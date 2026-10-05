Bitcoin nimmt erneut die Marke von 87.000 US-Dollar ins Visier. Nun rücken wichtige US-Konjunkturdaten in den Fokus: Können sie dem Krypto-Markt neuen Rückenwind geben?

Bitcoin vor 87.000 US-Dollar: Kommt heute der nächste Kursschub?

Bitcoin vor 87.000 US-Dollar: Kommt heute der nächste Kursschub?

Der Bitcoin-Kurs ist am heutigen Montagmorgen bis knapp unter 87.000 US-Dollar gestiegen, anschließend ist der Kurs wieder unter 86.000 US-Dollar gefallen. Auf Sicht von 24 Stunden verbleibt ein Plus von immerhin 0,75 Prozent.

Auch mehrere Altcoins verzeichnen Kursgewinne: Dogecoin legt um knapp drei Prozent zu und notiert knapp unter zehn Cent. XRP, BNB und ZEC gewinnen zwischen einem und zwei Prozent, Ether und HYPE weniger als ein Prozent. SOL und TRX bewegen sich kaum.

Bitcoin steigt nur leicht im Tagesverlauf I Quelle: BTC-ECHO

Unterstützung erhält der Krypto-Markt von schwächeren US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Die Zahlen verringerten den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen weiter anzuheben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist um zwei Basispunkte auf 5,25 Prozent gesunken, blieb damit aber nahe dem höchsten Stand seit 2002.

Auch an den Aktienmärkten legten die Kurse zu: Der Nasdaq 100 schloss am Freitag auf einem Rekordhoch, der MSCI Asia Pacific stieg um ein Prozent und der japanische Nikkei 225 um 2,5 Prozent.

Für zusätzlichen Rückenwind bei Bitcoin sorgt der Derivatemarkt. Innerhalb von 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen im Wert von 62,77 Millionen US-Dollar liquidiert, davon entfielen 57,06 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen. Das Liquidationsvolumen stieg um 2.100 Prozent. Die Auflösung stark gehebelter Wetten auf fallende Kurse verstärkte damit die Aufwärtsbewegung.

Am heutigen Montag richtet sich der Blick auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Um 16 Uhr MEZ veröffentlicht das Institute for Supply Management den Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor. Im August war der Index auf 55,4 Punkte gestiegen, für September werden 55,7 Punkte erwartet.

Besonders relevant ist laut BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck die Preiskomponente. Diese erreichte zuletzt 72,6 Punkte und damit den höchsten Stand seit August 2022. Ein erneut starker Dienstleistungsindex in Verbindung mit weiter steigenden Preisen könnte die US-Notenbank dazu bewegen, bei ihrer Sitzung Ende Oktober einen weiteren Zinsschritt in Betracht zu ziehen.

Fallen der Dienstleistungsindex und die Preiskomponente hingegen schwächer als erwartet aus, würden laut Lübeck die Argumente für eine Zinspause stärker. “Risiko-Anlagen und damit auch der Bitcoin-Kurs könnten profitieren”, so der Marktexperte.