglichen, die nicht den Vorgaben der MiCA-Verordnung entsprechen. Dazu zählt vor allem Tethers USDT, der nach Marktkapitalisierung größte Stablecoin der Welt und PayPal USD. Für die Abwicklung bestehender Kundenbestände setzt die ESMA eine Frist von maximal drei Monaten. Spätestens am 8. Januar 2027 sollen die betroffenen Anbieter die Vorgaben umgesetzt haben.

Auch Verwahrer und Transfers betroffen

Bereits Anfang 2025 hatte die Behörde Krypto-Börsen aufgefordert, den Handel mit nicht MiCA-konformen Stablecoins einzustellen. Mehrere große Handelsplattformen schränkten den Handel mit USDT für europäische Kunden daraufhin ein, die neue Stellungnahme geht jedoch deutlich weiter. Neben dem Handel umfasst sie nun auch die Verwahrung und Übertragung entsprechender Stablecoins, wofür die Unternehmen technische und organisatorische Maßnahmen einführen müssen.

Was passiert mit bestehenden USDT-Beständen?

Für Anleger bedeutet die Verschärfung, dass sie ihre USDT-Altbestände in der dreimonatigen Übergangsfrist noch verkaufen oder in eine andere Kryptowährung umtauschen können. Alternativ lassen sie sich auch auf eine eigene Wallet übertragen. Neue USDT-Käufe oder eine Aufstockung bestehender Positionen sollen dagegen nicht mehr möglich sein.

Wer seine Bestände nicht rechtzeitig abzieht, muss damit rechnen, dass die jeweilige Handelsplattform diese eigenständig in einen anderen Stablecoin wie USDC umwandelt. Einige Anbieter haben entsprechende Verfahren bereits angekündigt oder in der Vergangenheit umgesetzt. Ein generelles Verbot, USDT in einer selbstverwalteten Wallet zu halten, ist mit den neuen Vorgaben dagegen nicht verbunden.